Na otázky kyberbezpečnosti odpoví online konference LAW FIT

„Neustálé útoky na státní i komerční instituce, při kterých dochází ke ztrátě citlivých dat i ochromení provozu, nám ukazují, že ochrana informačních a komunikačních systémů by dnes měla být základním stavebním kamenem každé organizace. Na konferenci si nechceme jen připomínat, že se jedná o důležité téma, ale chceme se věnovat konkrétním doporučením pro širokou veřejnost, a to jak právním, tak technickým,“ zve na konferenci Zdeněk Kučera z FIT ČVUT, zakladatel konference a vedoucí praxe IT práva v advokátní kanceláři Kinstellar.

Konference přinese novinky v oblasti kybernetické bezpečnosti, které představí ředitel odboru regulace Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Adam Kučínský. Zaměří se zejména na novely vyhlášky o významných informačních systémech, regulace využívání cloud computingu orgány veřejné moci nebo nových podpůrných materiálů připravených úřadem.

Metody sociálního inženýrství využívané při útocích na informační systémy představí Michal Altair Valášek, hlášení bezpečnostních problémů a úniků se pak bude věnovat Michal Špaček. K jakým kybernetickým útokům nejčastěji dochází a jak se jim bránit představí na konferenci Jakub Souček ze společnosti ESET a Tomáš Kudělka z KPMG. Při kybernetických útocích jsou klíčové také digitální stopy, a proto se ně ve svém příspěvku zaměří Radek Beneš, soudní znalec z oblasti kriminalistiky, kybernetiky a ekonomie. „Konference se zaměří též na povinnost společností zavést organizační opatření. I to je jedna z prevencí proti kybernetickým útokům,“ dodává Kučera.

Registrace na konferenci je zdarma prostřednictvím webu www.law.fit.cvut.cz. Sledovat novinky je možné také na sociálních sítích Facebook nebo Twitter na profilu @lawfitcvut a pod hashtagem #lawfit. Partnery letošního ročníku jsou KPMG a Lupa.cz.