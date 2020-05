 »   »  Monitoring DNS jako bezpečnostní nástroj a zabezpečený přístup do sítě nejen přes VPN

Jak využít potenciál DNS pro zvýšení bezpečnosti

Až na pár specifických výjimek, všechna zařízení dnes fungují pomocí protokolu DNS. Jedná se o kritickou službu, bez které bychom nemohli používat internet v takovém rozsahu. Webový portál je jako kuchařský recept – skládá se z množství objektů. Když si otevřete internetový prohlížeč a napíšete do adresového řádku cílovou doménu, vysíláte mnohem více požadavků, než jen „přesměruj mě na tuto webovou stránku“. Protože jsou tyto požadavky roztříštěné, ztrácíte klíčovou věc: visibilitu a z ní vyplývající kontext. To dokáže zajistit a pro potřeby bezpečnosti využít řešení Cisco Umbrella. Firmy by se už v online prostředí neměly spoléhat pouze na VPN a antivirus. Měly by na efektivní ochranu používat dodatečnou bezpečnostní vrstvu. A právě to dokáže Cisco Umbrella.

Každý uživatel internetu denně vygeneruje 2–3 tisíce DNS požadavků. Umbrella jich denně prověří 200 miliard. To je dostatečný základ pro provádění kyberbezpečnostních analýz nad těmito daty s použitím algoritmů strojového učení. Na webináři se dozvíte nejen, jak toto řešení jednoduše a rychle nasadit, ale i jak fungují jeho algoritmy pro analýzu DNS a klasifikaci malwaru nebo jak využívá Threat Intelligence informace. Představí také strukturu DNS, fungování tohoto protokolu a jak s ním pracovat, abyste zabránili kompromitaci IT infrastruktury. DNS protokol dnes totiž nemonitoruje 68 % firem a vystavuje se tak bezpečnostním rizikům.

Bezpečný vzdálený přístup do firemní sítě nejen přes VPN

Víte, že bezpečný vzdálený přístup do firemní sítě lze zajistit i jinak než přes VPN? S možnostmi a způsoby realizace vás seznámí tento Webinář. První část se zaměřuje na fungování nejběžnějšího přístupu VPN Remote Access pomocí Cisco AnyConnect klienta a ASA nebo FTD. V druhé části vám představí funkci Cisco WLAN řešení kdy Cisco AP u zaměstnance doma poskytuje firemní SSID i fyzické porty a zajišťuje bezpečný šifrovaný tunel zpět na AireOS nebo IOS-XE/C9800 wireless kontrolér v DMZ firmy. V poslední části se pak dozvíte o možnostech řešení Cisco Meraki Teleworker pro práci na dálku.

Termíny a témata dalších webinářů jsou následující:

5. května 2020 – Přehled nových funkcí a vlastností nástrojů pro vzdálenou spolupráci – podrobnosti a registrace 7. května 2020 – Cisco technologie pro řešení podnikových WAN sítí – podrobnosti a registrace 12. května 2020 – Aby Vás infikované koncové zařízení nestálo hlavu – podrobnosti a registrace 14. května 2020 – Cisco HyperFlex – ne jen obyčejná hyperkonvergovaná platforma – podrobnosti a registrace

Cisco přináší sérii technicky zaměřených přednášek, které se týkají témat souvisejících s architekturou sítí, datovými centry, řešeními pro IT bezpečnost, infrastrukturou pro cloudové služby, IoT nebo systémy pro spolupráci uživatelů. Některé jsou zaměřeny na designový návrh, jiné na konkrétní implementace včetně praktických příkladů a živých demo ukázek, nebo na aktuální trendy v oboru.

Pro účast na přednášce se vždy stačí registrovat a ve stanoveném čase se připojit do Webexu. Celý webinář totiž probíhá přes komunikační platformu Cisco Webex, a to dvakrát týdně. Případně je možné spustit přednášky ze záznamu zde na Root.cz nebo na webu TechClubu.

