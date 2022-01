Začněte programovat s Arduinem a staňte se zkušeným bastlířem

Budete k tomu potřebovat:

Vývojovou desku Arduino, USB kabel nebo převodník UART-USB, Vývojové prostředí Arduino IDE.

Z jakých běžných Arduino vývojových desek můžete vybírat? Arduino Nan o – nejmenší z desek, obsahuje Atmel ATmega328 a pyšní se 32 KB flash pamětí a 1KB EEPROM.

Arduino Uno – patří k těm nejznámějším. Nejnovější typy jsou kompatibilní s většinou shieldů a mají napájecí konektor.

Arduino Mega – obsahuje výkonnější procesor Atmel ATmega2560 s osmkrát větší pamětí, 54 pinů a 16 analogových vstupů. Hodí se pro automatizaci a pro větší nepřenosné projekty.

Lily Pad Arduino – vypadají jako okvětní lístky. Jsou ideální pro projekty e-textiles, které kombinují elektroniku a tkaniny.

Arduino Due – je podobné Arduino Mega, místo procesoru ARM má však AVR.

Zapojte vývojovou desku

Všechny desky s integrovaným USB převodníkem můžete pohodlně napájet pomocí USB nebo externím zdrojem. Pokud převodník nemají, budete potřebovat propojovací kabely.

Pomocí USB kabelu připojte Arduino do počítače. Správné připojení poznáte podle rozsvícené LED diody na desce označené jako PWR nebo ON.

Připravte si vývojový program Arduino IDE

Na internetu si do počítače stáhněte nejnovější verzi programu Arduino IDE – fungovat vám bude na Windows 7 a novějších, ale i na Linuxu a Mac OS X. Je napsaný v programovacím jazyce Java, většinu Arduino desek ale můžete programovat i v C nebo C++. Vývojovou desku spárujte s nainstalovaným programem v záložce Nástroje. Nezapomeňte vybrat i konkrétní variantu mikrokontroleru.

Spárujte i procesor. U některých, například u Arduino Nano V3 od RobotDynu je nutné vybrat Atmega328P (Old Bootloader), jinak program nebude fungovat. Vyberte také sériový port, díky kterému nainstalujete ovladače – to neplatí pro desky Arduino s převodníkem ATmega16U2 nebo ATmega8U2, získáte je už při instalaci Arduino IDE.

Gratulujeme, máte připravenou desku pro Arduino programování! Postupem času k ní připojte další elektronické součástky a dotáhněte svůj projekt k dokonalosti.