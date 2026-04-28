Root.cz  »  Operační systémy

AI v Ubuntu bude lokální a ve Snapech

David Ježek
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Ubuntu 26.04 LTS Resolute Raccoon Autor: Petr Krčmář, Root.cz

Jon Seager z Canonicalu upřesnil, jak to bude s plánovanou implementací AI v Ubuntu. Uživatel sice nebude mít k dispozici žádný globální „AI kill switch“, ale vše bude lokálně a ve Snapech, takže bude v případě potřeby stačit jen odinstalovat dané Snap balíčky. Nepočítá se s tím, že by AI běžela v rámci nějaké cloudové služby a posílala data ven.

První preview čekejme v rámci Ubuntu 26.10, a to striktně jako opt-in, výchozí nastavení říjnového vydání tedy bude bez AI. Pro Ubuntu 27.04 se počítá s nástrojem pro počáteční nastavení AI, který se dotáže uživatele, co by si přál (ve fázi prvotního spuštění nainstalovaného systému). V případě schválení uživatelem se AI modely stáhnou, nebudou součástí instalačních ISO (mimo jiné z důvodu velikosti). Canonical neplánuje používat cloudové AI modely, vždy půjde o modely běžící lokálně na daném počítači.

Jak Jon dodává, není v plánu použití AI vynucovat, naopak půjde o vylepšení různých funkcí pomocí AI modelů (bude-li si to uživatel přát). Dále doplňuje, že Ubuntu bude obsahovat kód, který je spolu-vyvinut pomocí AI nástrojů s tím, že ostatně i linuxové jádro už má politiku, která takový vývoj umožňuje. Více na Ubuntu Discourse.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Jaké dopady by měly rychlé škrty v ČT a rozhlase?

CorelDRAW Graphics Suite 2026: design s Artist Intelligence

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Chytila pájku za pálivý konec, dnes tvoří unikáty z cínu i skla

VZP pozve na screening přes mobil. Umožní i online objednání

Zdanění kryptoměn: kam v přiznání patří a na co dát pozor?

Nepodceňte návodné dokumenty a pomůcky k JMHZ

Soud: Mironet má nárok na ušlý zisk po zpackané razii

Od televize po nákupní AI agenty: Fascinující cesta e-commerce

Google bude tvrdě postupovat proti zneužívání tlačítka Zpět

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

V Brně lékaři přišili zcela amputovanou ruku

Odkud se berou a jak se zbavit domácích škůdců

Připravovaná novela stavebního zákona: Znovu a lépe?

V digitálních dovednostech jsou Češi nad průměrem EU

Kdo je kdo v péči o duševní zdraví

Přílišně sebevědomí v oblasti kyberbezpečnosti může uškodit

ČMIS reaguje na hlad po AI, rozšiřuje kapacitu datacenter

Cukrovka není jen o cukru. Když život strávíte v masně, hrozí taky

ŠKOLENÍ Zabbix: monitorovací systém od základních kroků až po složité objekty
VÍCE INFO