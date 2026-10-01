Aktualizace Chromebooků skončí v roce 2034, některé přejdou na Googlebook OS

Společnost Google tvrdí, že operační systém ChromeOS bude i nadále dostávat pravidelné aktualizace a bezpečnostní záplaty až do poloviny roku 2034. Poté budou novější Chromebooky, které splní technické podmínky, moci přejít na nový operační systém Googlebook. Ten je součástí nových počítačů od Googlu, které se brzy dostanou na trh.
Google tedy bude i nadále poskytovat podporu pro stávající zařízení Chromebook s operačním systémem ChromeOS včetně automatických aktualizací. Pokud někdo používá služby ChromeOS Enterprise Upgrade a ChromeOS Education Upgrade, může je používat dál včetně všech možností centrální správy.
Firma navíc dodává, že podobné nástroje pro správu se objeví i v systému Googlebook, zatím však nejsou k dispozici. Jsou plánovány na druhou polovinu roku 2027. Zároveň uvádí, že „mnoho“ stávajících modelů Chromebooků bude možné převést ze systému ChromeOS na systém Googlebook OS. Další podrobnosti budou zveřejněny brzy.