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Zabbix 8.0 LTS přináší podporu OpenTelemetry, mobilní aplikaci a MCP

Lukáš Malý
Dnes
Doba čtení: 28 minut
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Zabbix 8.0
Autor: Root.cz s využitím Duck.ai
Společnost Zabbix SIA vydala 5.listopadu 2026 novou dlouho očekávanou LTS verzi monitorovacího systému Zabbix. Čerstvě uvolněný Zabbix 8.0.0 LTS, přináší mnoho nových vlastností, které si dnes podrobněji popíšeme.
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Monitorovací systém Zabbix není nutné dlouze představovat. Za dobu své mnohaleté existence si našel místo v řadě IT odvětví. Jeho vývoj došel k dlouho očekávané nové LTS verzi 8.0.

Co se dozvíte v článku
  1. Hlavní novinky
  2. Šablony
  3. Typy médií
  4. Položky
  5. Pluginy
  6. Discovery a automatická registrace
  7. Low-level discovery
  8. Databáze
  9. Procesy
  10. Bezpečnost
  11. Autentizace
  12. Widgety
  13. Webové rozhraní

Dne 5. listopadu 2026 byl vydán Zabbix 8.0.0 LTS ve formě zdrojových kódů a balíčků v oficiálním zabbixovém repozitáři. Na stránkách dokumentace je velmi podrobný popis všech nových funkcí. Zlomové změny této verze jsou též podrobně popsány v popisu k upgrade.

Zabbix 8.0.0 navazuje na Zabbix 7.4.0 a přidává nové funkce a vylepšení.

Na této stránce najdete také:

Viz také API changes.

Hlavní novinky

Application performance monitoring

Zabbix nyní podporuje application performance monitoring (APM) založený na OpenTelemetry, otevřeném standardu pro sběr telemetrických dat z aplikací a služeb. Tato data pomáhají sledovat průchod požadavků aplikacemi a službami, měřit jejich výkon a hledat příčiny pomalých nebo neúspěšných operací.

Pomocí APM můžete:

  • Sbírat telemetrická data pomocí Zabbix proxy, která nyní přijímá data z aplikací nebo OpenTelemetry collectorů prostřednictvím OpenTelemetry protocol (OTLP/gRPC) a zapisuje je do datového zdroje. Viz nová záložka APM v konfiguraci proxy.
  • V nové sekci Administration → Data source zadat zdroj telemetrických dat (ClickHouse) a prohlížet data v novém menu APM.
  • Používat telemetrická data v triggerech a grafech prostřednictvím nového typu položky Telemetry query.
ZBX8_traces_whatsnew

Zabbix 8.0 LTS traces whatsnew 

Autor: Zabbix SIA

Application performance monitoring v Zabbixu.

Přibyly také následující parametry a položky:

  • Parametry Zabbix server:TelemetryProvider a StartTelemetryQueryPollers.
  • Parametry Zabbix proxy: TelemetryProvider, StartTelemetryQueryPollers, StartAPMCollectors, APMListenIP, APMListenPort, APMTLSCAFile,APMTLSCertFileAPMTLSKeyFile.
  • Parametr frontendu Zabbix: $TELEMETRY_PROVIDERS[].
  • Volba pro kompilaci Zabbix proxy: --with-apm. Informace o podpoře APM v oficiálních balíčcích Zabbix proxy najdete v části Package installation notes.
  • Interní položka pro monitoring sběru telemetrických dat:  zabbix[apm,<type>].

Pokud aktualizujete Zabbix proxy a chcete používat APM, přečtěte si poznámky k upgradu.

Podpora ClickHouse

ClickHouse lze nyní použít jako backendovou databázi Zabbixu pro ukládání historie hodnot položek i jako zdroj telemetrických dat pro application performance monitoring.

Podrobnosti o nastavení úložiště historie a požadavcích najdete v části nastavení ClickHouse. Pokud chcete do ClickHouse převést historická data ze stávající databáze Zabbixu (MySQL nebo PostgreSQL), podívejte se na schéma ClickHouse a skripty pro migraci historie.

Tato funkce také mění způsob nastavení poskytovatelů úložiště historie v konfiguračních souborech Zabbixu. Změna se týká instalací s ClickHouse i Elasticsearch. Podrobnosti najdete v poznámkách k upgradu.

Complex event processing

Complex event processing (CEP) zpracovává události Zabbixu podle pravidel.

Můžete například chtít:

  • Seskupit související události a označit první událost v řadě jako cause a následující jako symptoms.
  • Určit dobu platnosti událostí (time-to-live).
  • Stanovit maximální počet určitých událostí.
  • Dostávat upozornění na podobné události podle lokality.
  • Dostávat upozornění, pokud k určité události dochází během časového období příliš často nebo k ní nedojde vůbec.

CEP zavádí pro analýzu událostí posuvná časová okna. Například v desetiminutovém okně tvoří všechny události, které do něj spadají, jeden kontext. Při posouvání okna vpřed starší události okno opouštějí a nové do něj mohou vstupovat.

Koncept časového okna poskytuje logické body pro provádění operací. Při vstupu do okna lze například událost transformovat nebo obohatit: zvýšit či snížit její závažnost, přidat nebo upravit tagy, aktivovat potlačení a podobně.

Podobné operace lze provést při opuštění okna nebo při nalezení určitého vzorce.

Analýzu proudu událostí definují pravidla CEP. Pravidlo CEP obvykle obsahuje časové okno, podmínky a operace. Operace jsou navázány na konkrétní bod vykonání.

