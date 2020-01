 »   »  5 důvodů, proč začít platit online

Jak platit online

Platit online můžete několika způsoby. Mezi ty nejčastěji používané patří bankovní převod, platba kartou online nebo platební systém PayPal. Pomalu se rozšiřují také moderní digitální peněženky jako Google Pay nebo Apple Pay. A to stále není vše. Tuzemské e-shopy začaly v loňském roce využívat i možnost odložené platby Mall Pay.

Výhody platby online

Jakmile dáte platbě online „zelenou” a objevíte všechny její výhody, už nebudete chtít platit jinak. Jedná se o nejrychlejší způsob placení na e-shopech, který je navíc maximálně bezpečný a pohodlný.

1. Komfort a rychlost

Stačí být připojený k internetu, párkrát kliknout a během chvilky máte vyřízený celý nákup. Kdykoliv a kdekoliv. Doma v posteli nebo ve vlaku na cestě z práce. Na počítači i z mobilu. Celá transakce navíc proběhne rychlostí blesku. Obchodník se o ní dozví téměř ihned a objednávku tak expeduje mnohem rychleji.

2. Bezpečnost na prvním místě

Platby online podléhají přísným pravidlům a jsou nejbezpečnějším způsobem placení na internetu. Ať už se jedná o nakládání s daty, použité technologie nebo přenos informací, vše podléhá bezpečnostním standardům, za jejichž nedodržení hrozí obchodníkům vysoké pokuty.

3. Rozpočet na očích

Díky internetovému nebo mobilnímu bankovnictví máte dokonalý přehled o svém rozpočtu. A nejen to. Online platby se navíc v internetovém bankovnictví rozdělují dle svého účelu. V měsíčním přehledu pohybů na účtu tak uvidíte, kolik jste utratili za zábavu, oblečení, jídlo nebo domácnost. Pokud jste do nového roku vykročili s předsevzetím, že budete mít rozpočet pod kontrolou, s online platbami to bude hračka.

4. Ochrana před nepoctivými obchodníky

Platby online se rozšiřují a karetní asociace tak zavedly program ochrany spotřebitele. Garance vrácení peněz se vztahuje na všechny transakce provedené platební kartou online. Tuto službu oceníte především při komplikacích jako nedodané nebo poškozené zboží.

5. Platíte jen za to, co chcete

Alespoň jednou se to už stalo snad každému. Těšíte se na zboží objednané z e-shopu a po jeho rozbalení zjistíte, že ani zdaleka neodpovídá fotografii a parametrům uvedeným v popisu zboží. Následuje zdlouhavé kolečko vrácení zboží a čekání na peníze. Řešením může být odložená platba Mall Pay, díky které už „zajíce v pytli” na internetu nekoupíte. A jak na to? V košíku při kroku „Doprava a platba“ zvolte možnost Odložená platba MALL Pay. Nezaplatíte ani korunu. Obchod objednávku expeduje, a jakmile vám bude doručena, máte 14 dní, během kterých si ji můžete vyzkoušet. Zaplatíte za ni až později. V případě, že výrobek nevyhovuje vašim představám, jednoduše ho obchodníkovi vrátíte, aniž byste cokoliv platili.