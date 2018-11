 »   »  5 důvodů pro internetovou konektivitu od UPC Business

V Chytré optice UPC spojuje řadu věcí – od vlastní chytré optické páteřní sítě, která v případě přerušení automaticky pošle data jinou trasou, přes chytré profesionální rádiové spoje, které se automaticky přizpůsobí i husté mlze, dešti i sněžení, až po LTE zálohu, která nastoupí automaticky okamžitě v případě problémů primární konektivity. U UPC Business to vše rámují velmi vstřícným a rychlým přístupem dedikovaného obchodníka i celé firmy.

Proč by měla každá firma vzít UPC Business do svých úvah?

1. Dostupnost pro 90 % firem v České republice

První volbou je vždy optika. Připojení každé lokality je posuzováno individuálně dle vzdálenosti od přípojného bodu, realizace přes park, chodník, cestu, či jiný povrch, a s tím spojených nákladů. A i když pod vaší firmou nevedou kabely UPC Business, neznamená to, že vás nemůže připojit. Rádiové P2P spoje, které někteří operátoři (nikoli UPC Business) používají ve svých páteřních optických sítích, UPC Business používá pro připojování svých zákazníků, kteří nejsou v blízkosti optického kabelu. Až do 70 km od připojovacího bodu UPC Business, až do rychlosti 10/10 Gb/s. S parametry a SLA optiky.

2. Špičkové technologie předních výrobců

V síti i u zákazníků používají komponenty od špičkových značek, jako jsou Cisco, Juniper nebo Ciena. Podobně kvalitní technologie používají i u profesionálních rádiových spojů. Používají jen „all-outdoor“ mikrovlnné antény a každá z nich prochází 24hodinovým testováním v klimatické komoře v teplotách –30 °C až +55 °C.

3. Vlastní proaktivní dohled

Ve firemním segmentu je nejdůležitější spolehlivost. Aby v UPC Business měli kvalitu 100% pod svojí kontrolou, svoji vlastní optickou síť si i sami dohledují vlastním NOC (Network Operation Centre). Zákazníkům pak poskytují automaticky proaktivní dohled. Zákazník má přímý přístup na NOC chráněný PIN kódem.

4. Vždy smluvně garantované SLA minimálně 99,6 %

Chytrá optika, špičkové technologie i vlastní proaktivní dohled vedou k tomu, že pro UPC Business není problém všem svým zákazníkům smluvně garantovat SLA 99,6 %. A to jak u optických kabelů, tak i u „optiky vzduchem“, jak své mikrovlnné RR spoje nazývají. Každou nově zřizovanou konektivitu automaticky proměřují certifikovaným zařízením. Pro ještě vyšší spolehlivost může zákazník využít i LTE zálohu.

5. Nezvyklá rychlost fungování a přímý kontakt tam, kam zákazník potřebuje

Nabídka do 2 dnů, fyzický průzkum do 3 dnů, instalace optiky vzduchem v nelicencovaném pásmu do 5 dnů od podpisu smlouvy? To je na dnešní dobu celkem rychlost. Zákazník má navíc přímý kontakt na každého člena UPC týmu, kterého potřebuje – obchodníka, implementačního specialistu i na dohledové centrum NOC. V UPC Business se před zákazníky neschovávají.

„Potřebovali jsme velmi rychle vyřešit internetové připojení a UPC Business nám dodali internet přes rádiový mikrovlnný spoj už 5. den od prvního kontaktu,“ říká Vendula Čulíková ze společnosti Zdravotní klaun o. p. s.

Mezi jejich zákazníky patří například RegioJet, Student Agency, Lindt & Sprüngli, Zaplo Finance, CarTec Group nebo IT společnost Arion.

Pokud vás důvody UPC Business, nejrychleji rostoucího B2B operátora na českém trhu, oslovily, budou rádi, když se na ně obrátíte přes kontaktní formulář, zelenou linku 800 872 400 nebo e-mailovou adresu firma@upcbusiness.cz. Poradí, případně připraví konkrétní nabídku. A pokud vás nabídka zaujme, budete se moci přesvědčit i o tom, že službu v krátkém čase dodají.