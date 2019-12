 »   »  Nejlepší telefony v roce 2019. Který si vyberete vy?

Srovnání telefonů podle různých parametrů

Firmy se smartphony si dnes výrazně konkurují a neustále své produkty zkvalitňují, proto se to nejlepší ze světa mobilních telefonů vyvíjí v neskutečném tempu. Abyste se v nabídce lépe zorientovali, sestavili jsme pro vás přehled nejlépe hodnocených telefonů za rok 2019.

Nejlépe hodnocené telefony roku 2018 Nejlépe hodnocené telefony roku 2019 Výborné telefony do 10 000 Kč za rok 2019 Výborné telefony nad 10 000 Kč za rok 2019 Výkonné fotomobily za rok 2019 OnePlus 6 OnePlus 7T Pro Xiaomi Mi 9 SE Apple iPhone 11 Pro Max Apple iPhone X Samsung Galaxy S9+ Samsung Note10+ Huawei Mate 20 Lite Huawei P30 Pro Huawei P30 Pro Apple iPhone X Apple iPhone 11 Pro Max Apple iPhone 6S Samsung Galaxy S10 Plus Samsung Galaxy S10 Plus Google Pixel 2XL Asus ROG Phone 2 Huawei P30 Lite Apple iPhone 11 Xiaomi Mi 9 Huawei P20 Pro Xiaomi Mi 9T Pro Xiaomi Redmi Note 7 Samsung Galaxy Note10 Honor 20 Pro

Když hledáte výrazně odolný telefon

Pokud při výběru hledíte především na odolnost telefonu, vyberte si třeba Ulefone Armor 6. Jeho předností je, že splňuje vojenský standard MIL-STD-810G. Je odolný při extrémních teplotách, proti pádům, podtlaku, prachu i vodě, což dokazuje certifikace IP69K. Kromě toho nabízí i slušný fotoaparát a dobrý výkon.





Když chcete ohebný displej





Víte, že existuje telefon, který můžete ohnout do podoby tabletu? Tohle umí Huawei Mate X. Má už dokonce i konkurenci v podobě Samsung Galaxy Fold. Telefony s ohebným displejem nejsou o nic ochuzeny. Zvládnete s nimi pořizovat kvalitní snímky, využijete je na sledování filmů i hraní her. Jedinou nevýhodou této vychytávky je, že při sklopené variantě vlastně držíte telefon za displej, který se nachází na obou stranách.

Když chcete profíka mezi fotomobily

Mezi telefony s nejlepšími fotoaparáty nyní patří Apple iPhone 11, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi 9 a další. Tyto telefony mají vícero typů objektivů na zadní straně, které vytvoří kvalitní snímky bez nutnosti zrcadlovky. Kromě hlavní čočky se širokým ohniskem se prodávají i s širokoúhlým objektivem nebo teleobjektivem. A na trh už přicházejí novinky. Nestačí vám Xiaomi Redmi Note 8T se čtyřmi objektivy? Pořiďte si Xiaomi Mi Note 10 s pěti objektivy na zadní straně a s šestým vpředu.



Když chcete ten nejvýkonnější telefon

Za aktuálně nejvýkonnější telefon se považuje Asus ROG Phone 2. Ten nabízí osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 512 GB interní paměti, zadní duální fotoaparát nebo kapacitu baterie 6 000 mAh. Je to model, který uspokojí i nejnáročnější hráče mobilních her. Jeho cena se pohybuje kolem 24 000 Kč.