Podrobnější dokumentace bude k dispozici při vydání stabilní verze 8.0.

Mobilní aplikace

Připravovaná mobilní aplikace Zabbix umožní sledovat prostředí Zabbix z mobilního zařízení: prohlížet problémy a jejich podrobnosti, aktualizovat problémy a dostávat push notifikace, když něco vyžaduje pozornost.

V souvislosti s aplikací přináší Zabbix 8.0 tyto novinky:

  • Sekce webového rozhraní pro správu mobilních zařízení: Users → Devices a User settings → Devices.
  • Typ média pro odesílání oznámení o problémech ze Zabbix server do mobilní aplikace: Push notification.
  • Komponenta umožňující komunikaci Zabbix server s mobilní aplikací: Bridge adapter.
  • Konfigurační parametry Zabbix server:BridgeAdapterURLEnableMobileDevices.

Podrobnosti o nastavení Zabbixu pro použití s mobilní aplikací najdete v části Mobile app dokumentace.

ZBX8_problem_details

Zabbix 8.0 LTS Mobile application

Autor: Zabbix SIA

MCP server

Nový Zabbix MCP server propojuje AI agenty se Zabbixem prostřednictvím Model Context Protocol (MCP). Na monitoring se nyní můžete AI asistenta ptát přirozeným jazykem, například:

  • Které problémy na databázových serverech ještě nejsou potvrzené?
  • Proč web-01 hlásí problémy od dnešního rána?
  • Nastav dnes v noci od 22:00 do 02:00 maintenance pro všechny hosty ve skupině Linux servers.
ZBX8_mcp_server

Zabbix 8.0 LTS mcp server

Autor: Zabbix SIA

Agent se připojuje pomocí Zabbix API tokenu, takže má přístup pouze k tomu, k čemu je oprávněn vlastník tokenu. Všechny změny se zaznamenávají do audit logu pod tímto uživatelem. Seznam dostupných operací najdete v části Tools and resources.

On-demand maintenance pro triggery

Maintenance periods lze nyní definovat pro triggery nebo názvy událostí.

Maintenance period lze také vytvořit na vyžádání z event menu. On-demand maintenance lze spustit pro hostitele, trigger, název události nebo tagy.

Další možností je vytvořit maintenance pro trigger z formuláře aktualizace problému.

Tmavomodrý motiv

Webové rozhraní Zabbixu nyní nabízí nový tmavomodrý motiv. Je dostupný v uživatelském profilu a jako výchozí motiv:

ZBX8_dark_blue_theme1

 Zabbix 8.0 LTS dark blue theme

Autor: Zabbix SIA

Widget bodového grafu

Mezi widgety dashboardu přibyl widget Scatter plot. Zobrazuje vztah mezi dvěma metrikami pomocí jednotlivých datových bodů na osách X a Y. Pomáhá tak odhalit vzorce, shluky, korelace a odlehlé hodnoty v datové sadě.

ZBX8_scatter_plot_overview

Zabbix 8.0 LTS scatter plot overview 

Autor: Zabbix SIA

Obrácení hodnot osy Y ve widgetu Graph

Grafy ve widgetu Graph lze nyní zobrazit s obrácenými hodnotami osy Y. Nové nastavení Invert values umožňuje vynásobit hodnoty osy Y číslem −1 bez změny původních dat.

ZBX8_graph_inverted

Zabbix 8.0 LTS graph inverted 

Autor: Zabbix SIA

Viz také vylepšení widgetu Graph.

Datový typ JSON

Zabbix nyní podporuje JSON jako datový typ hodnot položek.

Dříve se hodnoty JSON sbíraly pomocí textových položek a ukládaly jako řetězce s limitem 64 KB. Nyní může Zabbix ukládat hodnoty JSON nativně s limitem 128 MiB a odmítat neplatné hodnoty JSON, například hodnoty s klíči bez uvozovek, nadbytečnými čárkami na konci nebo neodpovídajícími závorkami.

Datový typ JSON podporují všechny typy položek a prototypů položek kromě typu Calculated. Je dostupný také při exportu dat v reálném čase a v konektorech. Hodnoty JSON lze ukládat do všech podporovaných databází i do Elasticsearch. Pokud používáte TimescaleDB, přečtěte si poznámky k upgradu.

Položky s datovým typem JSON nelze používat v triggerech. Jednotlivá pole JSON však můžete získat pomocí závislých položek s jiným datovým typem než JSON a ty pak v triggerech použít.

Položky vracející řetězec JSON (net.if.discovery,vfs.file.get a další) zůstávají textovými položkami. V případě potřeby je však můžete změnit na JSON.

Další podrobnosti a limity dat JSON najdete v části konfigurace položek.

Vlastní rozložení tabulek

V řadě tabulek webového rozhraní můžete nyní skrývat a zobrazovat sloupce, měnit jejich pořadí a šířku. Lze také přidat sloupec Custom text s vlastním textem, hodnotami maker nebo obojím.

Vlastní rozložení jsou dostupná v těchto částech:

  • Monitoring → Hosts, Latest data a Problems
  • Data collection → Templates a Hosts

Například výchozí rozložení tabulky v Monitoring → Latest data:

ZBX8_customizable_table_columns_default

Zabbix 8.0 LTS customizable table columns default

Autor: Zabbix SIA

Příklad vlastního rozložení:

ZBX8_customizable_table_columns_custom

Zabbix 8.0 LTS customizable table columns custom

Autor: Zabbix SIA

Některé sloupce mají také tlačítko Options, které nabízí další možnosti nastavení zobrazení dat ve sloupci. Některé parametry filtrů se proto přesunuly ze záložky filtru do možností jednotlivých sloupců. Pokud používáte záložky s oblíbenými filtry, přečtěte si poznámky k upgradu.

