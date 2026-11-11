Zabbix 8.0 LTS přináší podporu OpenTelemetry, mobilní aplikaci a MCP

Monitorovací systém Zabbix není nutné dlouze představovat. Za dobu své mnohaleté existence si našel místo v řadě IT odvětví. Jeho vývoj došel k dlouho očekávané nové LTS verzi 8.0.
Co se dozvíte v článku
- Hlavní novinky
- Šablony
- Nové šablony
- Aktualizované šablony
- Monitoring souborových systémů v šablonách operačních systémů
- Typy médií
- Položky
- Pluginy
- Discovery a automatická registrace
- Low-level discovery
- Databáze
- Procesy
- Ukládání SNMPv3 EngineID do cache a jejich opětovné použití
- Upravené omezování proxy při zotavování cache historie
- Zvýšený maximální timeout pro zabbix_get a zabbix_js
- Optimalizovaný úklid dat
- Ruční uzavření — události obnovení dědí tagy triggerů
- Cache DNS dotazů v démonech Zabbixu
- Podpora sestavení s c-ares ve Windows
- Vylepšené funkce triggerů založené na počítání
- Aktualizované cíle řízení za běhu
- Bezpečnost
- Autentizace
- Widgety
- Webové rozhraní
- Dashboardy dostupné k importu
- Export a import dashboardů
- Nová a vložená písma
- Vylepšení uživatelského rozhraní Zabbixu
- Vylepšení přístupnosti
- Průběžná validace
- Modální formuláře
- Zděděné tagy viditelné u hostitelů, šablon, položek a triggerů
- Umístění informačních bublin
- Nová proměnná $ZBX_FEATURE_FLAGS v konfiguraci webového rozhraní
- Podrobnosti události zobrazují důvod potlačení
- Vylepšení reportu System information
- Změny balíčku zásad SELinux pro Zabbix
- Nastavení prezentace dashboardu
- Odkaz na proxy v Zabbix Cloud
Dne 5. listopadu 2026 byl vydán Zabbix 8.0.0 LTS ve formě zdrojových kódů a balíčků v oficiálním zabbixovém repozitáři. Na stránkách dokumentace je velmi podrobný popis všech nových funkcí. Zlomové změny této verze jsou též podrobně popsány v popisu k upgrade.
Zabbix 8.0.0 navazuje na Zabbix 7.4.0 a přidává nové funkce a vylepšení.
Na této stránce najdete také:
- Novinky v šablonách, včetně nových šablon a změn stávajících šablon.
- Poznámky k upgradu, včetně změn narušujících zpětnou kompatibilitu.
Viz také API changes.
Hlavní novinky
Application performance monitoring
Zabbix nyní podporuje application performance monitoring (APM) založený na OpenTelemetry, otevřeném standardu pro sběr telemetrických dat z aplikací a služeb. Tato data pomáhají sledovat průchod požadavků aplikacemi a službami, měřit jejich výkon a hledat příčiny pomalých nebo neúspěšných operací.
Pomocí APM můžete:
- Sbírat telemetrická data pomocí Zabbix proxy, která nyní přijímá data z aplikací nebo OpenTelemetry collectorů prostřednictvím OpenTelemetry protocol (OTLP/gRPC) a zapisuje je do datového zdroje. Viz nová záložka APM v konfiguraci proxy.
- V nové sekci Administration → Data source zadat zdroj telemetrických dat (ClickHouse) a prohlížet data v novém menu APM.
- Používat telemetrická data v triggerech a grafech prostřednictvím nového typu položky Telemetry query.
Application performance monitoring v Zabbixu.
Přibyly také následující parametry a položky:
- Parametry Zabbix server:
TelemetryProvidera
StartTelemetryQueryPollers.
- Parametry Zabbix proxy:
TelemetryProvider,
StartTelemetryQueryPollers,
StartAPMCollectors,
APMListenIP,
APMListenPort,
APMTLSCAFile,
APMTLSCertFilea
APMTLSKeyFile.
- Parametr frontendu Zabbix:
$TELEMETRY_PROVIDERS[].
- Volba pro kompilaci Zabbix proxy:
--with-apm. Informace o podpoře APM v oficiálních balíčcích Zabbix proxy najdete v části Package installation notes.
- Interní položka pro monitoring sběru telemetrických dat:
zabbix[apm,<type>].
Pokud aktualizujete Zabbix proxy a chcete používat APM, přečtěte si poznámky k upgradu.
Podpora ClickHouse
ClickHouse lze nyní použít jako backendovou databázi Zabbixu pro ukládání historie hodnot položek i jako zdroj telemetrických dat pro application performance monitoring.
Podrobnosti o nastavení úložiště historie a požadavcích najdete v části nastavení ClickHouse. Pokud chcete do ClickHouse převést historická data ze stávající databáze Zabbixu (MySQL nebo PostgreSQL), podívejte se na schéma ClickHouse a skripty pro migraci historie.
Tato funkce také mění způsob nastavení poskytovatelů úložiště historie v konfiguračních souborech Zabbixu. Změna se týká instalací s ClickHouse i Elasticsearch. Podrobnosti najdete v poznámkách k upgradu.
Complex event processing
Complex event processing (CEP) zpracovává události Zabbixu podle pravidel.
Můžete například chtít:
- Seskupit související události a označit první událost v řadě jako cause a následující jako symptoms.
- Určit dobu platnosti událostí (time-to-live).
- Stanovit maximální počet určitých událostí.
- Dostávat upozornění na podobné události podle lokality.
- Dostávat upozornění, pokud k určité události dochází během časového období příliš často nebo k ní nedojde vůbec.
CEP zavádí pro analýzu událostí posuvná časová okna. Například v desetiminutovém okně tvoří všechny události, které do něj spadají, jeden kontext. Při posouvání okna vpřed starší události okno opouštějí a nové do něj mohou vstupovat.
Koncept časového okna poskytuje logické body pro provádění operací. Při vstupu do okna lze například událost transformovat nebo obohatit: zvýšit či snížit její závažnost, přidat nebo upravit tagy, aktivovat potlačení a podobně.
