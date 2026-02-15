Z Linuxu mizí 19 let neopravený ovladač pro Intel 440BX, Godot připravuje ray-tracing přes Vulkan

Týden v KDE: finiš Plasmy 6.6, novinky pro Plasmu 6.7
Pokud vás už nudí psaní i připravované Plasmě 6.6, pak máme potěšující zprávu: míříme do finále. Plasma 6.6 je doslova na spadnutí, za poslední týden vývojáři vyladili pár věcí a šest-šestka z hlediska týdenních shrnutí již brzy přejde do režimu „opravujeme chybky a chystáme 6.6.1“. Nate Graham a John Veness ve shrnutí tohoto týdne konstatují, že se máme za pár dní na co těšit: spousta významných novinek, vylepšení UI a opravených chyb, to bude Plasma 6.6.
Hlavním tématem přehledů se nyní stane Plasma 6.7.0. Pro ni tvůrci upravili Nastavení systému, kde stránka pro vzdálené desktopy se přesouvá do sekce “Security & Privacy”. Vylepšena je práce s loop zařízeními ve widgetu Disks & Devices, omezena je vizuální zubatost i efektu split image pro náhledy wallpaperů, a to pro světlé i tmavé téma. Menu Kicker pak nově podporuje i použití ne-čtvercových ikon u tlačítek panelů (což Kickoff už umí). Přibyla také samostatná globální akce pro un-tiling okna – ve výchozím nastavení nemá přiřazenou klávesovou zkratku.
Videa na SDDM přihlašovací obrazovce mají nyní funkční náhled v Nastavení systému, vylepšen je vzhled řady dialogů vytvářených KWin. Uživatelů také může nově nastavit, po jak dlouhé či krátké době se objeví přepínání oken po stisknutí Atl+Tab.
Podíváme-li se na zmínění hodné opravy, pak kromě dvou menších věcí mířících ještě do aktualizační verze Plasma 6.5.6 tu máme várku celkem14 oprav pro Plasmu 6.6.0 a 6.6.1, kde vedle menších záležitostí najdeme například řešení vyšší odolnosti kompozitoru KWin vůči pádům v situaci, kdy je znenadání proveden reset ovladače GPU. Řešen je také jeden způsob vedoucí k pádu Plasmy, běží-li s dlaždicovým správcem oken i3. A v neposlední řadě zmiňme kompenzaci chyby ve Waylandu, v jednom z Wayland protokolů souvisejících se vstupní metodou klávesnice a opakováním znaků. KWin dostává obezličku tuto chybu kompenzující čistě proto, že ač ve Waylandu už je vše opraveno, tak mnohé aplikace jedou a ještě nějakou dobu pojedou na starší vadné verzi tohoto protokolu, takže KWin dostal dočasnou záplatu.
Plasma 6.6.1 pak například opraví otravný problém, kdy pokud se uživatel dostal do situace s kriticky nízkým stavem akumulátoru, následovaným uspáním zařízení, tak po nabití a znovu spuštění býval přivítán akcí typu “oh no, I’m critically low”, což už nebyla pravda. Problém v démonu powerdevil je vyřešen.
Plasma 6.6.0 pak přinese i vylepšení v podobě možnosti nastavovat custom módy pro virtuální obrazovky (implementace v KWin) a podporu měření teploty GPU pro další, dosud nepodporovaná GPU (v ksystemstats).
Týden v GNOME #236: víceméně nic nového
V samotném GNOME se mezi 6. a 13. únorem neodehrálo nic, o čem by chtěli tvůrci informovat (to samozřejmě neznamená, že na Gitu projektu se neděje vývoj, jen že nic konkrétního neprobublalo ven, ostatně balík novinek bude popsán hlavně v momentu vydání příštího GNOME 50). Vezměme tak zavděk projekty třetích stran, kde přehled zmiňuje aplikační obchod Bazaar s novou Knihovnou kombinující všechny prvky do jednoho přehlednějšího celku (instalace, aktualizace, transakce).
Dále je zmíněna nová verze AppManager 3.2.0 pro podporu snadného používání AppImage aplikací – nově je podporován běh na prakticky libovolné linuxové distribuci, včetně třeba starých verzí Debianu a Ubuntu LTS. Přehled také informuje o v Rustu psaném nástroji RustConn, pro správu SSH, RDP, VNC, SPICE, Telnet a Zero Trust připojení v jedné aplikaci, která je psána pro GTK4/Wayland.
Z rozšíření GNOME jsou tu dvě nová. Prvním je Browser Switcher pro přepínání mezi více webovými prohlížeči jedním kliknutím myši, dále pak gp-gnome (integrace GlobalProtect VPN pro GNOME Shell). Dále se pracuje na GNOME OS, kde poslední novinkou je rozšíření pro snadnou instalci kodeků patentově chráněných audio/video formátů – celé se to zapíná jednoduchým příkazem
updatectl enable codecs-extra --now.
Z Linuxu mizí ovladač Intel 440BX EDAC, po 19 let ho nikdo neopravil
Psal se duben 1998 a Intel uvedl na trh čipovou sadu 440BX, jíž máme primárně spojenu se Slot-1 a později Socket-370 procesory rodin Pentium II a Pentium-III. Kromě různých IT-archeologů a „podobně postižených“ už nic takového nikdo neprovozuje. V Linuxu se pak stále nachází ovladač
i82443bxgx pro 440BX a 440GX Error Detection And Correction „EDAC“, který už téměř 20 let obsahuje neopravenou chybu. Poslední hlášení z jeho vývoje je, že „na to Greg připravuje opravu“, na což nikdy nedošlo. Zdá se, že to nikomu nevadí, a tak je možné v poklidu oněch zhruba 500 řádků zdrojového kódu odstranit. Stane se tak s vydáním jádra Linux 7.0.
V Rámci EDAC ovladače jsou pak i další změny.
Godot 4.7 a pokrok s Vulkan Ray-Tracingem
Herní engine Godot pracuje na implementaci podpory ray-tracingu běžícího s API Vulkan. Verze 4.7 v této věci přinese další slušný posun vpřed. Vývojáři nyní vydali předběžnou verzi Godot 4.7 Dev 1, která poslouží právě k ladění podpory této techniky renderingu přes toto API. Jde o obsáhlou práci vývojáře Antonia Caggiana, kterou shrnuje pull request GH-99119, s nímž je podpora zpřístupněna pro výchozí skriptovací jazyk enginu, tedy GDScript. Z dalších novinek pak zmiňme, že tato verze Godotu používá nativní souborové dialogy na všech OS, aktualizuje Vulkan SDK na současnou verzi, přidává řadu vylepšení v editoru či podporu HDR na Windows. Přibyl také virtuální joystick.
Nvidia vydala Nouveau GSP ovladač pro GA100
Další GPU od Nvidie se řadí mezi podporované v ovladači Nouvau. GA100 z Tesla karet generace Ampere z roku 2020 dostává podporu systémového procesoru GSP, a tedy inicializace s ovladačem Nouveau. Sama inicializace v rámci ovladače Novueau ale nepředstavuje zásadní změnu k lepšímu, jak konstatuje doprovodná informace, není zde aktuálně žádná reálná podpora pro toto GPU s ovladači jako Clover či Rusticl a NVK, neb ty vyžadují 3D engine, což je u ryze výpočetní karty problém. Jestli / jak se bude dále podpora pro GA100 vyvíjet, se nechme překvapit. První produkt na bázi GA100 letos oslaví 6 let od uvedení na trh.