Globální regulární výrazy

Globální regulární výrazy získaly několik vylepšení použitelnosti:

  • Konfigurační formulář globálního regulárního výrazu se nyní otevírá v modálním okně.
  • Typy výrazů byly přejmenovány.
  • Formulář nyní obsahuje pole Description.
  • Testování již není na samostatné záložce.
  • Seznam globálních regulárních výrazů lze nyní filtrovat podle názvu a popisu.
  • Globální regulární výrazy lze nyní exportovat a importovat.

Šablony

Byly přidány nové šablony a mnoho stávajících šablon bylo aktualizováno.

Šablony připojující se ke koncovým bodům HTTPS navíc nyní ve výchozím nastavení ověřují jejich certifikát TLS. Týká se to všech šablon pro monitoring cloudu a API, například Claude API by HTTP, Cloudflare by HTTP, Kubernetes Cluster by HTTP a dalších. Před aktualizací šablon používajících HTTP si přečtěte poznámky k aktualizaci.

Při upgradu Zabbixu se stávající šablony neaktualizují automaticky, aby se nepřepsaly vlastní úpravy. Chcete-li šablony aktualizovat nebo přidat nové, postupujte podle části Template upgrade.

Poznámka: Od Zabbixu 6.0 používají všechny šablony aktualizovaný formát, což může ovlivnit import šablon z verzí před 6.0. Další informace najdete v části Template changes in 6.0.

Nové šablony

Monitoring využití AI

Cloud

  • Sada AWS by HTTP byla doplněna o šablonu AWS Backup Vault by HTTP.
  • Sada Azure by HTTP byla doplněna o šablony Azure Sentinel by HTTP a Azure Container Apps by HTTP.
  • Sada GCP by HTTP byla doplněna o šablony GCP Cloud Run Service by HTTP, GCP Cloud Storage Bucket by HTTP, GCP Application Load Balancer by HTTP a GCP Cost Monitoring by HTTP.
  • Sada Oracle Cloud by HTTP byla doplněna o šablony Oracle Cloud Load Balancer by HTTP a Oracle Cloud Costs by HTTP.

Virtualizace a kontejnery

Databáze

Sítě, bezpečnost a telekomunikace

Aplikace a služby

  • Domain RDAP by HTTP: šablona pro monitoring registračních údajů domén pomocí protokolu RDAP.
  • Envoy Proxy by OTLP: šablona pro sběr OpenTelemetry traces a logů z Envoy Proxy pomocí položek Telemetry query.
  • Generic OpenTelemetry by OTLP: šablona pro sběr OpenTelemetry traces, metrik a logů pomocí položek Telemetry query.
  • GLPI by HTTP: šablona pro monitoring GLPI přes HTTP pomocí REST API v2 s autentizací OAuth2.
  • OpenRouter traces by OTLP: šablona pro sběr trace dat OpenRouter.
  • Proxmox VE by OTLP: šablona pro monitoring uzlu Proxmox VE pomocí jeho proudu metrik OpenTelemetry prostřednictvím položek Telemetry query.

Aktualizované šablony

Obecná vylepšení

  • Trigger doby běhu zařízení v šablonách SNMP byl vylepšen tak, aby zohledňoval resetování čítače doby běhu SNMP a zabraňoval falešným upozorněním na restart.

Operační systémy

Monitoring využití AI

Cloud

  • AWS Cost Explorer by HTTP ze sady AWS by HTTP a Azure Cost Management by HTTP ze sady Azure by HTTP získaly vylepšené dashboardy.

Virtualizace

  • Proxmox VE by HTTP byla aktualizována o funkci vnořeného LLD. Pro větší přehlednost byl také upraven formát jednotek u položek zobrazujících procenta.
  • V sadách šablon VMware a VMware FQDN byly názvy prototypů položek a triggerů pro discovery alarmů VMware upraveny tak, aby obsahovaly název entity alarmu.

Databáze

Sítě, bezpečnost a telekomunikace

  • VeloCloud SD-WAN by HTTP, dříve VMWare SD-WAN VeloCloud by HTTP, byla přejmenována a aktualizována v souladu s nejnovější platformou VeloCloud SD-WAN.

Úložiště a zálohování

Monitoring souborových systémů v šablonách operačních systémů

V šablonách AIX, FreeBSD, HP-UX, Linux, macOS, OpenBSD, Solaris a Windows, včetně variant šablon Linux a Windows pro aktivní kontroly, nyní monitoring souborových systémů používá nové parametry  vfs.fs.get:

  • Položka Get filesystems (vfs.fs.get) byla odstraněna.
  • Pravidlo Mounted filesystem discovery je nyní položkou typu Zabbix agent s klíčem vfs.fs.get[short] a intervalem aktualizace 1h. Dříve šlo o závislé pravidlo discovery.
  • Prototyp položky FS [{#FSNAME}]: Get data (v šablonách Windows FS [{#FSLABEL}({#FSNAME})]: Get data) je nyní položkou typu Zabbix agent s klíčem vfs.fs.get[full,{#FSNAME}], která sbírá statistiky pouze pro jeden souborový systém. Ostatní prototypy položek souborového systému ji používají jako master item.

Statistiky se tak sbírají samostatnou kontrolou agenta pro každý souborový systém. Nově připojené souborové systémy se objeví během intervalu aktualizace discovery, který je ve výchozím nastavení  1h.