Podobné operace lze provést při opuštění okna nebo při nalezení určitého vzorce.
Analýzu proudu událostí definují pravidla CEP. Pravidlo CEP obvykle obsahuje časové okno, podmínky a operace. Operace jsou navázány na konkrétní bod vykonání.
Podrobnější dokumentace bude k dispozici při vydání stabilní verze 8.0.
Mobilní aplikace
Připravovaná mobilní aplikace Zabbix umožní sledovat prostředí Zabbix z mobilního zařízení: prohlížet problémy a jejich podrobnosti, aktualizovat problémy a dostávat push notifikace, když něco vyžaduje pozornost.
V souvislosti s aplikací přináší Zabbix 8.0 tyto novinky:
- Sekce webového rozhraní pro správu mobilních zařízení: Users → Devices a User settings → Devices.
- Typ média pro odesílání oznámení o problémech ze Zabbix server do mobilní aplikace: Push notification.
- Komponenta umožňující komunikaci Zabbix server s mobilní aplikací: Bridge adapter.
- Konfigurační parametry Zabbix server:
BridgeAdapterURLa
EnableMobileDevices.
Podrobnosti o nastavení Zabbixu pro použití s mobilní aplikací najdete v části Mobile app dokumentace.
MCP server
Nový Zabbix MCP server propojuje AI agenty se Zabbixem prostřednictvím Model Context Protocol (MCP). Na monitoring se nyní můžete AI asistenta ptát přirozeným jazykem, například:
- Které problémy na databázových serverech ještě nejsou potvrzené?
- Proč web-01 hlásí problémy od dnešního rána?
- Nastav dnes v noci od 22:00 do 02:00 maintenance pro všechny hosty ve skupině Linux servers.
Agent se připojuje pomocí Zabbix API tokenu, takže má přístup pouze k tomu, k čemu je oprávněn vlastník tokenu. Všechny změny se zaznamenávají do audit logu pod tímto uživatelem. Seznam dostupných operací najdete v části Tools and resources.
On-demand maintenance pro triggery
Maintenance periods lze nyní definovat pro triggery nebo názvy událostí.
Maintenance period lze také vytvořit na vyžádání z event menu. On-demand maintenance lze spustit pro hostitele, trigger, název události nebo tagy.
Další možností je vytvořit maintenance pro trigger z formuláře aktualizace problému.
Tmavomodrý motiv
Webové rozhraní Zabbixu nyní nabízí nový tmavomodrý motiv. Je dostupný v uživatelském profilu a jako výchozí motiv:
Widget bodového grafu
Mezi widgety dashboardu přibyl widget Scatter plot. Zobrazuje vztah mezi dvěma metrikami pomocí jednotlivých datových bodů na osách X a Y. Pomáhá tak odhalit vzorce, shluky, korelace a odlehlé hodnoty v datové sadě.
Obrácení hodnot osy Y ve widgetu Graph
Grafy ve widgetu Graph lze nyní zobrazit s obrácenými hodnotami osy Y. Nové nastavení Invert values umožňuje vynásobit hodnoty osy Y číslem −1 bez změny původních dat.
Viz také vylepšení widgetu Graph.
Datový typ JSON
Zabbix nyní podporuje JSON jako datový typ hodnot položek.
Dříve se hodnoty JSON sbíraly pomocí textových položek a ukládaly jako řetězce s limitem 64 KB. Nyní může Zabbix ukládat hodnoty JSON nativně s limitem 128 MiB a odmítat neplatné hodnoty JSON, například hodnoty s klíči bez uvozovek, nadbytečnými čárkami na konci nebo neodpovídajícími závorkami.
Datový typ JSON podporují všechny typy položek a prototypů položek kromě typu Calculated. Je dostupný také při exportu dat v reálném čase a v konektorech. Hodnoty JSON lze ukládat do všech podporovaných databází i do Elasticsearch. Pokud používáte TimescaleDB, přečtěte si poznámky k upgradu.
Položky s datovým typem JSON nelze používat v triggerech. Jednotlivá pole JSON však můžete získat pomocí závislých položek s jiným datovým typem než JSON a ty pak v triggerech použít.
Položky vracející řetězec JSON (
net.if.discovery,
vfs.file.get a další) zůstávají textovými položkami. V případě potřeby je však můžete změnit na JSON.
Další podrobnosti a limity dat JSON najdete v části konfigurace položek.
Vlastní rozložení tabulek
V řadě tabulek webového rozhraní můžete nyní skrývat a zobrazovat sloupce, měnit jejich pořadí a šířku. Lze také přidat sloupec Custom text s vlastním textem, hodnotami maker nebo obojím.
Vlastní rozložení jsou dostupná v těchto částech:
- Monitoring → Hosts, Latest data a Problems
- Data collection → Templates a Hosts
Například výchozí rozložení tabulky v Monitoring → Latest data:
Příklad vlastního rozložení:
Některé sloupce mají také tlačítko Options, které nabízí další možnosti nastavení zobrazení dat ve sloupci. Některé parametry filtrů se proto přesunuly ze záložky filtru do možností jednotlivých sloupců. Pokud používáte záložky s oblíbenými filtry, přečtěte si poznámky k upgradu.
Globální regulární výrazy
Globální regulární výrazy získaly několik vylepšení použitelnosti:
- Konfigurační formulář globálního regulárního výrazu se nyní otevírá v modálním okně.
- Typy výrazů byly přejmenovány.
- Formulář nyní obsahuje pole Description.
- Testování již není na samostatné záložce.
- Seznam globálních regulárních výrazů lze nyní filtrovat podle názvu a popisu.
- Globální regulární výrazy lze nyní exportovat a importovat.
Šablony
Byly přidány nové šablony a mnoho stávajících šablon bylo aktualizováno.
Šablony připojující se ke koncovým bodům HTTPS navíc nyní ve výchozím nastavení ověřují jejich certifikát TLS. Týká se to všech šablon pro monitoring cloudu a API, například Claude API by HTTP, Cloudflare by HTTP, Kubernetes Cluster by HTTP a dalších. Před aktualizací šablon používajících HTTP si přečtěte poznámky k aktualizaci.
