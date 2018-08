 »   »  Kdy je IT zaměstnanec šťastný?

Klapka. Během pár let se situace otáčí a nyní jsme svědky toho, že si spíše zaměstnanci vybírají „svoji“ firmu. Fluktuace bují, loajalita zaměstnanců skomírá. To není holubník, nýbrž realita dnešního trhu práce nejen v IT oboru. Poptávka po odbornících roste velmi strmě a v Praze snaha udržet v týmu kvalitního ajťáka chvílemi začíná být těžká řehole. Nelze se divit, že se v našem malém rybníce firmy předhání v zaměstnaneckých benefitech, „cool“ kancelářích s uvolněnou atmosférou, možnostmi homeoffice či dovolených, které se svojí délkou začínají pomalu blížit legendárnímu dobrodružnému románu Dva roky prázdnin.

Management štěstí v praxi

Zaměstnavatelé věří, že kromě tradičních motivátorů, je pro kvalitní výkon zaměstnance důležité prachobyčejné štěstí a jeho spokojenost. V některých firmách řeší tuto otázku tím, že najmou tzv. manažera štěstí, který bedlivě sleduje a analyzuje faktory zajišťující, aby se zaměstnanci cítili dobře. Jiné firmy kladou zodpovědnost za spokojenost svých zaměstnanců především do rukou svých manažerů. Stejně jako společnost StringData – česká IT firma poskytující SW řešení především bankám a finančním institucím. Firmu tvoří primárně programátoři, analytici a testeři.

Zeptali jsme se COO společnosti StringData Miloslava Laštovičky, co on považuje za klíčové pro spokojenost svých zaměstnanců. „Pro každého zaměstnance je klíčové něco jiného a navíc se to mění v čase. Ve firmě proto sledujeme spokojenost zaměstnanců neustále a každý rok se ji navíc pokoušíme i měřit a mimo jiné sledovat trendy. Letos jsme průzkum spokojenosti realizovali v červenci. Tento průzkum je vlastně jen doplňkovým nástrojem, abychom zjistili, jak jsou zaměstnanci ve firmě spokojeni. Ve zmíněném průzkumu se kromě spokojenosti také ptáme na to, co je vlastně pro zaměstnance pro jejich spokojenost důležité a tady vždy získáváme zajímavé informace, které nám ukazují, na čem vlastně zaměstnancům záleží a na co má smysl se ve firmě zaměřit.“

Letošní výsledky ukázaly, že TOP 10 nejdůležitějších oblastí pro zaměstnance StringData jsou:

Respekt nadřízeného k osobním potřebám a hodnotám zaměstnance. 6% Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. 13% Vedení, které respektuje zaměstnance a váží si jich. Důvěra vedoucího. 10% Jasná představa, co se od zaměstnance v práci očekává. Odpovídající mzda. Možnost říct svůj názor a vědět, že bude brán v potaz. Mít k dispozici všechny potřebné informace. Otevřená a pozitivní atmosféra ve firmě. Nadřízený, co dává konkrétní zpětnou vazbu.

Miloslav Laštovička výše uvedené komentuje tak, že když se ho zeptáte, co je vlastně pro zaměstnance důležité právě nyní v tuto chvíli, tak to reálně neví. Je však přesvědčen o dvou věcech. Potřeby a preference zaměstnanců se mění v čase. Jediné, co může vedení a manažeři dělat, je neustále toto zjišťovat a ověřovat. Je to časově i energeticky náročné, ale je to nezbytné. Ptát se lidí individuálně (kafe, obědy), ptát se týmů (týmové schůzky nebo offsity) a ptát se i dotazníkovou podobou. To je jedna část. Ta druhá je pozorování, zda to, co se vedení dozvídá přes rozhovory a dotazníky, skutečně odpovídá chování jednotlivců a týmů. Každý zaměstnanec chce být spokojený. Jen u někoho je spokojenost víc o financích, u někoho o týmu a celkové atmosféře ve firmě, u někoho o vyváženosti s rodinným životem a u dalšího zase o businessu, který firma dělá.

„Vím tedy, že se nikdy nepřestanu na toto ptát a vím, že vždy budu muset reagovat na jiné situace. Což ve finále dává smysl, lidé nejsou „zdroje“ ani „stroje“, aby byli předvídatelní a konzistentní co do faktorů ovlivňující spokojenost. Je to živá proměnná a je třeba s ní tak pracovat,“ vysvětluje svůj přístup Miloslav Laštovička.

HUMAN IT BEING

Každoročně se v průzkumu společnosti StringData ukazuje, že IT specialisté, poměrně překvapivě tolik neřeší exaktní kvantifikovatelné potřeby. Na prvních příčkách podmiňující spokojenost uvádějí respekt, důvěru, individuální přístup vedení, pochopení sladit job s osobním životem. Až na šestém místě je v tomto konkrétním příkladu mzda! Žebříček nám tak ukazuje, že dnešní IT specialista je také „jen“ human being.

Robert Šamánek, jednatel společnosti StringData, k tématu ještě dodává: „Nejdůležitější pro zaměstnance je to, jak se k nim přistupuje, jak s nimi vedoucí komunikuje. Pouze v takovém prostředí se našim zaměstnancům dobře pracuje, nebojí se udělat chybu nebo přijít s vlastním nápadem. U nás se každý ve firmě může zeptat kohokoliv z vedení na cokoliv (a také to dělá), může přijít s nápadem či stížností a pokaždé se jím bude někdo zabývat. Snažíme se komunikovat otevřeně tak, abychom se vyhnuli domněnkám a tajnostem.“

Kdy je tedy IT zaměstnanec šťastný? Na otázku není jednoduché odpovědět, ale ukazuje se, že v průběhu posledních let se ty nejdůležitější potřeby napříč různými profesemi nijak výrazně neliší. Spokojenost zaměstnance může podstatně nadřízený ovlivnit tím, jak se svými kolegy v týmu pracuje, jak s nimi komunikuje a především jak moc se o ně autenticky zajímá. Vytvořit přátelskou atmosféru v týmu, který se zároveň dokáže orientovat na výkon, bývá zpravidla klíčem k úspěchu a zároveň velkou výzvou pro manažera.