Monitoring souborových systémů v těchto šablonách vyžaduje Zabbix agent 8.0 nebo novější.

Typy médií

Byl přidán následující typ média:

Byly aktualizovány následující typy médií:

  • Typ média GLPI webhook nyní podporuje RESTful API v2 s autorizací OAuth2 (ve výchozím nastavení zapnutou), volitelnou podporu staršího REST API v1 prostřednictvím konfiguračního přepínače, vytváření tiketů pro problémové události a uživatelsky nastavitelné mapování naléhavosti.
  • Typ média MS Teams Workflow webhook je nyní doporučenou integrací pro Microsoft Teams. Typ média MS Teams webhook, založený na funkci Office 365 Connector (Incoming Webhook), kterou Microsoft ukončil k 22. květnu 2026, již nefunguje. Stávající konfigurace MS Teams webhook je nutné převést na typ média MS Teams Workflow webhook.

Typy médií připojující se ke koncovým bodům HTTPS nyní ve výchozím nastavení ověřují jejich certifikát TLS. Týká se to všech typů médií založených na webhooku, například Slack, Jira, Telegram a dalších. Před aktualizací jakéhokoli typu média založeného na webhooku si přečtěte poznámky k upgradu.

Položky

Výchozí hodnota povolených hostitelů u položek trapper

Pole Allowed hosts u položek typu Zabbix trapper a položek typu HTTP agent se zapnutou volbou Enable trapping nyní ve výchozím nastavení používá uživatelské makro {$TRAPPER.ALLOWED_HOSTS}. Pokud je tato hodnota prázdná, příchozí připojení jsou odmítnuta od všech hostitelů. Chcete-li povolit odesílání dat, zadejte jednu nebo více IP adres nebo názvů DNS.

Monitoring využití cache trendových funkcí

Do interní položky zabbix[tcache,cache,<parameter>] byl přidán parametr paccessed. Vrací procento záznamů cache trendových funkcí, ke kterým bylo přistoupeno za posledních 24 hodin.

Přesměrování u položek web.page.*

Položky web.page.get,web.page.perf a web.page.regexp v Zabbix agent a Zabbix agent 2 nyní mohou následovat přesměrování. Maximální počet přesměrování se nastavuje novým volitelným parametrem redirect_limit. Ve výchozím nastavení se přesměrování nenásledují.

Pluginy

Plugin Ceph

Plugin Ceph pro Zabbix agent 2 nyní pracuje ve dvou režimech:

  • native: používá knihovnu go-ceph pro přímou komunikaci s clusterem Ceph pomocí nativního API Ceph (protokol msgr2). Jde o doporučený režim pro moderní instalace Ceph, ale podporován je pouze v Linuxu a od Ceph 16.
  • restful (zastaralý): pro komunikaci používá Ceph RESTful API. Kvůli zpětné kompatibilitě zůstává výchozím režimem, ale s Ceph 20 (Tentacle) a novějšími verzemi nebude fungovat, protože modul mgr/restful byl odstraněn.

Důležité: Při monitoringu Ceph 20 (Tentacle) a novějších verzí pomocí pluginu Ceph pro Zabbix agent 2 používejte režim native, protože režim restful již není podporován.

Použitý režim určuje hodnota parametru mode (native/restful):

  • Plugins.Ceph.Default.Mode=native nastaví nativní režim pro plugin.
  • Plugins.Ceph.Sessions.<SessionName>.Mode=native nastaví nativní režim pro pojmenovanou relaci.

Každý režim používá jinou sadu přihlašovacích údajů a tyto sady nejsou navzájem kompatibilní. Parametr Plugins.Ceph.InsecureSkipVerify je v nativním režimu ignorován, protože zabezpečení spojení určuje na straně clusteru Ceph protokol msgr2, který je ve výchozím nastavení zabezpečený.

Plugin Ceph pro Zabbix agent 2 je nyní načítatelným pluginem a vyžaduje další instalační kroky. Důvodem je požadavek na balíček librados pro nativní režim. Podrobnosti najdete v README pluginu Ceph.

Plugin MongoDB

Plugin MongoDB pro Zabbix agent 2 nabízí několik vylepšení:

  • Plnou podporu standardního zpracování URI MongoDB včetně schémat mongodb://mongodb+srv://.
  • Automatické vyhledávání uzlů replica setů MongoDB, které rozšiřuje možnosti monitoringu clusterů MongoDB.
  • Podporu autentizace X.509 pro zabezpečená připojení k MongoDB pomocí klientských certifikátů.

Plugin Oracle

Plugin Oracle pro Zabbix agent 2 nyní podporuje šifrovaná připojení k databázím Oracle pomocí protokolu TCPS (TLS). Umožňuje tak monitorovat instance Oracle přes sockety zabezpečené TLS a zlepšuje bezpečnost vzdáleného monitoringu.

Plugin Redis — podpora TLS a validace při spuštění

Do pluginu Redis pro Zabbix agent 2 byla přidána podpora TLS.

Byla zavedena validace konfigurace TLS pluginu při spuštění a vylepšeny validační a chybové zprávy. Logicky neplatná konfigurace, například použití typu připojení verify_full bez zadání TLSCAFile, může zabránit spuštění Zabbix agent 2.

Testovací režim načítatelných pluginů

Načítatelné pluginy lze nyní spouštět v testovacím režimu pomocí přepínače -t (--test), kterému se jako argument předává klíč položky. V tomto režimu plugin běží pro účely ladění a vývoje a jeho konfigurační soubory se ignorují.

