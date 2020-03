 »   »  Ozvěny budoucnosti: Jsou decentralizované finance (DeFi) next big thing?

Jejich cílem není nic menšího, než nahradit dnešní bankovní systém. Proč by se jim to mohlo podařit a co přesně DeFi je?

DeFi nejsou kryptoměny…

…ale mají mnoho společného – podobně, jako jsou na sebe navázané peníze a tradiční banky. Zatímco hlavním účelem kryptoměn (bitcoinu, litecoinu aj.) je decentralizované emitování a ukládání platidla, DeFi se snaží o decentralizaci celého finančního ekosystému.

Roli tradičních bankovních domů v něm mají převzít decentralizované aplikace postavené výhradně na blockchainu a chytrých kontraktech.

Díky decentralizovanému finančnímu systému už dnes můžete se svými financemi nakládat, jak se vám zlíbí. Stačí převést peníze na digitální tokeny, které následně mj. můžete:

Použít na získání podílu v nadějném start-upu,

uložit na „spořicí účet“ a inkasovat z nich zajímavý úrok,

využít k obchodování bez nutnosti prokazovat svou identitu.

Jediné, co potřebujete, je přístup k internetu, vlastnit nějaké kryptoměny a znát potřebné platformy.

DeFi platformy umožňují většinu myslitelných finančních operací provádět i jedincům, kterým by to klasické banky nedovolily.

Jak decentralizované finančnictví funguje?

Decentralizaci DeFi projektů zajišťuje – stejně jako u virtuálních měn – blockchain. Jeho součástí jsou chytré kontrakty, základ DeFi platforem. Algoritmus smart kontraktů dohlíží např. na včasné vyrovnání dlužníků s věřiteli nebo zabezpečuje převod tokenů mezi tradery.

Algoritmus chytrých kontraktů je možné měnit jen se souhlasem většiny uživatelů blockchainu, ve kterém jsou smartcontracts integrované. Rozhodování o dalším směrování DeFi produktů není centralizované – v rukou jej má celá komunita okolo daného produktu (většinou pod záštitou DAO – Decentralized Autonomous Organization) a o změnách zpravidla rozhodují demokratickým hlasováním.

Velká část DeFi platforem funguje na blockchainu etherea – abyste je mohli využívat, stačí připojit fyzickou či softwarovou peněženku s etherovým účtem.

Nic víc nepotřebujete.



Například pro obchodování na platformě Oasis.app vám stačí spárovat tuto aplikaci s vaší peněženkou. Není se třeba ani registrovat.

Hlavní rozdíly mezi DeFi a klasickými bankami

Zásadní odlišností decentralizovaného finančnictví je jeho vysoká efektivita oproti centralizovanému sektoru.

U DeFi platforem odpadá prokazování totožnosti a nekoná se ani sondáž úvěrové historie. Nic z toho není potřeba – likviditu půjček zajišťují tzv. collateralized debt position, kdy žadatel dočasně zastaví své vlastní tokeny (většinou ethery) a obratem za to získá určitý obnos ve formě tzv. stablecoinů.

Hodnota stablecoinsse dlouhodobě pohybuje okolo 1 dolaru, zatímco hodnota ETH je vysoce volatilní. Můžete tak obchodovat s aktivy v ceně svých etherů, aniž byste vlastní tokeny museli doopravdy prodávat.

Pokud ale z vypůjčeného obnosu vyberete příliš mnoho tokenů, nebo hodnota vašich tokenů klesne, chytrý kontrakt automaticky část vašich uzamčených etherů zlikviduje ve prospěch aplikace a zbytek vám vrátí.

U tradičních bank probíhá podobná likvidita nezřídka přes exekuční řízení a zabavování movitého i nemovitého majetku. Dá se tak říci, že DeFi aplikace chrání nezkušené obchodníky před jimi samými.

Banky jsou rizikové i z pohledu uložení peněz. Ze zákona totiž podléhají centrální autoritě, která může vaše prostředky zmrazit nebo nahlížet do vaší transakční historie.

U DeFi aplikací máte svá aktiva v držení vždy vy, samotné transakce jsou pseudonymní. Na blockchainu je sice pohyb tokenů možné dohledat, totožnost adresáta ani příjemce už ale nezjistíte.

Ani dlouhodobé uložení peněz na bankovním účtu navíc není příliš výhodné; úroky často nedosahují ani hodnoty inflace. Řada DeFi aplikací naopak nabízí dvouciferné úrokové sazby. V decentralizovaném finančnictví neexistují poplatky za řízení účtu a za samotnou exekuci směny nebo půjčky zaplatíte marginální částky.

DeFi projekty, které byste měli znát

DeFi platforem existuje celá řada. Ty nejhodnotnější monitoruje agregátor DeFi Pulse. Kapitalizaci decentralizovaného finančního trhu určuje množství uzamčených tokenů v chytrých kontraktech. Od 4dolarového zhodnocení v srpnu 2017 si DeFi projekty sáhly na rekordní kapitalizaci v hodnotě 1,235 miliardy dolarů (únor 2020).

Jaké jsou ty nejdůležitější?

Maker má ve světě decentralizovaných financí stejné postavení jako Bitcoin mezi kryptoměnami. Vedle tradingu si na platformě můžete peníze půjčit nebo je svá aktiva zapůjčit ostatní. Maker využívá stablecoin Dai a o jeho dalším směrování rozhodují držitelé tzv. MKR tokenů.

Zatímco Maker přijímá zástavu jen ve formě Etherů, na decentralizované burze Compound získáte půjčku i za další kryptoměny postavené na ERC-20 technologii. Specialitou je pak aplikace Lightning Network, která umožňuje placení bitcoiny bez vysokých transakčních poplatků.

Lightning Network je pokročilá technologie vyvíjená bez větších problémů již několik let, kterou již začínají používat i velké světové burzy, jako je např. Bitfinex. Teď už je jen otázkou času, kdy se přidají další bitcoinové burzy.

Budoucnost DeFi: zářivá i ponurá

Decentralizované finanční aplikace mohou změnit svět, jejich rozšíření ale zatím brání nemožnost směny virtuální tokenů za fiat aktiva. Drtivá většina populace nedokáže decentralizovanou ekonomiku uchopit – bez dolarů, eur a korun se tak ještě nějaký čas zkrátka neobejdeme.

Záleží i na přístupu různých států – např. v Číně je obchodování s kryptoměnami už několik let postavené mimo zákon. A nejde jen o totalitní režimy, o legislativní uchopení virtuálních aktiv se snaží např. i EU.

Problémové může být i udržení decentralizace. O budoucím směrování DeFi aplikací rozhodují v hlasování majitelé tokenů, přičemž váhu hlasu určuje množství držených tokenů. Pokud se ovšem jediná entita dostane k nadpoloviční většině tokenů, teoreticky by mohli platformu utvářet dle své libosti.

DeFi je hudbou budoucnosti. Otázkou však zůstává, o jak vzdálenou budoucnost se jedná? To teprve zjistíme.