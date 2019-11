 »   »  9 zarážejících faktů o internetu aneb tohle jste věděli?

Internet totiž neodmyslitelně patří do současné doby a většina z nás ho dnes a denně používá – ať už pro vyhledávání informací, hraní her, chatování s přáteli nebo na práci.

I když internet používáte každý den, možná o něm nevíte všechno. Odhalili jsme pro vás 9 zarážejících faktů, které jste o internetu (možná) netušili!

1. Popularita internetu rostla raketovou rychlostí

Během prvních čtyř let začalo internet používat 50 milionů lidí. Teď si možná říkáte „a co jako, to nejsou kdovíjak závratná čísla!“ jenže právě tato čísla hovoří o rychlosti, se kterou se stal internet populární. Vezměte si například jiné technologie, které jsou pro nás dnes samozřejmostí, ale jejich vzestup ani zdaleka nebyl tak rychlý: televizi trvalo 13 let, než prorazila, rádiu dokonce 38 let, než si získalo 50 milionů uživatelů.

2. Více než polovina uživatelů používá sociální sítě

Kdybyste si uživatele internetu představili jako jeden velký koláč, museli byste si z něho ukousnout pořádně velké sousto, abyste získali množství lidí, které využívá sociální sítě – je jich totiž více nežli polovina! Celkem 72 % lidí (což jsou asi 3 miliardy uživatelů) je připojených na sociální sítě – nejvíce frčí Facebook, Twitter a Instagram.

3. Nejdražší internetová doména

Domény vznikají dnes a denně, nakupují se prakticky pořád a jejich pořizovací cena by jen málokoho zvedla ze židle. Pak jsou tu ale domény, jejichž cena by vás do té židle zarazila okamžitě. Nejdražší prodanou doménou vůbec je Carinsurance.com, která se prodala za 49,7 milionů dolarů! Druhou nejdražší doménou je Insurance.com, která majitele vyšla na 35,6 milionů dolarů.

4. Uživatelé preferují WiFi

Máte rádi bezdrátové sítě? Kdo by neměl! O jejich popularitě hovoří i statistiky, které jasně poukazují na to, že bezdrátové připojení válcuje mobilní data. 30 % mobilní komunikace běží přes mobilní data, zbylých 70 % frčí přes sítě WiFi, především z důvodu neomezených dat, ale mnohdy stále i kvůli rychlosti internetu.

5. Sociální sítě navštěvujeme převážně z mobilních telefonů

Oblíbené sociální sítě v čele s Facebookem, Instagramem nebo Twitterem navštěvujeme primárně z mobilních telefonů. I zde si dovolíme zmínit statistická čísla: 80 % návštěv je právě z mobilních telefonů, což poukazuje na to, kolik času trávíme na svých smartphonech.

6. Kolik času strávíme na internetu?

Zatímco doba strávená online prostřednictvím počítače nebo notebooku se za poslední desetiletí příliš nezměnila (v roce 2010 to byly 2,4 hodiny denně, dnes je to 2,6 hodiny denně), pokud jde o mobilní telefony, je to o něčem jiném. V roce 2010 uživatelé strávili na mobilním telefonu připojeni online 0,4 hodiny, kdežto dnes je to 2,8 hodiny!

7. 80 % uživatelů vlastní chytrý mobilní telefon

Nejnovější statistiky uživatelů internetu ukazují, že 80 % všech uživatelů internetu vlastní chytrý telefon nebo telefon, který je schopen připojení k internetu. Mobilní operátoři stále rozdávají sofistikovanější telefony, a to i s nejlevnějšími základními smlouvami, takže se očekává, že toto číslo udrží dynamiku, kterou si drží od roku 2004. Dočkáme se někdy, že se DSL internet stane minulostí?

8. Největší fanoušci internetu jsou z Asie

Internet začala používat v roce 2005 1 miliarda lidí a od té doby jejich počet začal rapidně růst s tím, že v roce 2011 už měl internet 2 miliardy uživatelů. Z dat z roku 2018 vyplývá, že teď internet používá přibližně 3,5 miliardy lidí a nejvíce lidí ho používá v Asii (přes 2 miliardy).

9. Na internetu existují 2 miliardy webových stránek

Údaje z října 2018 ukazují, že na internetu je registrováno přes 1,9 miliardy webových stránek. Toto číslo představuje nárůst o více než 100 milionů ve stejném období loňského roku, takže můžeme očekávat, že internet během roku 2019 dosáhne 2 miliard dostupných webových stránek.