Discovery a automatická registrace

Podmínka skupiny proxy

Akce discovery a automatické registrace nyní podporují podmínku skupiny proxy.

Low-level discovery

Zaškrtávací pole Convert to JSON ve formulářích discovery

Do formulářů pravidla low-level discovery a prototypu discovery přibylo nové zaškrtávací pole Convert to JSON. Zobrazuje se při výběru HTTP agent v rozbalovacím seznamu Type. Umožňuje označit získaná data k automatickému převodu na JSON před dalším zpracováním.

Podpora maker ve vnořeném low-level discovery

Makra low-level discovery jsou nyní podporována ve vnořených pravidlech low-level discovery v těchto místech:

  • Parametry předzpracování JSONPath.
  • Pole JSONPath pro vlastní makra LLD.

Editovatelné tagy triggerů vytvořených pomocí low-level discovery

Triggerům vytvořeným z prototypů triggerů lze nyní ručně přidávat tagy. Tagy zděděné z prototypů triggerů se nadále aplikují automaticky. Ručně přidané tagy lze u nalezených triggerů upravovat. Jsou zahrnuty do polí tagů událostí a dostupné funkcím pracujícím s tagy, například filtrům, widgetům dashboardu a notifikačním makrům.

Discovery blokových zařízení v Linuxu a AIX

Pro discovery blokových zařízení v Linuxu a AIX byl přidán nový klíč položky vfs.dev.get. Lze jej použít v low-level discovery blokových zařízení. Klíč vfs.dev.discovery zůstává dostupný kvůli kompatibilitě.

Discovery síťových rozhraní v Linuxu

Do Zabbix agent a Zabbix agent 2 v Linuxu přibyl nový klíč položky net.if.get. Lze jej použít při low-level discovery síťových rozhraní k získání seznamu rozhraní s podrobnými informacemi. Klíč net.if.discovery zůstává dostupný kvůli kompatibilitě.

Méně náročné discovery souborových systémů

Položka vfs.fs.get v Zabbix agent a Zabbix agent 2 nyní podporuje dva volitelné parametry, díky nimž je discovery souborových systémů méně náročné a spolehlivější:

  • mode: v režimu short položka vrací pouze seznam připojených souborových systémů s jejich základními vlastnostmi, bez statistik diskového prostoru a inodů. Protože se samotné souborové systémy nedotazují, discovery nespouští automatické připojování a neovlivňují je nereagující síťové souborové systémy. Režim full (výchozí) vrací stejná data jako dříve.
  • mountpoint: vrací data pouze pro zadaný přípojný bod, takže lze statistiky sbírat samostatně pro každý nalezený souborový systém, například pomocí  vfs.fs.get[full,{#FSNAME}].

Šablony operačních systémů nyní používají tento přístup; viz aktualizované šablony.

Další informace najdete v dokumentaci položky vfs.fs.get a discovery připojených souborových systémů.

Databáze

Podpora více databázových hostitelů PostgreSQL

Zabbix nyní umožňuje zadat více databázových hostitelů PostgreSQL jako seznam hodnot host:port oddělených čárkami. Využívá tak podporu PostgreSQL pro přepnutí připojení při selhání. Hosté se zkoušejí v uvedeném pořadí, dokud se nenaváže připojení umožňující čtení i zápis. Tato možnost je dostupná při instalaci webového rozhraní v poli Database host a v parametru DBHost souborů zabbix_server.confzabbix_proxy.conf.

Optimalizované spouštění serveru Zabbix

Server Zabbix se nyní spouští výrazně rychleji. Historická data z databáze načítá pro více položek současně místo jednotlivě. Vylepšení se týká všech typů databází podporovaných serverem Zabbix.

Optimalizovaný výkon Elasticsearch

Server Zabbix nyní lépe spolupracuje s Elasticsearch. Data získává efektivněji bez použití funkce scroll v Elasticsearch a znovu používá existující připojení místo vytváření nového pro každý požadavek. Server se také již nezasekává při současném odesílání více požadavků do Elasticsearch pomocí multi-handle knihovny cURL.

Procesy

Ukládání SNMPv3 EngineID do cache a jejich opětovné použití

Zabbix nyní ukládá do cache mapování SNMPv3 EngineID → IP a při dalších kontrolách SNMPv3 se pokouší použít uložená EngineID znovu. Tím snižuje provoz sond a zlepšuje výkon pollerů. Pokud znovu použité EngineID neodpovídá, poller se vrátí k sondování EngineID a může odstranit zastaralé záznamy po změnách rozhraní nebo při přetrvávajících selháních.

Upravené omezování proxy při zotavování cache historie

Logika omezování proxy byla upravena, aby zlepšila stabilitu serveru při zotavování cache historie. Když využití cache historie dosáhne prahu pro omezování, server stejně jako dříve přestane přijímat data z proxy. Jakmile využití cache klesne na 60 %, server začne zpracovávat seznam omezených proxy, ale může nadále odmítat přenosy z proxy obsahující velmi velké dávky (přibližně více než 10 tisíc záznamů), dokud zatížení cache dále neklesne. Změna snižuje riziko opakovaného přetížení cache během zotavování serveru.

Zvýšený maximální timeout pro zabbix_get a zabbix_js

Maximální hodnota parametru timeout nástrojů příkazové řádky zabbix_get a zabbix_js byla zvýšena na 600 sekund.