Při upgradu Zabbixu se stávající šablony neaktualizují automaticky, aby se nepřepsaly vlastní úpravy. Chcete-li šablony aktualizovat nebo přidat nové, postupujte podle části Template upgrade.
Poznámka: Od Zabbixu 6.0 používají všechny šablony aktualizovaný formát, což může ovlivnit import šablon z verzí před 6.0. Další informace najdete v části Template changes in 6.0.
Nové šablony
Monitoring využití AI
- Claude API by HTTP: šablona pro monitoring využití Claude API a souvisejících nákladů.
- OpenAI Platform by HTTP: šablona pro monitoring vývojářské platformy OpenAI.
Cloud
- Sada AWS by HTTP byla doplněna o šablonu AWS Backup Vault by HTTP.
- Sada Azure by HTTP byla doplněna o šablony Azure Sentinel by HTTP a Azure Container Apps by HTTP.
- Sada GCP by HTTP byla doplněna o šablony GCP Cloud Run Service by HTTP, GCP Cloud Storage Bucket by HTTP, GCP Application Load Balancer by HTTP a GCP Cost Monitoring by HTTP.
- Sada Oracle Cloud by HTTP byla doplněna o šablony Oracle Cloud Load Balancer by HTTP a Oracle Cloud Costs by HTTP.
Virtualizace a kontejnery
- Nová šablona Kubernetes Cluster by HTTP pro monitoring clusterů Kubernetes automaticky vyhledává uzly a monitoruje je prostřednictvím samostatných hostitelů. Nahrazuje předchozí šablony Kubernetes.
- Microsoft Hyper-V Failover Cluster by SSH a Microsoft Hyper-V Standalone by SSH: šablony pro monitoring clusterů Microsoft Hyper-V a samostatných hostitelů přes SSH.
- Podman by Zabbix agent, by Zabbix agent active a by HTTP: šablony pro monitoring kontejnerů Podman a stavu služby pomocí Podman API. Podman API nepodporuje metody autorizace.
Databáze
- MariaDB by ODBC: šablona pro monitoring databází MariaDB přes ODBC.
- MariaDB by Zabbix agent a MariaDB by Zabbix agent active: šablony pro monitoring databází MariaDB pomocí agenta Zabbix v pasivním a aktivním režimu.
- Percona by ODBC: šablona pro monitoring databází Percona přes ODBC.
- Percona by Zabbix agent a Percona by Zabbix agent active: šablony pro monitoring databází Percona pomocí agenta Zabbix v pasivním a aktivním režimu.
Sítě, bezpečnost a telekomunikace
- Aruba CX 8300s by SNMP: šablona pro monitoring přepínačů řady Aruba CX 8300 pomocí SNMP.
- Ciena 3906 by SNMP: šablona pro monitoring zařízení Ciena 3906. Součástí je i monitoring souborového systému a zatížení CPU.
- Cisco Secure Firewall Threat Defense by HTTP: šablona pro monitoring zařízení Cisco Secure Firewall Threat Defense pomocí REST API.
- Cradlepoint NCM v2 by HTTP: sada šablon pro monitoring Cradlepoint NCM v2 a jeho zařízení přes HTTP.
- Huawei AR600 by SNMP: šablona pro monitoring routerů Huawei AR600 včetně metrik CoS a NQA.
- Ribbon SBC Edge by HTTP: šablona pro monitoring zařízení Ribbon SBC Edge (dříve SWe Lite) přes HTTP.
- Ribbon SBC SWe Core by HTTP: šablona pro monitoring zařízení SBC SWe Core přes HTTP. Ribbon SBC SWe CE by HTTP je šablona pro monitoring instancí SBC SWe Call Engine (CE) přes HTTP.
- Stormshield SNS by SNMP: šablona pro monitoring zařízení Stormshield Network Security (SNS) přes SNMP.
- VeloCloud SD-WAN Edge by HTTP: šablona pro monitoring zařízení VeloCloud SD-WAN Edge přes HTTP.
- Vyatta Virtual Router by SNMP: šablona pro monitoring virtuálního routeru Vyatta 1908e.
Aplikace a služby
- Domain RDAP by HTTP: šablona pro monitoring registračních údajů domén pomocí protokolu RDAP.
- Envoy Proxy by OTLP: šablona pro sběr OpenTelemetry traces a logů z Envoy Proxy pomocí položek Telemetry query.
- Generic OpenTelemetry by OTLP: šablona pro sběr OpenTelemetry traces, metrik a logů pomocí položek Telemetry query.
- GLPI by HTTP: šablona pro monitoring GLPI přes HTTP pomocí REST API v2 s autentizací OAuth2.
- OpenRouter traces by OTLP: šablona pro sběr trace dat OpenRouter.
- Proxmox VE by OTLP: šablona pro monitoring uzlu Proxmox VE pomocí jeho proudu metrik OpenTelemetry prostřednictvím položek Telemetry query.
Aktualizované šablony
Obecná vylepšení
- Trigger doby běhu zařízení v šablonách SNMP byl vylepšen tak, aby zohledňoval resetování čítače doby běhu SNMP a zabraňoval falešným upozorněním na restart.
Operační systémy
- V šablonách AIX, FreeBSD, HP-UX, Linux, macOS, OpenBSD, Solaris a Windows nyní monitoring souborových systémů používá nové parametry
vfs.fs.get(viz méně náročné discovery souborových systémů). Podrobnosti najdete v části Template changes.
- Linux by Zabbix agent a Linux by Zabbix agent active získaly vylepšené dashboardy a rozšířený monitoring síťových rozhraní a blokových zařízení.
- Linux by Prom a Linux by SNMP získaly vylepšené dashboardy.
- Šablony Windows by Zabbix agent a Windows by Zabbix agent active získaly nové metriky, pravidla discovery, prototypy, uživatelská makra a widgety dashboardu, včetně podpory naplánovaných úloh Windows, profilů Windows Firewall a svazků šifrovatelných pomocí BitLockeru.
Monitoring využití AI
- GitHub organization by HTTP byla doplněna o položky pro monitoring Microsoft Copilot.
