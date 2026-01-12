Auto-CPUFreq 3.0 jako alternativa k TLP na notebooku

Nástroj Auto-CPUFreq, o kterém jsme tu již ve sklizni psali, vyšel včera ve verzi 3.0. Jde o skript v Pythonu, který automaticky nastavuje parametry CPU podle napájení. Zajišťuje tak velký výkon, ale zároveň i dlouhou výdrž na baterie. Jde o alternativu k TLP, kde špatně funguje obnova nastavení turbo frekvencí.
Používáte někdo TLP nebo Auto-CPUFreq? Možná by stačilo při napájení z baterie jen skriptem upřednostnit jádra E před P a změnit EPB (Energy Bias Hint) a EPP (Energy Performance Preference).
(zdroj: phoronix)