Optimalizovaný úklid dat

Úklid dat (housekeeping) byl optimalizován přesunutím vytváření úklidových úloh do databázových triggerů. Při odstranění položek (včetně pravidel low-level discovery), triggerů, služeb nebo pravidel síťového discovery nyní databázové triggery namísto explicitních volání na úrovni aplikace vkládají úklidové úlohy do tabulky housekeeper. Podrobnosti najdete v části postup úklidu dat.

Housekeeper nyní také odstraňuje události síťového discovery vytvořené pro nalezené hosty nebo služby, které byly mezitím odstraněny, a všechny události spojené s problémy triggerů, které byly mezitím odstraněny. Dříve se odstraňovaly pouze samotné problémy; související události se odstraňovaly až po uplynutí doby uchovávání Trigger data storage period nastavené pro housekeeper.

Ruční uzavření — události obnovení dědí tagy triggerů

Události obnovení vytvořené po ručním uzavření dědí kromě tagů položek a hostitelů také tagy triggerů. Tyto tagy jsou přítomny v poli tagů události a dostupné notifikačním makrům, například {EVENT.RECOVERY.TAGS}{EVENT.RECOVERY.TAGSJSON}.

Cache DNS dotazů v démonech Zabbixu

Zabbix server, Zabbix proxy a Zabbix agent získaly podporu resolveru c-ares pro všechny požadavky DNS. Při sestavení Zabbixu s volbou --with-ares poskytuje cache DNS dotazů a lepší přepínání resolverů při selhání. Cache DNS dotazů vyžaduje c-ares 1.26.0 nebo novější.

Podpora sestavení s c-ares ve Windows

Zabbix agent lze nyní v Microsoft Windows sestavit s resolverem c-ares. c-ares lze nainstalovat pomocí vcpkg. Sestavení agenta podporuje buď ARES=<vcpkg prefix>, nebo samostatné cesty ARESINCDIR a ARESLIBDIR pro adresáře hlavičkových souborů a knihoven.

Vylepšené funkce triggerů založené na počítání

Bylo vylepšeno fungování funkcí založených na počítání (count(), item_count(),changecount() a dalších) ve výrazech triggerů. Umožňují rychleji zpracovat více hodnot.

Aktualizované cíle řízení za běhu

Seznam dostupných cílů řízení za běhu (runtime control) v nápovědě a manuálových stránkách serveru a proxy Zabbixu byl aktualizován tak, aby odpovídal podporovaným typům procesů.

Byl přidán cíl supervisor a odstraněny nepodporované cíle discovery workerpreprocessing worker.

Bezpečnost

Řízení přístupu k proxy a serveru

Nová záložka Proxy access list v konfiguraci skupiny uživatelů umožňuje přidělit skupině uživatelů přístup k proxy, a to jednotlivě nebo prostřednictvím skupin proxy.

Nová volba Select „Server“ for monitoring and discovery v konfiguraci uživatelské role umožňuje zabránit uživatelům ve vytváření hostitelů monitorovaných serverem a pravidel síťového discovery prováděných serverem i v testování položek pomocí serveru.

Nové parametry AllowKeyRegexp a DenyKeyRegexp v konfiguraci Zabbix agent a Zabbix agent 2

Do konfigurace Zabbix agent a Zabbix agent 2 byly přidány nové parametry AllowKeyRegexp a DenyKeyRegexp. Umožňují definovat vzory založené na regulárních výrazech pro přesnější a pružnější porovnávání klíčů a jejich parametrů.

Autentizace

Import certifikátů SAML pro jednotné přihlášení

Uživatelé s rolí Super admin mohou nyní při konfiguraci SAML importovat certifikáty a soukromé klíče přímo ve webovém rozhraní. Do Users → Authentication → SAML settings přibyla tři nová pole:

  • IdP certificate: certifikát X.509 předkládaný poskytovatelem identity.
  • SP certificate: certifikát poskytovatele služby používaný při komunikaci SAML.
  • SP private key: soukromý klíč odpovídající certifikátu SP.

Tyto ovládací prvky umožňují na záložce nastavení SAML přidávat nové hodnoty nebo měnit stávající. Certifikáty a soukromé klíče se před uložením do zvoleného úložiště validují. Neplatné nebo nesprávně formátované hodnoty jsou odmítnuty s vysvětlující chybovou zprávou.

URL po přihlášení podle uživatelské role

Nyní lze vynutit konkrétní URL po přihlášení podle uživatelské role. To se hodí pro vynucení konkrétní stránky po přihlášení u uživatelů vytvořených prostřednictvím provisioningu.

Podrobnosti najdete v části User profile settingskonfiguraci uživatelských rolí.

Autentizace HashiCorp Vault metodou AppRole

Autentizace HashiCorp Vault nyní podporuje metodu AppRole:

  • V konfiguraci serveru/proxy pomocí nových parametrů VaultAppRoleIDVaultAppSecretID.
  • V konfiguraci webového rozhraní zadáním identifikátoru autentizační role a identifikátoru tajného údaje (secret ID).

Widgety

Změny volby Time zone ve widgetu hodin

Volba Time zone v konfiguračním formuláři widgetu hodin byla přesunuta ze sekce Advanced configuration do hlavní části konfigurace widgetu a přejmenována na Override time zone.

Volba je dostupná pro typy času Local time a Server time.

Seskupování značek hostitelů na geografické mapě

Widget Geomap nyní podporuje parametr Clustering, který určuje, jak se blízké značky hostitelů spojují do jedné značky s počtem hostitelů. Nastavením úrovně přiblížení mapy pro seskupování můžete zachovat přehlednost rozsáhlých map a při přiblížení zobrazit jednotlivé hosty přesně.

