Boti budou dominovat internetovému provozu již příští rok
CEO Cloudflare Matthew Prince poskytl rozhovor na konferenci SXSW. V něm uvedl, že již v příštím roce budou boti dominovat internetovému provozu. Uvedl příklad: když si člověk kupuje fotoaparát, projde průměrně pět webových stránek. Ale AI agent jich projde tisíckrát více. To zvyšuje zatížení internetu i serverů.
Před rozvojem AI bylo asi jen 20 % provozu způsobeno boty. Největším z nich byl crawler Google. Ostatní provoz byl od lidí. Poté dělá hovoří o řešení Cloudflare, které dokáže blokovat boty podle výběru zákazníka.
