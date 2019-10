 »   »  Čeští IoT specialisté z IQRF míří do Londýna

Původem česká IoT technologie IQRF rozšiřuje pole působnosti a díky dlouhodobé spolupráci s firmami ve Velké Británií expanduje na tamější trh. Šéf IQRF Alliance a nově i jednatel společnosti IQRF UK Ltd. Šimon Chudoba přibližuje, co se v Londýně chystá.

„Chtěli bychom podpořit nově vznikající IoT projekty v této lokalitě a usnadnit tak členům aliance vstup na tento dynamický trh. Londýn, jakožto světová metropole, se totiž může stát výchozím místem expanze nejen technologie IQRF, ale i produktů partnerských firem, a to nejen ve Velké Británii, ale po celém světě,“ komentuje Šimon Chudoba.

Jak probíhal vstup IQRF Alliance na anglický trh?

Společně s partnerskou firmou RDS – Review Display Systems Ltd. – jsme založili ve Velké Británii firmu IQRF UK Ltd. V zájmu rozvoje IQRF projektů jsme do Londýna přestěhovali nejen pobočku aliance, ale i celou moji rodinu. (smích)

Na jakou IoT akci byste chtěl v tuto chvíli především upozornit?

Budeme na řadě výstav, jako je například Future Resource, OSX Summit & Expo, Smart Building Show, Cofnnected World. Především bych ale rád všechny pozval na IQRF Meetup (27. 11. 2019), který bude klíčovou akcí tohoto podzimu. Akce se účastní nejen členové aliance, ale i zástupci místní správy či společnosti Transport for London. Členové aliance a její partneři zde představí své aktuální projekty, které řeší sami nebo v součinnosti s ostatními členy. Bude tak možno navázat nové kontakty a nabídnout funkční a odzkoušená řešení i do této lokality.

Jsem rád, že nám společnost IBM, která je členem IQRF Alliance, poskytla pro konání akce moderní prostory svého klientského centra.

Účast na setkání je bezplatná, ale vzhledem ke kapacitě je potřeba se zaregistrovat.

Více o IQRF Alliance IQRF Alliance je otevřenou IoT aliancí, která sdružuje společnosti dodávající součásti IoT řešení založených na technologii IQRF. V současnosti má více než 100 členů, mezi nimi například provozovatele datacenter Master Internet, IBM, ČVUT nebo České Radiokomunikace.

Prozradíte, jestli členové IQRF Alliance již řeší ve Velké Británii nějaký zajímavý projekt?

Aktuálně ve Velké Británii probíhá ve spolupráci více členů IQRF Alliance projekt nouzového osvětlení. Nouzová světla (v tomto projektu produkt firmy Liteplan) slouží jako páteřní síť, ke které je možno připojit i další senzory a prvky sítě IQRF. V projektu se využívají produkty, software a řešení ostatních členů aliance, díky čemuž je vývoj mnohonásobně rychlejší, levnější a efektivnější. Dochází k dalšímu rozvoji technologie IQRF na základě reálných potřeb trhu, zákazníků a projektů. Řeší se praktické otázky instalace a rozpoznání zařízení, přidávání a označování prvků sítě. Projekt bude detailně představen na listopadovém IQRF Meetupu.