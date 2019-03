 »   »  Ajťáci, získejte nejlepší servis při hledání práce se službou IT agent

Máte dost věčného nahánění od nekompetentních recruiterů či personálních agentur? Změňte to! Nová služba IT Agent je tady pro vás.

Vzhledem k trvalému nedostatku IT lidí se můžete nechat hýčkat stejně jako sportovci, filmové hvězdy nebo muzikanti. A právě takovou službu vám nabízí unikátně na českém trhu společnost Capacita.

Příběh jednoho IT experta

Tomáš pracoval jako security specialista v jedné větší nadnárodní společnosti. Byl šikovný. Měl dostatek znalostí a zkušeností i ze zahraničních projektů, zkrátka expert v oboru. V zásadě byl spokojený – příjemné zacházení, velmi slušné peníze a zajímavé benefity. Jen práce se stávala čím dál více rutinou a on toužil jít do nových projektů, získávat další znalosti. A tak dal svůj životopis na pracovní portál. To, co se strhlo, se pro něj stalo doslova noční můrou. Věčně vyzvánějící mobil, nabídky na práci od lidí, kteří o securitě nevěděli vůbec nic. Často mu slíbili, že se ozvou, ale sliby nedodrželi. Párkrát šel Tomáš na pohovor, ale nebyl dobrý vyjednavač, a tak se mu nabízené podmínky nakonec nezdály lepší, než jaké měl dosud. Proč by tedy měl měnit práci?

Po 3 týdnech toho chtěl nechat, ale dostal doporučení na lidi z Capacity. Probral s nimi podrobně svou práci včetně technických detailů, projednal podmínky, které by si u nového zaměstnavatele přál. Také absolvoval rozhovor s koučem. Probrali, kam by chtěl směrovat, co by si přál, co je pro něj důležité. Přitom Tomáš zjistil, že by mu vlastně nejvíce vyhovovala práce architekta na konzultačních projektech, že chce být více v kontaktu se zákazníkem a také být více svým pánem jako freelancer.

Během několika dnů dostal několik relevantních pří­ležitostí. Žádné běhání po zbytečných pohovorech - pohovory přímo vždy s odborným člověkem, podmínky předjednané. Navíc mu Capacita na své náklady zajistila daňové a účetní poradenství.

Co řeší služba IT Agent

Váš IT agent se stará, abyste měli dostatek kvalitní práce z dlouhodobého hlediska. Vyjednává podmínky a honoráře. Pokud se rozhodnete, že chcete nastartovat vlastní kontraktorskou praxi nebo si rovnou založit firmu, je tady váš IT agent od toho, aby vám pomohl. Služba IT agent nahlíží na proces náboru či zapojení do projektů naprosto odlišným přístupem od běžné praxe na trhu. Zabývá se veškerými aspekty nabídky, poptávky i cenotvorby, ale taktéž reálností budoucího uplatnění. Službu IT agent může využít jak kontraktor, tak člověk v zaměstnaneckém poměru. A nezavazuje vás k ničemu…

Proč to tedy v Capacitě děláme? Protože chceme, abyste se k nám na základě dobré zkušenosti vraceli.

Vyzkoušejte službu IT agent na https://www.capacita.cz/osobni-it-agent/.