- Microsoft 365 reports by HTTP byla doplněna o položky pro monitoring Microsoft Copilot.
Cloud
- AWS Cost Explorer by HTTP ze sady AWS by HTTP a Azure Cost Management by HTTP ze sady Azure by HTTP získaly vylepšené dashboardy.
Virtualizace
- Proxmox VE by HTTP byla aktualizována o funkci vnořeného LLD. Pro větší přehlednost byl také upraven formát jednotek u položek zobrazujících procenta.
- V sadách šablon VMware a VMware FQDN byly názvy prototypů položek a triggerů pro discovery alarmů VMware upraveny tak, aby obsahovaly název entity alarmu.
Databáze
- MySQL by Zabbix agent, MySQL by Zabbix agent 2, MySQL by Zabbix agent active, MySQL by Zabbix agent 2 active a MySQL by ODBC nyní podporují jak
SHOW SLAVE STATUS(starou syntaxi), tak
SHOW REPLICA STATUS(novou syntaxi). MySQL by Zabbix agent, MySQL by Zabbix agent active a MySQL by ODBC navíc získaly nové metriky, vylepšený dashboard a rozšířená pravidla discovery pro tabulky; MySQL by ODBC také pro repliky.
- PostgreSQL by ODBC získala nové metriky, pravidla discovery a dashboardy spolu s obecnými vylepšeními výkonu a pozorovatelnosti.
- PostgreSQL by Zabbix agent a PostgreSQL by Zabbix agent active získaly další metriky, pravidla discovery, prototypy položek a triggerů a rozšířené možnosti monitoringu.
- Redis by Zabbix agent 2 získala autentizaci pomocí maker uživatelského jména a hesla a vylepšené popisy položek.
Sítě, bezpečnost a telekomunikace
- VeloCloud SD-WAN by HTTP, dříve VMWare SD-WAN VeloCloud by HTTP, byla přejmenována a aktualizována v souladu s nejnovější platformou VeloCloud SD-WAN.
Úložiště a zálohování
- Ceph by Zabbix agent 2 nyní podporuje nativní režim připojení. Podrobnosti najdete v části plugin Ceph.
- Veeam Backup and Replication by HTTP a Veeam Backup Enterprise Manager by HTTP získaly nové možnosti monitoringu a podporu Veeam Backup & Replication v13.1.1.18, včetně revize REST API 1.3-rev2 a aktualizovaného monitoringu vypršení licence.
Monitoring souborových systémů v šablonách operačních systémů
V šablonách AIX, FreeBSD, HP-UX, Linux, macOS, OpenBSD, Solaris a Windows, včetně variant šablon Linux a Windows pro aktivní kontroly, nyní monitoring souborových systémů používá nové parametry
vfs.fs.get:
- Položka Get filesystems (
vfs.fs.get) byla odstraněna.
- Pravidlo Mounted filesystem discovery je nyní položkou typu Zabbix agent s klíčem
vfs.fs.get[short]a intervalem aktualizace
1h. Dříve šlo o závislé pravidlo discovery.
- Prototyp položky FS [{#FSNAME}]: Get data (v šablonách Windows FS [{#FSLABEL}({#FSNAME})]: Get data) je nyní položkou typu Zabbix agent s klíčem
vfs.fs.get[full,{#FSNAME}], která sbírá statistiky pouze pro jeden souborový systém. Ostatní prototypy položek souborového systému ji používají jako master item.
Statistiky se tak sbírají samostatnou kontrolou agenta pro každý souborový systém. Nově připojené souborové systémy se objeví během intervalu aktualizace discovery, který je ve výchozím nastavení
1h.
Monitoring souborových systémů v těchto šablonách vyžaduje Zabbix agent 8.0 nebo novější.
Typy médií
Byl přidán následující typ média:
- Typ média IBM Maximo Service Request webhook umožňuje propojit Zabbix s IBM Maximo.
Byly aktualizovány následující typy médií:
- Typ média GLPI webhook nyní podporuje RESTful API v2 s autorizací OAuth2 (ve výchozím nastavení zapnutou), volitelnou podporu staršího REST API v1 prostřednictvím konfiguračního přepínače, vytváření tiketů pro problémové události a uživatelsky nastavitelné mapování naléhavosti.
- Typ média MS Teams Workflow webhook je nyní doporučenou integrací pro Microsoft Teams. Typ média MS Teams webhook, založený na funkci Office 365 Connector (Incoming Webhook), kterou Microsoft ukončil k 22. květnu 2026, již nefunguje. Stávající konfigurace MS Teams webhook je nutné převést na typ média MS Teams Workflow webhook.
Typy médií připojující se ke koncovým bodům HTTPS nyní ve výchozím nastavení ověřují jejich certifikát TLS. Týká se to všech typů médií založených na webhooku, například Slack, Jira, Telegram a dalších. Před aktualizací jakéhokoli typu média založeného na webhooku si přečtěte poznámky k upgradu.
Položky
Výchozí hodnota povolených hostitelů u položek trapper
Pole Allowed hosts u položek typu Zabbix trapper a položek typu HTTP agent se zapnutou volbou Enable trapping nyní ve výchozím nastavení používá uživatelské makro
{$TRAPPER.ALLOWED_HOSTS}. Pokud je tato hodnota prázdná, příchozí připojení jsou odmítnuta od všech hostitelů. Chcete-li povolit odesílání dat, zadejte jednu nebo více IP adres nebo názvů DNS.
Monitoring využití cache trendových funkcí
Do interní položky
zabbix[tcache,cache,<parameter>] byl přidán parametr
paccessed. Vrací procento záznamů cache trendových funkcí, ke kterým bylo přistoupeno za posledních 24 hodin.
Přesměrování u položek web.page.*
Položky
web.page.get,
web.page.perf a
web.page.regexp v Zabbix agent a Zabbix agent 2 nyní mohou následovat přesměrování. Maximální počet přesměrování se nastavuje novým volitelným parametrem
redirect_limit. Ve výchozím nastavení se přesměrování nenásledují.
