Amazon končí s podporou starších modelů Kindle a Kindle Fire

Petr Krčmář
Dnes
Amazon Kindle 1. generace Autor: Amazon

Společnost Amazon oznámila, že od 20. května 2026 již nebude možné na čtečkách Kindle a zařízeních Kindle Fire vyrobených v roce 2012 a dříve nakupovat, půjčovat si ani stahovat nový obsah prostřednictvím obchodu Kindle Store. Před deseti lety požadoval Amazon aktualizaci těchto zařízení, aby mohla dále fungovat. Nyní je ale zřejmě definitivní konec.

Uživatelé budou i nadále moci číst knihy, které již mají stažené ve svých zařízeních, a budou mít přístup ke svým účtům a nákupům na Kindle prostřednictvím mobilní aplikace Kindle, Kindle for Web a novějších zařízení. Pokud budou starší zařízení odregistrována nebo obnovena do továrního nastavení, uživatelé je po květnovém termínu nebudou moci znovu zaregistrovat.

Tablety Kindle Fire vyrobené před rokem 2012 budou v případě knih podléhat stejným omezením jako čtečky Kindle, ostatní aplikace a služby Amazonu na těchto zařízeních však nebudou nijak ovlivněny. Do čteček i tabletů bude samozřejmě možné nahrát lokálně vlastní obsah, který zakoupíte jinde bez DRM.

Úplný seznam dotčených zařízení sahá až k původnímu modelu Kindle, který byl uveden na trh v roce 2007 a byl vybaven plnohodnotnou klávesnicí a rolovacím kolečkem.

  • Kindle 1st Generation (2007)
  • Kindle DX and DX Graphite (2009 and 2010)
  • Kindle Keyboard (2010)
  • Kindle 4 (2011)
  • Kindle Touch (2011)
  • Kindle 5 (2012)
  • Kindle Paperwhite 1st Generation (2012)
  • Kindle Fire 1st Gen (2011)
  • Kindle Fire 2nd Gen (2012)
  • Kindle Fire HD 7 (2012)
  • Kindle Fire HD 8.9 (2012)

(Upozornil Petr Hercík.)

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Šimon Churý (eD system): Nový přístav hybridní distribuce

Ceny benzínu a nafty stále rostou. Češi i Slováci to berou s humorem

Tajemství čokoládového zajíce: Jak vznikla ikona velikonočních regálů

Kolika podnikatelů se dotkne EET 2.0? MFČR odhaduje 600 tisíc

Soud konstatoval, že Meta a YouTube způsobují závislost

OSVČ ušetří na minimálních zálohách sedm stovek měsíčně

Licenční smlouva: K čemu slouží a jak ji správně napsat

Končí lhůta pro papírová přiznání za rok 2025

Další pokuta za švarcsystém, tentokrát pro kadeřnice

Vytěžit bitcoin můžete i bez drahých investic do hardwaru

Náklady na jazykové modely LLM se do pěti let až desetkrát sníží

Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin

Nachlazení, zápal plic, černý kašel. Laik nemusí rozdíl poznat

Po návratu z dovolené skončila dívka na dialýze

Jak reagovat při epileptickém záchvatu? Do úst nesahejte

V Teplicích otevřela ambulance pro léčbu golfové nohy

Posuzování přínosů AI pro firmy se musí změnit

Ultrarychlý internet vzduchem do „každé vesnice“ se blíží

Nevysvětlíte zaměstnanci nižší plat? Bude vám hrozit pokuta

Securitas ČR zažil rekordní rok, obrat přesáhl 2 miliardy

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO