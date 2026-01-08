Root.cz  »  Periferie  »  Bose otevírá dokumentaci pro SoundTouch a umožní tak vznik nových aplikací

Už jsme psali o tom, že společnost Bose v únoru zcela ukončí cloudovou podporu všech svých reproduktorů a systémů řady SoundTouch. Uživatelé tím přijdou o všechny funkce, služby a integrace a reproduktory bude možné nadále používat jen pomocí místního propojení přes Bluetooth, HDMI nebo AUX.

Firma ale nyní své uživatele informovala o tom, že propojení se Spotify a AirPlay zůstane i v budoucnu použitelné. Stejně tak bude možné zařízení pomocí místní sítě konfigurovat a bude možné propojovat jednotlivé reproduktory do větších skupin. Firma vydá aktualizovanou aplikaci, která dovolí tyto funkce využívat bez cloudu.

Společnost Bose ale zároveň zveřejnila dokumentaci ke svému API [PDF], takže komunita bude moci vytvářet vlastní aplikace, které budou kompatibilní s ekosystémem SoundTouch.

(Zdroj: Ars Technica)

