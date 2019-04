Jan Fikar

V létě by se měly objevit desktopové procesory Ryzen 3000 založené na architektuře Zen 2 a dnes AMD oznámilo jejich mobilní verzi pod označením Ryzen PRO 3×xx.

Mobilní procesory by měly být vyráběny 12 nm technologií a neměly by trpět chybou Spectre. Ryzen PRO 3700U by měly mít o 16 % větší výkon ne vícevláknových aplikacích než Intel i7–8650U a přitom slibují výdrž z baterie 10 (kancelářská práce)–12 (video) hodin.

(zdroj: phoronix)