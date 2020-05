 »   »  Nový cloud pro LMC

Na základě zvyšování nároků na produkční cloud infrastrukturu a efektivitu jejího využití se LMC domluvilo s Prozetou na jeho komplexní obměně poskytované služby. Cílem bylo zejména významným způsobem zvýšit koncentraci výkonu, poskytnout dvě na sobě zcela nezávislé infrastruktury, zjednodušit možnosti upgrade do budoucna a zpřístupnit nové funkcionality.

Prozeta – technologický lídr v oblasti telekomunikací, IoT, datových center a cloudu

Prozeta dodává společnosti LMC službu infrastruture-as-a-service cloudu již šestým rokem. Za uvedenou dobu prošla provozovaná služba značnou evolucí. Z původních jednotek hypervizorů v každé ze 3 lokalit, napříč kterými cloud funguje, se staly desítky. Stejně tak došlo ke znásobení dostupné úložné kapacity. K produkčnímu prostředí přibylo samostatné cloudové prostředí pro testování finálních aplikací, které se nakonec stalo integrální součástí produkčního cloudu. Původní OpenStack Liberty byl nahrazen novějšími verzemi na platformě Tier5 Cloud a storage systém Ceph spolehlivou technologií BlackStor.

LMC si zároveň společně s nabíráním rozsáhlých zkušeností s provozem svých aplikací v cloudovém prostředí, a na základě průběžných diskuzí s Prozetou, utvářelo ucelenou představu o tom, jak by měla vypadat infrastruktura, která umožní a podpoří rozvoj služeb i v následujících letech. Ta by měla být například postavena na zcela na sobě nezávislých lokalitách, umožnit rychlejší a lepší škálování či umožnit do budoucna integrovat nové způsoby nasazování a provozování aplikací, například v Docker kontejnerech. Z hlediska dodavatele bylo zejména nutné provést komplexní obměnu zastarávajícího hardware a provést vylepšení v síťové vrstvě tak, aby nebyl provoz omezován limity škálování technologie Open vSwitch.

Na přelomu roku 2019 a 2020 se LMC a Prozeta dohodli na kompletní obměně stávajícího cloudu, jejíž cílem bylo posunout infrastrukturu o několik generací dále.

Arista – průkopník v softwarově řízených cloudových sítích

V rámci nové architektury vznikly dvě zcela nezávislé instance privátního cloudu ve dvou geograficky oddělených lokalitách. Každá z instancí se skládá z redundantně zapojených switchů Arista DCS-7050SX, které poskytují síťové služby pro samotný cloud i pro virtuální servery zákazíka. K nim jsou připojeny vždy 3 kontroléry pro řízení a dohled, každý prostřednictvím 2× 10 Gbps rozhraní, dále 2 samostatné synchronně replikované storage s expandéry připojené prostřednictvím 2× 40 Gbps rozhraní, a nakonec větší množství hypervizorů připojených prostřednictvím 2× 10 Gbps rozhraní s možností upgrade na 2× 25 Gbps. Jako hlavní hardwarová platforma jsou využity servery HPE ProLiant DL s procesory Intel Xeon Scalable Gold a pevné disky Intel Data Center SSD a Intel Optane.

Softwarově je celé řešení postaveno na poslední generaci platformy Tier5 Cloud, která umožňuje provoz virtuálních serverů i kontejnerizovaných aplikací, přístup prostřednictvím API i webových rozhraní. Storage je provozována pomocí software-defined storage BlackStor také na běžných serverech. Klíčovou komponentou je monitorovací a dohledová část platformy, která poskytuje zákazníkovi zcela otevřený a detailní pohled na každou komponentu provozovaného řešení. Zákazník tak získává k dispozici zcela stejnou úroveň vzhledu do infrastruktury, která není obvyklá u služeb typu infrastructure-as-a-service.





Nově dodaná cloudová prostředí posouvají infrastrukturu LMC po všech stránkách o několik generací dále. Vysoce výkonné servery HPE ProLiant DL poslední generace umožňují klientovi provozovat mnohonásobně větší množství aplikací a virtuálních serverů na každém hypervisoru. Routovací switche Arista zajišťují stabilní a zcela transparentní síťovou vrstvu bez technologických omezení. Rozdělení cloudu na dvě samostatné instance umožňuje v případě rozsáhlejších updatů či změn v infrastruktuře bezpečně odstavit jednu lokalitu z provozu, aniž by byl omezen běh služeb, které LMC svým zákazníkům poskytuje. V neposlední řadě došlo k masivní úspoře místa v racku a dramatickému snížení energetické spotřeby celého řešení.

Řešení

Switche Arista Networks DCS-7050SX

Servery HPE ProLiant DL Gen 10

Cloud na platformě Tier5 Cloud

Softwarově-definovaná storage na platformě BlackStor

Výsledky

Vysoká koncentrace výkonu vedoucí k minimálně pětinásobnému nárůstu výkonu na 1RU spojená s vysokou energetickou účinností celého řešení

Okamžité trojnásobné zvýšení garantovaných IOPS na 1TB kapacity storage

Dvě na sobě zcela nezávislé instance produkčního cloudu na platformě Tier5 Cloud a SDS BlackStor

Stabilní a 100% spolehlivá síťová infrastruktura s vysokou propustností na platformě Arista Networks

Snadnější možnosti upgrade software cloudového prostředí a implementace nových funkcionalit, jako je např. podpora běhu kontejnerizovaných aplikací

Zákazník a dodavatel

LMC je největším a zároveň historicky prvním českým on-line hráčem zaměřujícím se na trh práce. LMC je zároveň technologická firma, která se významným způsobem zaměřuje na inovace, průběžně analyzuje data z trhu a vyvíjí nové aplikace, které se průběžně přizpůsobují tomu, jak se mění trh práce.

Tuzemská Prozeta, která působí na trhu již od roku 1991, je poskytovatelem infrastrukturních řešení a privátních cloudů postavených na vlastních produktech Tier5 Cloud a BlackStor a řešení privátního cloudu pro běh produkčních služeb i testování do LMC dodává od roku 2014.

Prozeta je distributorem Arista Networks pro 29 zemí střední a východní Evropy a Asie.