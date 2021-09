„Aniž bychom si to uvědomovali, internetem věcí jsme obklopeni na každém rohu, a to zdaleka nejen ve svých smartphonech. Síť zařízení, která posílají, přijímají a vyhodnocují data má dnes skoro každý hromadný dopravní prostředek, stejně tak je běžný sběr dat z domácích spotřebičů, či wearables, neboli nositelných zařízení. Výzvou současnosti je však umět data využít ke svému prospěchu a zároveň zamezit jejich zneužití,“ zmiňuje Radek Šimek, který je odpovědný za track IoT na nadcházejícím Atos Hackathonu. Z možností prospěšného využití nasazení IoT technologie pak jmenuje například nemocnice, kde lze pomocí nejrůznějších vzájemně propojených zařízení pozorovat, vyhodnocovat stav pacienta, či s ním komunikovat a zajistit mu větší komfort. Benefity vnímají také firmy, které si za účelem (nejen) inovací tvoří prototypy či digitální dvojčata svých výrobních strojů, postupů nebo nových produktů a simulují tak jejich provoz, optimalizují výrobu či na nich testují modelové situace.

Právě fenoménem IoT se bude zabývat jeden z tracků Atos Hackathonu, který proběhne 23.-24. října 2021. V rámci tohoto tracku budou mít účastníci na výběr ze tří oblastí, které mají za cíl ukázat, že IoT lze smysluplně využít kdekoliv – od klimatizace až po vaření piva. Týmy si mohou daná témata i kombinovat.

Týmy o 5 lidech budou mít v rámci IoT tracku za úkol:

využít měřitelná data o teplotě, vlhkosti, CO 2 , TVOC a dalších ukazatelích ke zlepšení kvality vzduchu v místnosti, vizualizovat, vyhodnotit a řídit případný systém větrání, klimatizace či topení, či je využít i k nepřímému měření využití místnosti, řízení pohybu osob apod.;

dynamicky monitorovat polohu vozíku v hale a umístění nákladu s cílem optimalizace dráhy a stylu jízdy a ve výsledku přinést ekonomickou výhodu takovéhoto způsobu řízení vozového parku;

navrhnout a vytvořit domácímu pivovarníkovi asistenta pro vzdálené vaření piva.

„Hackathon jsme zaměřili více na edukaci, vyzkoušení si programování pro IoT s konkrétními cíli. I když samozřejmě na autory nejlepších řešení čekají pěkné ceny, našim cílem je, aby se účastníci něco nového naučili, nebo inspirovali se od zkušenějších, či přinejmenším poznali nové prostředí a kolegy z branže. Proto je IoT track postaven tak, že se jej mohou zúčastnit i začátečníci,“ vysvětluje Radek Šimek z Atosu a dodává, že právě hackathon je dobrou příležitostí, jak se v oboru posunout, poznat něco nového, či si vyměnit své zkušenosti. „Domnívám se, že pokud jde o IoT, ale celkově i IT, lepší, než sedět nad knihami či procházet tutoriály, je daleko efektivnější i zajímavější sám začít tvořit, i když jde o něco zdánlivě triviálního. Pomoci může třeba zapojit se do komunity či klubu a potkávat se tak s lidmi nadšenými pro stejnou věc. To vše nabízí i účast na hackathonu,“ doporučuje.

Příležitost pro všechny IT nadšence

Hackathon, neboli hack marathon, je zajímavou možností, jak se mohou IT nadšenci, třeba i s nižší úrovní znalostí, v tomto oboru rozvíjet. Účastníci si vyzkouší práci pod tlakem, během necelých dvou dnů totiž bude potřeba vytvořit celistvý produkt. Kromě získaných znalostí a praktických zkušeností si účastníci odnesou také spoustu zajímavých kontaktů i navázaných přátelství. Nedílnou součástí hackathonu bude i zajímavý doprovodný program koncipovaný formou přednášek. Ti nejúspěšnější zároveň odejdou se zajímavými cenami. Kromě IoT připravil Atos také tracky zaměřené na umělou inteligenci, DevOps a tzv. Tenderton, hackathon zabývající se soutěžením a zpracováním státních IT zakázek.

