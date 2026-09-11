Aktualizace Ubuntu 24.04.5 LTS nabízí jádro 7.0 a Mesa 26.2

Společnost Canonical vydala Ubuntu 24.04.5 LTS jako pátou aktualizaci Noble Numbat s dlouhodobou podporou. Aktualizované instalační obrazy obsahují všechny nejnovější softwarové opravy a bezpečnostní záplaty pro instalaci Ubuntu s dlouhodobou podporou na nové počítače bez nutnosti poté stahovat stovky aktualizovaných balíčků z repozitářů.
Čerstvé Ubuntu 24.04.5 LTS nabízí linuxové jádro 7.0 a grafický subsystém Mesa 26.2, které najdeme také v letošním z vydání Ubuntu 26.04 LTS Resolute Raccoon. Pro uživatele to znamená širší podporu aktuálního hardwaru, protože původně bylo Ubuntu 24.04 dodáváno s jádrem 6.8 a postupně jej jednotlivé aktualizace posunuly na jádra 6.11, 6.14 a 6.17.
Aktualizovány byly serverové obrazy, ale i všechny desktopové varianty jako Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu Studio, Edubuntu, Ubuntu Cinnamon, Ubuntu Budgie, Ubuntu MATE, Ubuntu Unity a Ubuntu Kylin.
Standardní podpora Ubuntu 24.04 LTS poběží pět let a aktualizace i bezpečnostní záplaty budou všem uživatelům přicházet až do června 2029. Poté se podpora prodlouží na 10 let prostřednictvím služby Ubuntu Pro a až na 15 let v rámci předplatného Legacy prostřednictvím služby Ubuntu Pro.