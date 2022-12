Xubuntu 23.04 s PipeWire a Flatpakem, Nest Audio s Fuchsia OS

Xubuntu 23.04 s PipeWire a Flatpakem

Málo poruchový multimediální engine PipeWire a kontejnerový správce balíčků Flatpak byly implementovány do Ubuntu a jeho dceřiných linuxových distribucí už před nějakou dobou. Během používání PipeWire totiž bylo zjištěno, že odpadají problémy s nadměrným vytížením procesoru nebo připojením přes BlueTooth, se kterými se uživatelé potýkali u PulseAudio. Nyní se k této změně rozhodlo i Xubuntu a hodlá je provést už ve verzi 23.04, která podle plánu vyjde v dubnu příštího roku.

Xubuntu 23.04

Nest Audio s Fuchsia OS

Společnost Google v poslední době usilovně pracuje na tom, aby na jejich chytrém reproduktoru Nest Audio běžel její vlastní otevřený operační systém Fuchsia. Tento systém už si našel své místo v multimediálních centrech Nest Hub a Nest Hub Max. Google do budoucna hodlá vyrábět hardware a na něj instalovat právě tento systém s tím, že se coby upgrade dostane i na starší zařízení. Operační systém Fuchsia by měl se měl do budoucna stát jediným systémem firmy Google a nahradit Chrome OS a Android.

Nest Audio

FreeBSD 12.4

Tým kolem operačního systému FreeBSD oznámil všeobecnou dostupnost FreeBSD 12.4. Jedná se o aktualizační vydání stabilní větve systému. V tomto vydání došlo k opravě mnoha chyb a zranitelností stejně jako k aktualizaci jádra operačního systému, ovladačů a softwaru.

FreeBSD 12

Open source klávesnice Launch Heavy

Výrobce linuxového hardwaru společnost System76 představila novou generaci její otevřené konfigurovatelné klávesnice Launch. Sedm měsíců po uvedení klávesnice Launch a pět měsíců po Launch Lite, System76 připravil coby vánoční dárek klávesnici Launch Heavy. Jedná se o plnohodnotnou klávesnici s hliníkovým šasi a 105 klávesami, které se dají snadno vyměnit. Jedná se o open source projekt, takže všichni mají přístup ke všem schématům a dokumentaci. Cena klávesnice je 299 amerických dolarů (přibližně 6900 korun)

Launch Heavy

Nově vydáno

Vyšlo NomadBSD 131R nová verze 64 bitového živého systému pro USB klíčenky postavená na FreeBSD 13.1-RELEASE-p5. Nezávislé vyvíjená linuxová distribuce s vlastním správcem balíčků NixOS vyšla ve verzi 22.11.Michael Prokop oznámil dostupnost Grml 2022.11, nového stabilního vydání na Debianu postavené distribuce se zaměření na systémové administrátory. OpenIndiana Hipster, svobodný následník operačního systému Solaris vydal novou verzi s číslem 2022.10.