 »   »  V Brně se chystá jeden z největších IT hackathonů v České republice

ENGETO Academy, které se specializuje na vzdělávání v oblasti IT, pořádá svůj 5. hackathon s názvem CodeBrew. Akce se koná od 9. do 10. listopadu v Brně a na účastníky čeká 36 hodin programování, workshopů a výzev pod vedením profíků z firem jako jsou CGI, SolarWinds, Artin, FNZ, Red Hat, Kiwi.com nebo Phonexia. Vítězný tým si navíc rozdělí odměnu ve výši 25 000 korun. Programátorům budou k dispozici prostory celého Impact Hubu, zájemci mohou na místě i přespat a užít si tak atmosféru celé akce naplno.

Hackathon plný výzev

O programátorskou zábavu rozhodně nebude nouze. Přednášky, workshopy a možnost potkat se s lidmi z oboru budou příjemným bonusem hlavního programu celého hackathonu. Partnerské firmy si pro účastníky připravily tracky v podobě výzev. Týmy si z nich odnesou nové zkušenosti a dovednosti, poměří svoje síly s ostatními a budou soutěžit o zajímavé ceny.

SolarWinds nachystali challenge v podobě programování dronů v Pythonu. Pracovat se bude s pěti Tello drony, které zároveň vítězný tým vyhraje. S výzvou budou pomáhat techničtí mentoři Vlado Kopso a Dominik Jochec.

Zajímají vás webové technologie? Chcete testovat v Javě nebo se věnovat infrastruktuře? Pak bude přesně pro vás výzva společnost CGI, která na CodeBrew přichází s challenge na vytvoření vlastního virtuálního asistenta. Pod vedením Tona Wiedermanna, Igora Stehury a Zdeňka Hladíka si budete moct nakódovat barmana, recepční nebo třeba interaktivní kávovar.

Jde prodat něco, co nevlastníte? To zjistíte, pokud se pustíte do výzvy, kterou pro účastníky připravila firma FNZ. Týmy budou pod taktovkou Viktora Jablonského pracovat na vlastní hře, která bude simulovat pád na akciovém trhu nebo třeba invazi mimozemšťanů.

Tím ale hraní nekončí. Společnost Artin přichází na CodeBrew s challengí v podobě závodní dráhy. Mentoři Jaroslav Müller, Štěpán Karásek a Tomáš Lysek účastníky zasvětí do tajů machine learningu, neuronových sítí a předvedou, jak vypadá zapojení AI prakticky v kódu. Poté týmy naprogramují vlastní autíčko. Zprovoznit ho ale nestačí. Součástí výzvy je i vytvoření vlastní konkurenční strategie.

A pokud se chcete zdokonalit v Pythonu, bude se vám líbit na pátém tracku. Ten připravili programátoři ze společností Red Hat a ENGETO Academy. Je zaměřený především na začátečníky, kteří budou mít možnost vytvořit si pod vedením zkušených mentorů svoje první projekty do portfolia.

Čas běží, místa ubývají

Poznejte lidi, které baví to samé jako vás, přihlaste se jako tým a ukažte ostatním, kdo si přijel pro vítězství. Zeptejte se odborníků z největších IT firem, jak to chodí v praxi, nechte si poradit s vlastním projektem od špiček v oboru. CodeBrew není jen o programování, ale i o zážitcích a lidech. Veškeré detaily o akci i registrační formulář najdete na webových stránkách CodeBrewhack.com.