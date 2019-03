Redakce

Chcete automatizovat procesy správy serverů a máte to kousek do Brna? Přijďte na naše kurzy Ansible, které proběhnou 2. dubna a 3. dubna a na nich se naučíte automatizovat. S Ansible prý dokážete spustit nový server do půl hodiny. My vám ukážeme, že je to pravda. Obě školení proběhnou v Impact Hub v Brně a ve dvoudenních balíčcích je máte výrazně levnější. Školí Věroš Kaplan.