Jak co nejlépe nastavit procesní změny digitalizace ukáže konference Digitální transformace

Konference Digitální transformace 2021 proběhne 26. ledna, a to online. Má ambice ukázat, jaké výhody přinese digitální transformace právě vám a jak vlastně začít a postupovat s proměnou relativně nepružné organizace směrem k trvale agilnímu podniku.

Tento přerod obvykle vyžaduje přijetí nových programovacích, infrastrukturních i procesních změn, které firmě umožní přizpůsobit se neustálým výzvám a vytvořit mechanismy, jež dokážou průběžně měřit odpovídající výsledky.

Ať už jste IT manažer, majitel společnosti, finanční nebo provozní ředitel, informace, které vám poskytnou naši přednášející, vás provedou celou proměnou. Ukáží vám, co je potřeba změnit, zavést, přizpůsobit a jaké nové procesy nastavit. Registrovat se můžete zcela zdarma.

Na co se zaměříme?

Co znamená a jak probíhá digitální transformace firmy?

Jaké konkrétní výhody vám digitalizace může přinést?

Jak ovlivnila pandemie přístup k inovacím a co nás naučily současné výzvy o nutnosti digitální transformace firmy?

Jak nejjednodušeji a nejrychleji rozvíjet digitální dovednosti u tisíce zaměstnanců?

Proč zavést uzavírání smluv elektronickou cestou?

Jak co nejlépe a nejbezpečněji přejít na programovací, infrastrukturní i procesní změny?

Proč je digitální transformace nikdy nekončícím procesem?

Proč selhávají některé projekty digitální transformace?

Co přináší sociomapy vizualizující frekvenci komunikace napříč firemní strukturou?

Jaký vliv má digitální transformace na podnikovou síť?

Příklady úspěšné digitální transformace.

Na jaké přednášející se můžete těšit?

Je lepší mít IT infrastrukturu fyzicky u sebe nebo v cloudu? Jak provést analýzu stavu IT ve firmě a kdo může pomoci s návrhem optimální infrastruktury, případně s migrací potřebných dat a aplikací do cloudu, to jsou témata Otto Bureše z INTERNET CZ.

Petr Pilin z iPodnik cloud pžedstaví kombinaci služeb, kterými lze dosáhnout pohodlného přechodu firmy do cloudu a popíše, jaké užitky firmám z cloudového řešení plynou.

Konkrétní postupy, data i cestu, jak rozvíjet digitální dovednosti u stovek či tisíců zaměstnanců přinese Filip Dřímalka z Digiskills.

Tak trochu jinou cestu k digitálnímu pracovišti představí Martin Januš z MyQ.

Jaké jsou právní aspekty nasazování cloudových technologií v globálním prostředí? Prezentace Jany Pattynové z Prierstone vás provede výzvami spojenými s regulací cloudu, a to jak v soukromém sektoru, tak ve státní správě.

Tomáš Pauchaprozradí, jak uzavírat elektronické smlouvy, aby byly platným důkazem před soudem, a co přináší zákon o právu na digitální službu.

