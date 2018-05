 »   »  Finální pozvánka na veletrh práce pro programátory Jobs Dev 2018

O minulém ročníku řekli:

Josef Vítů: “Byl jsem již na minulém ročníku a hned mi bylo jasné, že pokud se bude pořádat další, zúčastním se znovu.”

Jiří Cága: “Akce se rád zúčastním, jako minulý rok. Je to super akce dle mě, programátor zde může nahlídnout, jaké technologie používají jiné firmy, a jak se uchytily nové trendy v oblasti vývoje softwaru mezi firmami.”

Vstup je zdarma

Jediné, co je třeba udělat, je registrovat se jako účastník na webu www.jobsdev.cz.

Proč se vyplatí v sobotu na veletrh zajít?

Nejde o to, zda právě hledáte práci. Veletrh je jedinečným místem, kde snadno proniknete do nitra jednotlivých firem, poznáte je a navážete kontakty. Zjistíte, jak vypadá současný trh práce a jak se právě vám v něm daří. Získáte zde nedocenitelné informace, které vám umožní mnohem lépe ovládat směr vaší kariéry.

Poznáte osobně programátory z 55 firem

Na veletrhu se vám představí programátorské týmy z 55 firem. Budete si tak moci popovídat o tom, jak to u nich chodí, jak a v čem programují, na jakých projektech pracují a zjistíte, zda máte zkušenosti na to, aby o vás měli zájem.

Prostě něco, co se z inzerátu nebo na prvním kole pohovoru běžně nedozvíte.

Každý dostane slevu na další programátorské konference

Máme pro vás na veletrhu připravené slevy na dvě skvělé konference: WebExpo (sleva 20 %) a UpdateConferencePrague 2018 (sleva 1 000 Kč). K tomu ještě výhodnou akci na knihu Vzhůrudo (responzivního) webdesignu.

Uslyšíte zajímavé přednášky

Iakov Markov : Méně je více – jak psát znovupoužitelný kód

Tomáš Herceg : Microservices architektura a kontejnery v Microsoft Azure

Matus Gura : ArangoDB – multi-modelova NoSQL databaze v praxi

Jiří Jirsák : Jak IT mění svět automobilového průmyslu

Jan Tyl : NLP (Natural Language Processing) – zpracování přirozeného jazyka

Komunitní stánky

Na akci vás kromě firem čekají i komunitní stánky. Můžete se tak osobně setkat s lidmi z komunit kolem CS HUG, Ruby, Drupalu, Mozilly a WebExpa.

Jídlo, káva a arkády pro všechny

Abychom vám ten den zpříjemnili, čeká na vás po celý den občerstvení zdarma, zdarma také výborná káva od RebelBean a arkádovéautomaty!

Kam a kdy přijít

Veletrh se koná v sobotu 19. 5. od 10.00 do 16.00 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Dostanete se tam jednoduše metrem do stanice Letňany, odtud je to pár metrů. Nebo autem na adresu Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany.

Registrovat zdarma se můžete ještě celý týden na webu www.jobsdev.cz.