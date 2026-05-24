Zvukový subsystém Linuxu a opravy vytvořené s AI/LLM, GNOME Commander 2.0 přepsaný v Rustu

Týden v KDE: nejen podpora ovladače Intel Xe
Nate Graham a John Veness přinášejí pravidelný týdenní přehled novinek v projektu KDE. Ani tento týden nás nemine téma dalšího ladění budoucího vydání Plasmy 6.7 – vydání je v plánu na 16. června.
Kromě řady opravených chyb a dílčích vylepšení uživatelského rozhraní autoři vyzdvihují zejména přidání podpory monitoringu moderní GPU Intel, tedy skrze ovladač Xe. O toto vylepšení se postarala širší komunita projektu KDE. Mazání obsahu schránky nyní automaticky nesmaže i „ohvězdičkované“ položky, namísto aby se ptalo, má-li smazat i je. Tyto položky je potřeba smazat samostatně.
Další novinky pak míří do následné Plasmy 6.8.Zde se dočkáme vylepšení, kdy Discover při mazání dat po odinstalované Flatpak aplikaci tato data nesmaže natvrdo, ale přesune je do Koše. Vylepšen je i vizuální vzhled celkového průběhu aktualizací v Discoveru. Vyhledávání v aktualizacích pak nově není case-sensitive.
Další pět opravených chyb míží ještě do aktualizace šest-šestkové řady, tedy do vydání Plasma 6.6.6. Plasma 6.7 dostává před svým vydáním dalších 10 oprav (skrze celé spektrum prvků desktopu), dvě věci pak už míří až do Plasmy 6.8.
Plasma 6.7 pak dostává též opravu několika memory leaků v KWin, Plasma 6.8 pak již zmíněnou podporu ovladače Intel Xe pro sledování parametrů grafických karet Intel v Monitoru systému.
Týden v GNOME #250: nejen GNOME Commander 2.0 kompletně přepsaný v Rustu
V projektu GNOME je opět tradiční klid, kdy prezentované novinky zahrnují pouze projekty třetích stran.
Alexander Vanhee informuje o vydání nové verze nástroje Bazaar 0.8.0, nově schopného instalovat .flatpak bundles, s lepší prezentací informací v UI. Bazaar také umí odstraňovat cache dané aplikace přímo z dialogu s velikostmi dat.
Luiggi R. Cardoso vydal Draft 1.3, nástroje pro rychlé zapisování nápadů a podobné věci. Přibyly překlady (estonština, brazilská portugalština), úpravy klávesových zkratek či vylepšení výkonu a podpory kontroly pravopisu. Bilal Elmoussaoui zase vydal nový gobject-linter, Francesco Caracciolo informuje o nové verzi Newelle 1.4.0 (AI asistent a agent pro GNOME).
A nakonec tu je Wladimir Palant informující o nové verzi GNOME Commanderu 2.0. Tento dvoupanelový správce je přepsán v Rustu, má zabudovaný terminál, vylepšené, výrazně svižnější vyhledávání s filtry, dostal konzistentní nakládání s kódováním souborů v interním prohlížeči, vylepšení přístupnosti, ukládání více stavů panelů pro příští spuštění a mnoho a mnoho oprav.
Máme zde také novou verzi nástroje Codd 0.5.0, lehkého PostgreSQL klienta pro GNOME, dále Gitte 0.4.0, GTK4/libadwaita Git rozhraní pro GNOME, napsané jak jink než Rustu. Novou verzi má i Matrix „kecálek“ Fractal 14.rc.
Zvukový subsystém Linuxu dostává opravy vytvořené pomocí AI/LLM
Další subsystém linuxového jádra dostává významné opravy chyb, jejichž vývoj by neproběhl bez pomoci AI systémů, či obecně LLM. Správce subsystému, Takashi Iwai ze SUSE, tyto úpravy nyní posílá do jádra. Řešeno je například nakládání s čekajícími IRQ pro HD-audio, a již zmíněná řada oprav. Nemálo z tohoto kódu obsahuje zavedené značení „assisted-by“, a to v podání AI pomocníků jako Claude Code či GPT-5.5. Najdeme zde i vylepšení pro zvukovky REaltek v různých noteboocích HP či Asus, opravy pro LED, či aktualizace tabulek pro Intel Panther Lake / Nova Lake / Arrow Lake.
Vylepšený Reset v AMDGPU dokáže za běhu zotavit více zamrzlých Radeonů
AMD sadou patchů vylepšuje ovladače AMDGPU a AMDKFD mířící do příští verze jádra. Kromě jiného zde implementuje vylepšenou podporu pro reset GPU, kde dosavadní queue reset (restart fronty) je nově vylepšen o pipe reset (restart celé linky obsahující více front)- pro situace, kdy resetovat jenom danou konkrétně queue nestačí. Jak dodává Alex Deucher z AMD, jde o krajní situace, kdy ale dojde k resetu všech queue, vyžadující koordinaci skrze všechny komponenty tyto queue využívající, takže práce byla trochu obsáhlejší, včetně potřeby úprav přepracování cesty pro reset uživatelských front (userq). Současně finální patch vyžaduje, aby byl aktualizován, až vyjde nový MES firmware, jinak by vše mohlo vést k pádům.
Jinými slovy: dosud byla pro Radeony v případě výtuhu buď cesta resetu dané úlohové fronty, nebo reset celé karty. Nyní AMD přidává střední cestu, která v řadě situaci, kdy reset fronty nestačil, povede k nápravě běhu. Více v Alexově popisu.
Jádro Linux 7.1 přinese opravy AMD Dynamic EPP a škálování pro Intel Bartlett Lake
Dále do jádra, konkrétně příštího vydání Linux 7.1, míří opravy energetické efektivity / běhu CPU AMD i Intel. Pro AMD je zde oprava funkčnosti Dynamic EPP v P-State ovladači, který nefungoval správně. Dynamic Energy Performance Preference (EPP) umožňuje změnu napájecího profilu v závislosti na tom, zdali notebook běží ze sítě, nebo akumulátoru, hodnoty jsou řízeny automatick a přizpůsobují se změnám samy. Kvůli chybě bylo nyní nutné kód v případě zájmu aktivovat ručně, a to parametrem
amd_pstate=dynamic_epp=1, od příští verze jádra už vše bude automatické.
U Intelu zase oprava řeší chybné reportování frekvencí generace Bartlett Lake. Hlásilo to až 7GHz takt a původně měla oprava přijít až a jádrem verze 7.2, nicméně byla urychlena a objeví se už v Linuxu 7.1.