Pluginy
Plugin Ceph
Plugin Ceph pro Zabbix agent 2 nyní pracuje ve dvou režimech:
native: používá knihovnu go-ceph pro přímou komunikaci s clusterem Ceph pomocí nativního API Ceph (protokol msgr2). Jde o doporučený režim pro moderní instalace Ceph, ale podporován je pouze v Linuxu a od Ceph 16.
restful(zastaralý): pro komunikaci používá Ceph RESTful API. Kvůli zpětné kompatibilitě zůstává výchozím režimem, ale s Ceph 20 (Tentacle) a novějšími verzemi nebude fungovat, protože modul
mgr/restfulbyl odstraněn.
Důležité: Při monitoringu Ceph 20 (Tentacle) a novějších verzí pomocí pluginu Ceph pro Zabbix agent 2 používejte režim
native, protože režim
restful již není podporován.
Použitý režim určuje hodnota parametru
mode (
native/
restful):
Plugins.Ceph.Default.Mode=nativenastaví nativní režim pro plugin.
Plugins.Ceph.Sessions.<SessionName>.Mode=nativenastaví nativní režim pro pojmenovanou relaci.
Každý režim používá jinou sadu přihlašovacích údajů a tyto sady nejsou navzájem kompatibilní. Parametr
Plugins.Ceph.InsecureSkipVerify je v nativním režimu ignorován, protože zabezpečení spojení určuje na straně clusteru Ceph protokol msgr2, který je ve výchozím nastavení zabezpečený.
Plugin Ceph pro Zabbix agent 2 je nyní načítatelným pluginem a vyžaduje další instalační kroky. Důvodem je požadavek na balíček
librados pro nativní režim. Podrobnosti najdete v README pluginu Ceph.
Plugin MongoDB
Plugin MongoDB pro Zabbix agent 2 nabízí několik vylepšení:
- Plnou podporu standardního zpracování URI MongoDB včetně schémat
mongodb://i
mongodb+srv://.
- Automatické vyhledávání uzlů replica setů MongoDB, které rozšiřuje možnosti monitoringu clusterů MongoDB.
- Podporu autentizace X.509 pro zabezpečená připojení k MongoDB pomocí klientských certifikátů.
Plugin Oracle
Plugin Oracle pro Zabbix agent 2 nyní podporuje šifrovaná připojení k databázím Oracle pomocí protokolu TCPS (TLS). Umožňuje tak monitorovat instance Oracle přes sockety zabezpečené TLS a zlepšuje bezpečnost vzdáleného monitoringu.
Plugin Redis — podpora TLS a validace při spuštění
Do pluginu Redis pro Zabbix agent 2 byla přidána podpora TLS.
Byla zavedena validace konfigurace TLS pluginu při spuštění a vylepšeny validační a chybové zprávy. Logicky neplatná konfigurace, například použití typu připojení
verify_full bez zadání
TLSCAFile, může zabránit spuštění Zabbix agent 2.
Testovací režim načítatelných pluginů
Načítatelné pluginy lze nyní spouštět v testovacím režimu pomocí přepínače
-t (
--test), kterému se jako argument předává klíč položky. V tomto režimu plugin běží pro účely ladění a vývoje a jeho konfigurační soubory se ignorují.
Discovery a automatická registrace
Podmínka skupiny proxy
Akce discovery a automatické registrace nyní podporují podmínku skupiny proxy.
Low-level discovery
Zaškrtávací pole Convert to JSON ve formulářích discovery
Do formulářů pravidla low-level discovery a prototypu discovery přibylo nové zaškrtávací pole Convert to JSON. Zobrazuje se při výběru HTTP agent v rozbalovacím seznamu Type. Umožňuje označit získaná data k automatickému převodu na JSON před dalším zpracováním.
Podpora maker ve vnořeném low-level discovery
Makra low-level discovery jsou nyní podporována ve vnořených pravidlech low-level discovery v těchto místech:
- Parametry předzpracování JSONPath.
- Pole JSONPath pro vlastní makra LLD.
Editovatelné tagy triggerů vytvořených pomocí low-level discovery
Triggerům vytvořeným z prototypů triggerů lze nyní ručně přidávat tagy. Tagy zděděné z prototypů triggerů se nadále aplikují automaticky. Ručně přidané tagy lze u nalezených triggerů upravovat. Jsou zahrnuty do polí tagů událostí a dostupné funkcím pracujícím s tagy, například filtrům, widgetům dashboardu a notifikačním makrům.
Discovery blokových zařízení v Linuxu a AIX
Pro discovery blokových zařízení v Linuxu a AIX byl přidán nový klíč položky
vfs.dev.get. Lze jej použít v low-level discovery blokových zařízení. Klíč
vfs.dev.discovery zůstává dostupný kvůli kompatibilitě.
Discovery síťových rozhraní v Linuxu
Do Zabbix agent a Zabbix agent 2 v Linuxu přibyl nový klíč položky
net.if.get. Lze jej použít při low-level discovery síťových rozhraní k získání seznamu rozhraní s podrobnými informacemi. Klíč
net.if.discovery zůstává dostupný kvůli kompatibilitě.
Méně náročné discovery souborových systémů
Položka
vfs.fs.get v Zabbix agent a Zabbix agent 2 nyní podporuje dva volitelné parametry, díky nimž je discovery souborových systémů méně náročné a spolehlivější:
mode: v režimu
shortpoložka vrací pouze seznam připojených souborových systémů s jejich základními vlastnostmi, bez statistik diskového prostoru a inodů. Protože se samotné souborové systémy nedotazují, discovery nespouští automatické připojování a neovlivňují je nereagující síťové souborové systémy. Režim
full(výchozí) vrací stejná data jako dříve.
mountpoint: vrací data pouze pro zadaný přípojný bod, takže lze statistiky sbírat samostatně pro každý nalezený souborový systém, například pomocí
vfs.fs.get[full,{#FSNAME}].
Šablony operačních systémů nyní používají tento přístup; viz aktualizované šablony.
Další informace najdete v dokumentaci položky vfs.fs.get a discovery připojených souborových systémů.