Agregované sloupce v Top items

Widget Top items nyní může seskupit vzory položek do jednoho agregovaného sloupce nebo řádku. Usnadňuje tak zobrazení sloučených metrik, například celkového příchozího provozu všech síťových rozhraní hostitele. Do konfigurace sloupců položek přibyly tři volby: Aggregate columns, Column aggregation function a Combined column name.

Vylepšení widgetu Graph

Widget Graph nabízí několik vylepšení použitelnosti:

  • Položky v bublině s daty grafu, která se zobrazí při najetí na graf, se řadí sestupně podle hodnoty.
  • Najetí na položku v bublině zvýrazní její graf a ostatní ztlumí.
  • Výběr položky v bublině předává její data dalším widgetům, které podporují jejich příjem.
  • Byl odstraněn limit počtu položek zobrazených v bublině.
  • Nové nastavení Host names in labels umožňuje zvolit, zda se názvy hostitelů zobrazují v bublině a legendě grafu.
  • Nové nastavení Invert values umožňuje graf převrátit.
ZBX8_widget_behavior_selected_graph

Zabbix 8.0 LTS widget behavior selected graph

Autor: Zabbix SIA

Zvýšený limit znaků v polích popisu widgetů

Limit znaků v poli Description u widgetů Gauge a Item value byl zvýšen z 2 048 na 65 535 znaků.

Webové rozhraní

Dashboardy dostupné k importu

repozitáři Dashboards jsou dostupné nové dashboardy pro import:

Tyto dashboardy jsou navrženy pro spolupráci se stávajícími integracemi Zabbixu. Kombinují data z více hostitelů a monitorovaných cílů do jednotného globálního dashboardu.

Export a import dashboardů

Dashboardy lze nyní exportovat a importovat, což usnadňuje jejich přenos mezi instancemi Zabbixu nebo opětovné použití v různých prostředích.

Nová volba Export umožňuje uložit vybrané dashboardy do souborů YAML, JSON nebo XML. Tyto soubory lze později importovat pomocí funkce Import a obnovit dashboardy včetně jejich stránek, widgetů a konfigurace.

Nová a vložená písma

Zabbix nyní obsahuje nová a vložená písma, která zlepšují čitelnost, načítají se rychleji a zobrazují další jazyky webového rozhraní s minimálním dopadem na rozložení. Díky vložení také zajišťují jednotný vzhled napříč systémy.

ZBX8_legacy_fonts

Zabbix 8.0 LTS legacy fonts 

Autor: Zabbix SIA

Nová písma.

ZBX8_new_fonts

 Zabbix 8.0 LTS new fonts

Autor: Zabbix SIA

Původní písma.

Nová písma se používají téměř ve všech motivech. V případě potřeby jsou dostupné nově přidané motivy Blue (classic) a Dark (classic) s původními písmy.

Rodina písma pro obsah s pevnou šířkou znaků a pro grafy zůstává beze změny.

Vylepšení uživatelského rozhraní Zabbixu

Uživatelské rozhraní Zabbixu bylo modernizováno pro lepší přístupnost a použitelnost.

Vylepšení přístupnosti

Byl přidán odkaz Skip to main content pro lepší ovládání klávesnicí a přístupnost.

ZBX8_button_skip_to_main

Zabbix 8.0 LTS button skip to main

Autor: Zabbix SIA

Odkaz umožňuje uživatelům klávesnice a čteček obrazovky přeskočit opakující se navigaci v postranním panelu a přejít přímo k hlavnímu obsahu. Při běžném používání zůstává skrytý a zobrazí se pouze při získání fokusu, například po stisknutí klávesy Tab po načtení stránky nebo při přístupu pomocí čtečky obrazovky.

Průběžná validace

Podpora průběžné validace byla ve webovém rozhraní rozšířena o následující formuláře:

  • API token — token API
  • Audit log — auditní log
  • Authentication — autentizace
  • Autoregistration — automatická registrace
  • Connector — konektor
  • Discovery prototype — prototyp discovery
  • Low-level discovery rule — pravidlo low-level discovery
  • Network discovery rule — pravidlo síťového discovery
  • Event correlation — korelace událostí
  • Geographical maps — geografické mapy
  • Graph prototypes — prototypy grafů
  • Custom graphs — vlastní grafy
  • GUI — grafické uživatelské rozhraní
  • Host group — skupina hostitelů
  • Host prototypes — prototypy hostitelů
  • Housekeeping — úklid dat
  • Icon mapping — mapování ikon
  • Images — obrázky
  • Maintenance — údržba
  • Media type — typ média
  • Notifications — oznámení
  • Other configuration parameters — ostatní konfigurační parametry
  • Profile — profil
  • Proxy
  • Proxy group — skupina proxy
  • Regular expressions — regulární výrazy
  • Scheduled reports — plánované reporty
  • Script — skript
  • Service — služba
  • SLA
  • Template group — skupina šablon
  • Test item — test položky
  • Test media type — test typu média
  • Timeouts — časové limity
  • Trigger displaying options — možnosti zobrazení triggerů
  • Trigger expression constructor — konstruktor výrazu triggeru
  • Update problem — aktualizace problému
  • User groups — skupiny uživatelů
  • Global user macros — globální uživatelská makra
  • User roles — uživatelské role
  • Users — uživatelé

Chyby zadání se zobrazují ihned po vyplnění polí, což zlepšuje použitelnost a snižuje počet chyb při konfiguraci.

