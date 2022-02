Aktualizační vydání darktable 3.8.1 a 20 let stará D-SLR Canon EOS D60

O malou jedničku se zvýšilo před pár dny číslování RAW editoru darktable. Nová verze 3.8.1 přináší oproti 3.8.0 více než 160 commitu do projektů darktable a rawspeed, vývojáři zpracovali 75 pull requestů a uzavřeno je 55 nahlášených problémů. Přibyly také dvě nové lokalizace, a to do španělštiny a nizozemštiny.

Z vylepšení nedošlo na žádné revoluční věci, nástroj healing v sekci retouch díky paralelizaci nyní funguje svižněji, tvůrci pak ještě přidali novou proměnnou $(DARKTABLE_VERSION) . To i kompletní seznam opravených chyb je k dispozici v oznámení nové verze, zmiňme namátkou třeba vyřešené problémy s demosaicingem přes AMD OpenCL, zápisem XMP metadat do AVIF, import ze SMB připojeného přes gvfs . Přibyly taky šumové profily pro stařičký Canon EOS D60 (20 let stará 6Mpix zrcadlovka) a Samsung NX1000, naopak pozastavena je podpora pro mnohé další fotoaparáty, u nichž nejsou k dispozici vzorky RAWů na raw.pixls.us