Databáze
Podpora více databázových hostitelů PostgreSQL
Zabbix nyní umožňuje zadat více databázových hostitelů PostgreSQL jako seznam hodnot
host:port oddělených čárkami. Využívá tak podporu PostgreSQL pro přepnutí připojení při selhání. Hosté se zkoušejí v uvedeném pořadí, dokud se nenaváže připojení umožňující čtení i zápis. Tato možnost je dostupná při instalaci webového rozhraní v poli Database host a v parametru
DBHost souborů
zabbix_server.conf a
zabbix_proxy.conf.
Optimalizované spouštění serveru Zabbix
Server Zabbix se nyní spouští výrazně rychleji. Historická data z databáze načítá pro více položek současně místo jednotlivě. Vylepšení se týká všech typů databází podporovaných serverem Zabbix.
Optimalizovaný výkon Elasticsearch
Server Zabbix nyní lépe spolupracuje s Elasticsearch. Data získává efektivněji bez použití funkce scroll v Elasticsearch a znovu používá existující připojení místo vytváření nového pro každý požadavek. Server se také již nezasekává při současném odesílání více požadavků do Elasticsearch pomocí multi-handle knihovny cURL.
Procesy
Ukládání SNMPv3 EngineID do cache a jejich opětovné použití
Zabbix nyní ukládá do cache mapování SNMPv3 EngineID → IP a při dalších kontrolách SNMPv3 se pokouší použít uložená EngineID znovu. Tím snižuje provoz sond a zlepšuje výkon pollerů. Pokud znovu použité EngineID neodpovídá, poller se vrátí k sondování EngineID a může odstranit zastaralé záznamy po změnách rozhraní nebo při přetrvávajících selháních.
Upravené omezování proxy při zotavování cache historie
Logika omezování proxy byla upravena, aby zlepšila stabilitu serveru při zotavování cache historie. Když využití cache historie dosáhne prahu pro omezování, server stejně jako dříve přestane přijímat data z proxy. Jakmile využití cache klesne na 60 %, server začne zpracovávat seznam omezených proxy, ale může nadále odmítat přenosy z proxy obsahující velmi velké dávky (přibližně více než 10 tisíc záznamů), dokud zatížení cache dále neklesne. Změna snižuje riziko opakovaného přetížení cache během zotavování serveru.
Zvýšený maximální timeout pro zabbix_get a zabbix_js
Maximální hodnota parametru timeout nástrojů příkazové řádky
zabbix_get a
zabbix_js byla zvýšena na 600 sekund.
Optimalizovaný úklid dat
Úklid dat (housekeeping) byl optimalizován přesunutím vytváření úklidových úloh do databázových triggerů. Při odstranění položek (včetně pravidel low-level discovery), triggerů, služeb nebo pravidel síťového discovery nyní databázové triggery namísto explicitních volání na úrovni aplikace vkládají úklidové úlohy do tabulky
housekeeper. Podrobnosti najdete v části postup úklidu dat.
Housekeeper nyní také odstraňuje události síťového discovery vytvořené pro nalezené hosty nebo služby, které byly mezitím odstraněny, a všechny události spojené s problémy triggerů, které byly mezitím odstraněny. Dříve se odstraňovaly pouze samotné problémy; související události se odstraňovaly až po uplynutí doby uchovávání Trigger data storage period nastavené pro housekeeper.
Ruční uzavření — události obnovení dědí tagy triggerů
Události obnovení vytvořené po ručním uzavření dědí kromě tagů položek a hostitelů také tagy triggerů. Tyto tagy jsou přítomny v poli tagů události a dostupné notifikačním makrům, například
{EVENT.RECOVERY.TAGS} a
{EVENT.RECOVERY.TAGSJSON}.
Cache DNS dotazů v démonech Zabbixu
Zabbix server, Zabbix proxy a Zabbix agent získaly podporu resolveru c-ares pro všechny požadavky DNS. Při sestavení Zabbixu s volbou
--with-ares poskytuje cache DNS dotazů a lepší přepínání resolverů při selhání. Cache DNS dotazů vyžaduje c-ares 1.26.0 nebo novější.
Podpora sestavení s c-ares ve Windows
Zabbix agent lze nyní v Microsoft Windows sestavit s resolverem c-ares. c-ares lze nainstalovat pomocí vcpkg. Sestavení agenta podporuje buď
ARES=<vcpkg prefix>, nebo samostatné cesty
ARESINCDIR a
ARESLIBDIR pro adresáře hlavičkových souborů a knihoven.
Vylepšené funkce triggerů založené na počítání
Bylo vylepšeno fungování funkcí založených na počítání (
count(),
item_count(),
changecount() a dalších) ve výrazech triggerů. Umožňují rychleji zpracovat více hodnot.
Aktualizované cíle řízení za běhu
Seznam dostupných cílů řízení za běhu (runtime control) v nápovědě a manuálových stránkách serveru a proxy Zabbixu byl aktualizován tak, aby odpovídal podporovaným typům procesů.
Byl přidán cíl
supervisor a odstraněny nepodporované cíle
discovery worker a
preprocessing worker.
Bezpečnost
Řízení přístupu k proxy a serveru
Nová záložka Proxy access list v konfiguraci skupiny uživatelů umožňuje přidělit skupině uživatelů přístup k proxy, a to jednotlivě nebo prostřednictvím skupin proxy.
Nová volba Select „Server“ for monitoring and discovery v konfiguraci uživatelské role umožňuje zabránit uživatelům ve vytváření hostitelů monitorovaných serverem a pravidel síťového discovery prováděných serverem i v testování položek pomocí serveru.
Nové parametry AllowKeyRegexp a DenyKeyRegexp v konfiguraci Zabbix agent a Zabbix agent 2
Do konfigurace Zabbix agent a Zabbix agent 2 byly přidány nové parametry
AllowKeyRegexp a
DenyKeyRegexp. Umožňují definovat vzory založené na regulárních výrazech pro přesnější a pružnější porovnávání klíčů a jejich parametrů.
Autentizace
Import certifikátů SAML pro jednotné přihlášení
Uživatelé s rolí Super admin mohou nyní při konfiguraci SAML importovat certifikáty a soukromé klíče přímo ve webovém rozhraní. Do Users → Authentication → SAML settings přibyla tři nová pole:
- IdP certificate: certifikát X.509 předkládaný poskytovatelem identity.
