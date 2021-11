Začal vývoj Ubuntu 22.04 LTS, Project Trident končí

Začal vývoj Ubuntu 22.04 LTS

Krátce po vydání poslední stabilní verze Ubuntu 21.10 byl zahájen vývoj jeho nadcházející verze 22.04 s dlouhodobou podporou. Uživatelé se můžou těšit na podporu pro Python 3.10, přechod na OpenSSL 3.0, PHP 8.1 nebo Ruby 3.0. Výchozím prostředím by s největší pravděpodobností mělo být GNOME ve verzi 42 a linuxové jádro 5.15 nebo 5.16 podle toho, jak bude zapadat do konceptu dlouhodobé podpory. Ubuntu 22.04 LTS by podle plánu mělo vyjít v dubnu 2022.

Ubuntu 22.04

Project Trident zavírá krám

Project Trident je desktopová distribuce vycházející z Void Linuxu s grafickým prostředím Lumina. Nedávno na svých stránkách oznámil, že od 1. listopadu 2021 vstupuje do fáze „západu slunce“. To znamená, že dochází k ukončení vývoje této distribuce. Její repozitáře budou fungovat ještě do března 2022. Poté bude Project Trident zcela ukončen. K tomuto společnému rozhodnutí se vývojáři odhodlali kvůli změnám priorit v jejich osobním životě.

Project Trident

AlmaLinux má nový aktualizační nástroj

Tým kolem distribuce AlmaLinux OS představil nový nástroj pro aktualizaci Enterprise Linux systémů. Jeho jméno je Elevate a je možné jej použít pro povýšení Red Hat Enterprise Linuxu z verze 7 na verzi 8. Nástroj Elevate je navržený tak, aby mohl pracovat se všemi klony Red HatEnterprise Linuxu, nejen s AlmaLinuxem. Kombinuje Red Hat's Leapp framework s knihovnami vytvořenými komunitou.

AlmaLinux 8.3

Star Labs Lite Mk IV

Toužíte po malém a lehkém linuxovém notebooku, který by vám mohl dělat společnost na gauči? Pak právě pro vás je tu StarLite Mk IV. Ten má displej s úhlopříčkou 11,6 palce, poměrem stran 16:9 a rozlišením 1920×1080.Pohání ho procesor Intel Pentium N5030 CPU s frekvencí 1.1GHz a 4MB cache. Notebook je dodáván s 8 GB RAM a SSD diskem s kapacitou 240 GB. Britská firma Star Labs tento stroj prodává za přijatelných 400 liber (12 tisíc korun).

Star Labs Lite Mk IV

Nově vydáno

Na Gentoo postavená desktopová distribuce Redcore Linux vydala svou novu verzi s číslem 2102. Na openSUSE založená brazilská linuxová distribuce Regata OS vyšla ve verzi 21.0.15. Ruská distribuce odvozená od Mandriva Linuxu ROSA vydala svou dvanáctou verzi. Tým distribuce MX Linux oznámil vydání verze 21.