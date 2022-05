Žijeme v době, která se neustále zrychluje a platí to i pro IT. Vývoj aplikací, aktualizace a potřeba rychlé navýšení hardwarové kapacity, kladou zvýšené nároky, jak na týmy co doručují změny, tak na týmy odpovědné za monitoring infrastruktury, služeb i procesů. Na konferenci vám zkusíme přiblížit svět kolem Promethea, který změnil přístup k monitoringu.

Prometheus radikálně změnil koncepci monitoringu, změnil způsob sběru dat na „pull“ přístup a tím umožnil dynamické rozpoznávání monitorovaných služeb, ideální řešení ve spolupráci s pokročilými orchestrátory služeb typu Kubernetes nebo cloudové API. Funkcnionální dotazovací jazyk a systém „labelu“ pro klasifikaci metrik a jim příslušných zdrojů výrazně zjednodušil přístup a použití metrických dat a jejich korelaci z různých zdrojů. Například spojení metrik z Kubernetes API, kontejnerových cAdvisor metrik, vlastních aplikačních metrik a logů přináší velkou přidanou hodnotu. Změnil se i přístup k celkové architektuře monitoringu – místo monolitické služby, se prosadila sada specializovaných služeb, které jdou jednoduše doplnit, rozšířit nebo nahradit.

Tato flexibilita i jednoduchost nasazení vedla k tomu, že se stal Prometheus dominantním nástrojem pro monitoring kontejnerových a cloudovych služeb. V rámci přednášek si ukážeme, jakým způsobem si Prometheus získal svoji současnou popularitu.

Seznam přednášek:

Prometheus – světlo v cloudovém světě

Stručná historie ekosystému okolo Promethea, kam se ubírá a na co se těšit

Management a vizualizace monitoringu

Falco – cloud native security a observability monitoring

ElasticSearch jako centrální sklad pro logy?

Konference je určena pro všechny:

Kteří provozují své služby v Cloudovém světě (on-prem i Public Cloud).

Které zajímají reálné zkušenosti z provozu Promethea.

Zajímá konfigurace Promethea – SD, monitoring as-a-code, …

Zajímá práce s AlertManagerem a alerty.

Zajímá persistence metrik mimo Promethea.

Zajímá Tracing a observabilita v reálném čase založena na eBPF a Prometheu.

Zajímá vizualizace metrik v Grafaně.

Zajímá Kubernetes Mixin, což je soubor Grafaních dashboardů a Prometheích alertů.

Zajímá sběr logů a jejich zpracování v ElasticSearchi.

Konference se bude konat ve čtvrtek 16. 6. 2022 od 8:30 – 16:30 hodin v prostorách kongresového centra IKEM v Praze Krči.

Detailní popis programu naleznete zde:

DataScript je odborným poskytovatelem IT kurzů a certifikací s 14-letou tradicí na trhu. Připravujeme pro Vás praktické kurzy s vazbou na aktuální dění v oblasti IT a naši hlavní devizou jsou kurzy z oblastí Open Source, Devops, Developmentu, Microservices a Big Data. Poskytujeme také široké spektrum autorizovaných kurzů a certifikací (Amazon Web Services, Red Hat, Veritas, Microsoft atd.)

Aktuální garantované kurzy: https://www.datascript.cz/garantovane-kurzy/

Již více jak 7 let pro Vás pořádáme bezplatný seriál odborných snídaní Morning Talks.

Předchozí konference pořádané společností Datascript si můžete prohlédnout na youtube kanálu https://www.youtube.com/chan­nel/UC9SdfvnCAvyak4Je-Hpmazg