- SP certificate: certifikát poskytovatele služby používaný při komunikaci SAML.
- SP private key: soukromý klíč odpovídající certifikátu SP.
Tyto ovládací prvky umožňují na záložce nastavení SAML přidávat nové hodnoty nebo měnit stávající. Certifikáty a soukromé klíče se před uložením do zvoleného úložiště validují. Neplatné nebo nesprávně formátované hodnoty jsou odmítnuty s vysvětlující chybovou zprávou.
URL po přihlášení podle uživatelské role
Nyní lze vynutit konkrétní URL po přihlášení podle uživatelské role. To se hodí pro vynucení konkrétní stránky po přihlášení u uživatelů vytvořených prostřednictvím provisioningu.
Podrobnosti najdete v části User profile settings v konfiguraci uživatelských rolí.
Autentizace HashiCorp Vault metodou AppRole
Autentizace HashiCorp Vault nyní podporuje metodu AppRole:
- V konfiguraci serveru/proxy pomocí nových parametrů
VaultAppRoleIDa
VaultAppSecretID.
- V konfiguraci webového rozhraní zadáním identifikátoru autentizační role a identifikátoru tajného údaje (secret ID).
Widgety
Změny volby Time zone ve widgetu hodin
Volba Time zone v konfiguračním formuláři widgetu hodin byla přesunuta ze sekce Advanced configuration do hlavní části konfigurace widgetu a přejmenována na Override time zone.
Volba je dostupná pro typy času Local time a Server time.
Seskupování značek hostitelů na geografické mapě
Widget Geomap nyní podporuje parametr Clustering, který určuje, jak se blízké značky hostitelů spojují do jedné značky s počtem hostitelů. Nastavením úrovně přiblížení mapy pro seskupování můžete zachovat přehlednost rozsáhlých map a při přiblížení zobrazit jednotlivé hosty přesně.
Agregované sloupce v Top items
Widget Top items nyní může seskupit vzory položek do jednoho agregovaného sloupce nebo řádku. Usnadňuje tak zobrazení sloučených metrik, například celkového příchozího provozu všech síťových rozhraní hostitele. Do konfigurace sloupců položek přibyly tři volby: Aggregate columns, Column aggregation function a Combined column name.
Vylepšení widgetu Graph
Widget Graph nabízí několik vylepšení použitelnosti:
- Položky v bublině s daty grafu, která se zobrazí při najetí na graf, se řadí sestupně podle hodnoty.
- Najetí na položku v bublině zvýrazní její graf a ostatní ztlumí.
- Výběr položky v bublině předává její data dalším widgetům, které podporují jejich příjem.
- Byl odstraněn limit počtu položek zobrazených v bublině.
- Nové nastavení Host names in labels umožňuje zvolit, zda se názvy hostitelů zobrazují v bublině a legendě grafu.
- Nové nastavení Invert values umožňuje graf převrátit.
Zvýšený limit znaků v polích popisu widgetů
Limit znaků v poli Description u widgetů Gauge a Item value byl zvýšen z 2 048 na 65 535 znaků.
Webové rozhraní
Dashboardy dostupné k importu
V repozitáři Dashboards jsou dostupné nové dashboardy pro import:
- Multicloud Cost Dashboard: dashboard pro monitoring cloudových nákladů napříč AWS, Azure, Google Cloud a Oracle Cloud.
- Multicloud Virtual Machines Dashboard: dashboard pro monitoring virtuálních strojů běžících v AWS, Google Cloud, Oracle Cloud a Azure.
Tyto dashboardy jsou navrženy pro spolupráci se stávajícími integracemi Zabbixu. Kombinují data z více hostitelů a monitorovaných cílů do jednotného globálního dashboardu.
Export a import dashboardů
Dashboardy lze nyní exportovat a importovat, což usnadňuje jejich přenos mezi instancemi Zabbixu nebo opětovné použití v různých prostředích.
Nová volba Export umožňuje uložit vybrané dashboardy do souborů YAML, JSON nebo XML. Tyto soubory lze později importovat pomocí funkce Import a obnovit dashboardy včetně jejich stránek, widgetů a konfigurace.
Nová a vložená písma
Zabbix nyní obsahuje nová a vložená písma, která zlepšují čitelnost, načítají se rychleji a zobrazují další jazyky webového rozhraní s minimálním dopadem na rozložení. Díky vložení také zajišťují jednotný vzhled napříč systémy.
Nová písma.
Původní písma.
Nová písma se používají téměř ve všech motivech. V případě potřeby jsou dostupné nově přidané motivy Blue (classic) a Dark (classic) s původními písmy.
Rodina písma pro obsah s pevnou šířkou znaků a pro grafy zůstává beze změny.
Vylepšení uživatelského rozhraní Zabbixu
Uživatelské rozhraní Zabbixu bylo modernizováno pro lepší přístupnost a použitelnost.
Vylepšení přístupnosti
Byl přidán odkaz Skip to main content pro lepší ovládání klávesnicí a přístupnost.
Odkaz umožňuje uživatelům klávesnice a čteček obrazovky přeskočit opakující se navigaci v postranním panelu a přejít přímo k hlavnímu obsahu. Při běžném používání zůstává skrytý a zobrazí se pouze při získání fokusu, například po stisknutí klávesy Tab po načtení stránky nebo při přístupu pomocí čtečky obrazovky.
