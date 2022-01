Cisco řeší hlavní výzvy datových center pro příští desetiletí

Aplikace jsou stále složitější, dynamičtější, propojenější. Pokud nefungují tak, jak by měly, mají všichni problém. Vývojář hledá chyby v kódu, správce IT zkoumá potíže s infrastrukturou, zákazník je otrávený a šéfové naštvaní. Cisco vyvinulo řešení pro analytiku a monitoring infrastruktury, aby datové centrum dokázalo držet krok nejen s požadavky současných aplikací, ale bylo připraveno na postupný rozvoj na celou další dekádu.

Tři spokojení

Filosofie je celkem jednoduchá. Úkolem firemního IT je zajistit, aby aplikace fungovaly optimálně za všech okolností, bez ohledu na to, zda běží ve vlastním datovém centru, v cloudu nebo hybridním prostředí. A v případech, že aplikace přece jen nepracuje optimálně, je nutné mít k dispozici nástroje, které umí kritickou situaci identifikovat, odhalit příčiny nebo dokonce chybu automaticky odstranit. Pokud se to daří, máme tu spokojený tým.

Spokojení developeři mohou svobodně vyvíjet aplikace, aniž by byli čímkoli svazováni a museli se ohlížet, na jaké infrastruktuře jejich řešení poběží. Vývojář je v tomto smyslu vlastně také zákazníkem. Požaduje infrastrukturu, která ho nebrzdí a poskytuje prostředí pro celý životní cyklus jeho aplikace. Vymýšlí aplikace jen s ohledem na co největší benefity pro jejich budoucího koncového uživatele.

Spokojený správce pracuje s adaptivní infrastrukturou. Má k dispozici prostředí, na němž aplikace bezproblémově běží a disponuje nástroji poskytujícími přehled o celé síti a o případných anomáliích. Díky škálovatelnosti nemusí při změnách v aplikacích nebo při nasazování nových řešení do infrastruktury zasahovat a shánět stále nové a nové „krabice“. A víc v pohodě je také díky tomu, že si v pracovní době nehraje na detektiva a nepátrá, „ve které části infrastruktury je zase problém?!“

Tým nezatížený řešením potíží může efektivněji rozvíjet jak aplikaci, tak infrastrukturu. Aplikace plynule běží a její uživatelé generují firmě příjmy. Tím společnost získá konkurenční výhodu a rychleji dosahuje svých obchodních cílů. Spokojený management má navíc k dispozici data o zákaznické zkušenosti a může na jejich základě chtít po svých vývojářích změny v aplikaci, jejich rozšíření či vývoj zcela nových.

Jak na to? Webinář poradí

V Cisco přetavili tuto filozofii do konkrétních řešení a produktů, jejichž nasazení umožní provozování datového centra, které zajišťuje požadovaný výkon aplikací, kvalitu služeb, hospodárnost provozu. O své zkušenosti se podělí v rámci webináře pod titulem „Připravte své datové centrum na příští dekádu“, který je věnován klíčovým aspektům výstavby a provozu moderního datového centra. Webinář představí také konkrétní řešení pro monitoring aplikací a datových center, jako je Cisco AppDynamics, ThousandEyes nebo Intersight. Akce proběhne 2. února 2022 od 9 do 12:30 hodin a registrovat se na ni můžete zde.

Přehled o chodu aplikace v reálném čase

Cisco AppDynamics je nástrojem pro monitoring chodu aplikací. V reálném čase sleduje, jak aplikace běží, využívají IT prostředky, monitoruje a analyzuje jejich výkon, odezvu a uživatelskou zkušenost. Pokud dojde k odchylkám od standardního chování, okamžitě na to upozorní. A dokáže varovat dřív, než začnou křičet naštvaní uživatelé. AppDynamics dokáže najít, kde je chyba, třeba v nesprávně napsaném algoritmu nebo přetíženém systému.

Monitoring zdravotního stavu sítě okamžitě identifikuje výpadky

Cisco ThousandEyes je software, který sleduje „zdravotní“ stav sítí. Prostřednictvím monitorovacích bodů umístněných po celém Internetu, ve firemní sítí a u koncových zařízení zaměstnanců poskytuje perfektní přehled o dostupnosti poskytovaných služeb a konzumovaných službách. Tento nástroj umožňuje získávání řady metrik pro diagnostiku sítě. Monitoruje a odhaluje výpadky provozu ISP, Public Cloud i veřejných SaaS služeb a také přináší možnost sdílení nasbíraných informací napříč týmy pro ulehčení spolupráce při řešení problémů. Díky ThousandEyes lze identifikovat potíže i v infrastruktuře, která není pod přímou kontrolou firemního IT, ale má přímý vliv na uživatelský zážitek při používání aplikace.

Nasazujte aplikace automatizovaně

Cisco Intersight je platformou sjednocující přístup ke správě on-premise a cloudové infrastruktury. Umožňuje automatizované nasazení infrastruktury, optimalizuje zdroje, jež jsou jednotlivým aplikacím přiřazovány. Dokáže tak zefektivnit nasazování i provoz aplikací a služeb.

Aplikace jsou to, co pohání nejen digitální ekonomiku. Kdo nevidí, co se děje v jeho aplikaci a neumí tyto informace provázat napříč jednotlivými vrstvami infrastruktury a jednoznačně propojit s dopady na business, bude dříve či později řešit problém s výkonem businessu či ohrožení reputace. Chcete to dělat lépe? Připravte své datové centrum na příští dekádu!