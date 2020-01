 »   »  Autor Jenkinse, Kohsuke Kawaguchi, odchází z projektu a zůstane poradcem

Petr Krčmář

Kohsuke Kawaguchi na blogu oznámil, že odchází ze společnosti CloudBees a už se nebude zabývat vývojem automatizačního serveru Jenkins. Vývojem se zabýval 15 let a z toho byl 9 let zaměstnancem společnosti CloudBees. Před pár lety jsem měl pocit, že by se nebe zřítilo, kdybych odstoupil. Někdy v roce 2019 jsem si uvědomil, že už to tak necítím, píše Kawaguchi.

Jeho role byla v poslední době spíše symbolická, jak sám říká, asi jako v případě japonského císaře nebo britské královny. To je také důvod, proč tohle oznámení nebude mít téměř žádný praktický dopad na další vývoj Jenkinse.

Kawaguchi se svým dávným přítelem založil další startup Launchable a tomu se teď bude věnovat. Nebude už tedy v CloudBees zaměstnán na plný úvazek, ale zůstane v jeho blízkosti a bude vystupovat jako poradce. Pořád jsem v CloudBees velmi angažovaný, jak finančně, tak i emočně. Zůstávám velkým fanouškem a budu jim dál fandit. Od teď už ale zpovzdálí.