Průběžná validace
Podpora průběžné validace byla ve webovém rozhraní rozšířena o následující formuláře:
- API token — token API
- Audit log — auditní log
- Authentication — autentizace
- Autoregistration — automatická registrace
- Connector — konektor
- Discovery prototype — prototyp discovery
- Low-level discovery rule — pravidlo low-level discovery
- Network discovery rule — pravidlo síťového discovery
- Event correlation — korelace událostí
- Geographical maps — geografické mapy
- Graph prototypes — prototypy grafů
- Custom graphs — vlastní grafy
- GUI — grafické uživatelské rozhraní
- Host group — skupina hostitelů
- Host prototypes — prototypy hostitelů
- Housekeeping — úklid dat
- Icon mapping — mapování ikon
- Images — obrázky
- Maintenance — údržba
- Media type — typ média
- Notifications — oznámení
- Other configuration parameters — ostatní konfigurační parametry
- Profile — profil
- Proxy
- Proxy group — skupina proxy
- Regular expressions — regulární výrazy
- Scheduled reports — plánované reporty
- Script — skript
- Service — služba
- SLA
- Template group — skupina šablon
- Test item — test položky
- Test media type — test typu média
- Timeouts — časové limity
- Trigger displaying options — možnosti zobrazení triggerů
- Trigger expression constructor — konstruktor výrazu triggeru
- Update problem — aktualizace problému
- User groups — skupiny uživatelů
- Global user macros — globální uživatelská makra
- User roles — uživatelské role
- Users — uživatelé
Chyby zadání se zobrazují ihned po vyplnění polí, což zlepšuje použitelnost a snižuje počet chyb při konfiguraci.
Modální formuláře
Následující formuláře se nyní otevírají v modálním okně:
- Konfigurační formulář prototypu discovery.
- Konfigurační formulář pravidla low-level discovery.
- Konfigurační formulář prototypu hostitele.
- Konfigurační formulář globálního regulárního výrazu.
Zděděné tagy viditelné u hostitelů, šablon, položek a triggerů
Zděděné tagy se nyní zobrazují a vracejí jednotně u šablon, hostitelů, položek, webových scénářů a triggerů. Tagy zděděné z řetězců šablon a hostitelů jsou viditelné v Monitoring → Latest data. Filtrování podle zděděných tagů je dostupné všude, kde je podporováno filtrování podle tagů, včetně částí Monitoring → Latest data a Data collection a všech widgetů dashboardu umožňujících filtrování podle tagů hostitelů, položek, triggerů nebo webových scénářů. Výběr a dílčí filtrování podle tagů se tak chovají stejně bez ohledu na to, kde byl tag definován.
Záložka Tags v konfiguračních formulářích šablon, hostitelů a prototypů hostitelů nyní nabízí přepínač způsobu zobrazení tagů. U šablon jsou možnosti Template tags / Inherited and template tags, u hostitelů a prototypů hostitelů Host tags / Inherited and host tags. Zděděné tagy jsou vizuálně odlišeny novou obrysovou ikonou dokumentu vedle označení tagu.
Widgety Graph a Pie chart obsahují nové nastavení Item tags.
Umístění informačních bublin
Informační bubliny lze nyní přesouvat přetažením na nové místo. Týká se to například bubliny widgetu Graph a bublin s popisy v částech Latest data nebo Problems.
Nová proměnná $ZBX_FEATURE_FLAGS v konfiguraci webového rozhraní
Do konfigurace webového rozhraní byla zavedena nová proměnná
$ZBX_FEATURE_FLAGS[] pro řízení přístupu ke konfiguraci autentizace uživatelů pomocí HTTP, modulů a typů médií. Do konfiguračního souboru
zabbix.conf.php přibyly tyto přepínače funkcí:
$ZBX_FEATURE_FLAGS['http_auth_enabled'] = falsezakáže přístup ke konfiguraci autentizace uživatelů pomocí HTTP. Nahrazuje proměnnou
$ALLOW_HTTP_AUTH.
$ZBX_FEATURE_FLAGS['modules_config_enabled'] = falsezakáže přístup ke konfiguraci modulů.
$ZBX_FEATURE_FLAGS['media_type_denylist'] = [<value1>, <value2>, ...]omezí úpravy typů médií používajících uvedené způsoby doručení:
'email',
'script',
'sms'nebo
'webhook'. Lze zadat jednu nebo více hodnot.
Pokud existuje konfigurační soubor
zabbix.conf.php, je přístup k
setup.php omezen.
Podrobnosti události zobrazují důvod potlačení
Stránka podrobností události otevřená z Monitoring → Problems nyní zobrazuje, zda byla událost potlačena kvůli údržbě hostitele, nebo ručně uživatelem.
Oranžové ikony a označují potlačení nebo zrušení potlačení související s údržbou. Šedé ikony a označují ruční potlačení nebo zrušení potlačení.
V historii problémů a událostí se akce provedené odstraněnými uživateli nyní zobrazují pod označením Inaccessible user.
Vylepšení reportu System information
Report System information nyní zobrazuje identifikátor serveru (UUIDv7).
Report systémových informací je nyní dostupný také uživatelům s rolí Zabbix Admin.
Změny balíčku zásad SELinux pro Zabbix
Pro verzi 10 distribucí AlmaLinux, CentOS Stream, RHEL, Rocky Linux a Oracle Linux poskytuje zásady SELinux nový balíček
zabbix-selinux-policy-main, který obsahuje zásady SELinux z upstreamového repozitáře SELinux.
Stávající balíček
zabbix-selinux-policy nyní závisí buď na
zabbix-selinux-policy-main, nebo na
selinux-policy-targeted-extra. Balíček
zabbix-selinux-policy-main je v konfliktu s
selinux-policy-targeted-extra, takže je nelze nainstalovat současně.
Pokud již máte nainstalovaný
zabbix-selinux-policy, nejsou nutné žádné ruční změny. Při aktualizaci balíčků se
zabbix-selinux-policy-main nainstaluje automaticky. Pokud je již nainstalován
selinux-policy-targeted-extra, žádný další balíček se nenainstaluje.
Nastavení prezentace dashboardu
Při vytváření dashboardu je zaškrtávací pole Start slideshow ve výchozím nastavení vypnuté a je nutné je výslovně zapnout. Parametr URL
slideshow podporuje hodnoty
on nebo
off, které umožňují rychle přepsat nastavení prezentace dashboardu. Parametr
slideshow=1 je zastaralý a přestane být podporován.
Odkaz na proxy v Zabbix Cloud
Seznam proxy v Administration → Proxies nyní obsahuje tlačítko Create proxy in Cloud. Kliknutím se otevře Zabbix Cloud na nové záložce prohlížeče, kde můžete nasadit proxy bez instalace do vlastní infrastruktury. Další informace najdete v části nastavení proxy v Zabbix Cloud.