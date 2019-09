 »   »  Zkrácení platnosti certifikátů na 13 měsíců se nekoná, autority jsou proti

Dnešních 825 dnů

Téma zkracování délky platnosti certifikátů zní komunitou už několik let. Kratší platnost znamená rychlejší obnovování a tím pádem i možnost rychlejší reakce na případné změny pravidel zohledňující aktuální bezpečnostní situaci.

K poslední změně v této oblasti došlo na začátku minulého roku, kdy se maximální doba platnosti zkrátila na 825 dnů z původních 39 měsíců. O této změně hlasovali členové CA/Browser Fóra už na začátku roku 2017 a v původním návrhu Ryan Sleevi z Google navrhoval razantní omezení na 398 dnů – tedy na pouhý rok. O návrhu hlasovalo 25 autorit, ale pro byla jen jediná: Let's Encrypt. Tato otevřená autorita totiž od začátku vydává certifikáty jen na tři měsíce a její názor je v tomto ohledu naprosto jasný.

Pro upravenou variantu pak hlasovaly všechny zúčastněné strany, takže dnes může mít nově vystavený certifikát platnost přibližně dva a čtvrt roku. Snahy o další zkracování tím ale nebyly umlčeny, naopak se nyní zdá, že se blíží chvíle, kdy dojde k další změně. Ať už v pravidlech nebo v dobrovolném přístupu některých autorit.

Proč zkracovat

Důvodů ke zkracování platnosti vystavovaných certifikátů je cela řada. Při neexistující spolehlivé metodě revokace to například umožňuje rychleji zneplatnit certifikát k uniklému privátnímu klíči. Zároveň vám to umožňuje rychleji klíče rotovat a vyměnit například použité algoritmy za bezpečnější.

Od května loňského roku také musejí být všechny nově vystavené certifikáty alespoň ve dvou databázích Certificate Transparency. Jenže co když během životnosti certifikátu bude některá z databází diskvalifikována a prohlížeče přestanou její potvrzení považovat za dostatečné? Hrozí pak, že budou zneplatněny i certifikáty, jejichž běžná doba platnosti ještě nevypršela.

Dále to nutí správce věci automatizovat, nikdo nechce ručně měnit certifikát každé dva měsíce. To opět zlepšuje bezpečnost, protože to dovoluje automatizovaně a pravidelně reagovat na měnící se bezpečnostní situaci. Let's Encrypt tento přístup razí už několik let a zdá se, že i někteří další to vidí podobně.

Návrh: zkraťme na 397 dnů

Po necelých dvou letech se v CA/Browser Fóru opět objevil návrh na zkrácení, tentokrát na 397 dnů. Tedy přibližně třináct měsíců. Jeho předkladatelem je opět Ryan Sleevi, který svůj návrh obhajuje stejnými argumenty.

Hlasování probíhalo týden a skončilo 9. září v podvečer. Výsledky můžete vidět v mailing listu a výtah jednotlivých hlasů pěkně shrnuje Scott Helme, který zveřejnil také podrobný rozbor celého hlasování. Návrh nakonec nebyl přijat. Pro by musely být dvě třetiny autorit a alespoň polovina tvůrců prohlížečů.

Přesto je velmi zajímavé nahlédnout do čísel. Všichni zástupci tvůrců prohlížečů byli pro. Z certifikačních autorit naopak pro hlasovala jen jedna třetina.

Většina certifikačních autorit to vysvětluje tím, že si to nepřejí jejich zákazníci. Zástupce autority GoDaddy například tvrdí, že podle průzkumu mezi klienty drtivá většina netuší, že v této oblasti existují nějaké automatizační nástroje a hlasovali by proti. Důvodem prý je, že by častější obnovy způsobily větší výdaje: lidské, finanční i časové.