Modální formuláře

Následující formuláře se nyní otevírají v modálním okně:

  • Konfigurační formulář prototypu discovery.
  • Konfigurační formulář pravidla low-level discovery.
  • Konfigurační formulář prototypu hostitele.
  • Konfigurační formulář globálního regulárního výrazu.

Zděděné tagy viditelné u hostitelů, šablon, položek a triggerů

Zděděné tagy se nyní zobrazují a vracejí jednotně u šablon, hostitelů, položek, webových scénářů a triggerů. Tagy zděděné z řetězců šablon a hostitelů jsou viditelné v Monitoring → Latest data. Filtrování podle zděděných tagů je dostupné všude, kde je podporováno filtrování podle tagů, včetně částí Monitoring → Latest data a Data collection a všech widgetů dashboardu umožňujících filtrování podle tagů hostitelů, položek, triggerů nebo webových scénářů. Výběr a dílčí filtrování podle tagů se tak chovají stejně bez ohledu na to, kde byl tag definován.

Záložka Tags v konfiguračních formulářích šablon, hostitelů a prototypů hostitelů nyní nabízí přepínač způsobu zobrazení tagů. U šablon jsou možnosti Template tags / Inherited and template tags, u hostitelů a prototypů hostitelů Host tags / Inherited and host tags. Zděděné tagy jsou vizuálně odlišeny novou obrysovou ikonou dokumentu vedle označení tagu.

Widgety Graph a Pie chart obsahují nové nastavení Item tags.

Umístění informačních bublin

Informační bubliny lze nyní přesouvat přetažením na nové místo. Týká se to například bubliny widgetu Graph a bublin s popisy v částech Latest data nebo Problems.

Nová proměnná $ZBX_FEATURE_FLAGS v konfiguraci webového rozhraní

Do konfigurace webového rozhraní byla zavedena nová proměnná$ZBX_FEATURE_FLAGS[] pro řízení přístupu ke konfiguraci autentizace uživatelů pomocí HTTP, modulů a typů médií. Do konfiguračního souboru zabbix.conf.php přibyly tyto přepínače funkcí:

  • $ZBX_FEATURE_FLAGS['http_auth_enabled'] = false zakáže přístup ke konfiguraci autentizace uživatelů pomocí HTTP. Nahrazuje proměnnou  $ALLOW_HTTP_AUTH.
  • $ZBX_FEATURE_FLAGS['modules_config_enabled'] = false zakáže přístup ke konfiguraci modulů.
  • $ZBX_FEATURE_FLAGS['media_type_denylist'] = [<value1>, <value2>, ...] omezí úpravy typů médií používajících uvedené způsoby doručení: 'email', 'script','sms' nebo 'webhook'. Lze zadat jednu nebo více hodnot.

Pokud existuje konfigurační soubor zabbix.conf.php, je přístup k setup.php  omezen.

Podrobnosti události zobrazují důvod potlačení

Stránka podrobností události otevřená z Monitoring → Problems nyní zobrazuje, zda byla událost potlačena kvůli údržbě hostitele, nebo ručně uživatelem.

Oranžové ikony potlačení kvůli údržbě a zrušení potlačení kvůli údržbě označují potlačení nebo zrušení potlačení související s údržbou. Šedé ikony ruční potlačení a ruční zrušení potlačení označují ruční potlačení nebo zrušení potlačení.

V historii problémů a událostí se akce provedené odstraněnými uživateli nyní zobrazují pod označením Inaccessible user.

Vylepšení reportu System information

Report System information nyní zobrazuje identifikátor serveru (UUIDv7).

Report systémových informací je nyní dostupný také uživatelům s rolí Zabbix Admin.

Změny balíčku zásad SELinux pro Zabbix

Pro verzi 10 distribucí AlmaLinux, CentOS Stream, RHEL, Rocky Linux a Oracle Linux poskytuje zásady SELinux nový balíček zabbix-selinux-policy-main, který obsahuje zásady SELinux z upstreamového repozitáře SELinux.

Stávající balíček zabbix-selinux-policy nyní závisí buď na zabbix-selinux-policy-main, nebo na selinux-policy-targeted-extra. Balíček zabbix-selinux-policy-main je v konfliktu s selinux-policy-targeted-extra, takže je nelze nainstalovat současně.

Pokud již máte nainstalovaný zabbix-selinux-policy, nejsou nutné žádné ruční změny. Při aktualizaci balíčků se zabbix-selinux-policy-main nainstaluje automaticky. Pokud je již nainstalován selinux-policy-targeted-extra, žádný další balíček se nenainstaluje.

Školení Hacking

Nastavení prezentace dashboardu

Při vytváření dashboardu je zaškrtávací pole Start slideshow ve výchozím nastavení vypnuté a je nutné je výslovně zapnout. Parametr URL slideshow podporuje hodnoty on nebo off, které umožňují rychle přepsat nastavení prezentace dashboardu. Parametr slideshow=1 je zastaralý a přestane být podporován.

Odkaz na proxy v Zabbix Cloud

Seznam proxy v Administration → Proxies nyní obsahuje tlačítko Create proxy in Cloud. Kliknutím se otevře Zabbix Cloud na nové záložce prohlížeče, kde můžete nasadit proxy bez instalace do vlastní infrastruktury. Další informace najdete v části nastavení proxy v Zabbix Cloud.

Seriál: Dohledový systém Zabbix
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Autor článku

Lukáš Malý

Lukáš Malý

Pracuje jako systém administrátor – UNIX/Linux systémů. Vystudoval VOŠ Liberec, obor Počítačové systémy. Ve svém oboru prosazuje otevřená řešení IT infrastruktury.

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