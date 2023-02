Canonical chystá automatický instalátor pro Ubuntu, chybět nebude ani podpora Active Directory

Autor: Petr Krčmář, Root.cz

Pro Ubuntu je připravován nový instalátor, což už nějakou dobu víme. Pokud vše půjde hladce, pak Canoncial nabídne i další funkcionalitu, na které pracuje vývojář J-P Nurmi, a sice podporu automatické instalace systému a daké integraci pro Active Directory v GUI instalátoru.





Nový instalátor by tak měl výhledově srovnat krok s obdobnou funkcionalitou v dosavadním instalátoru Ubiquity. Prozatím platí, že nový instalátor založený na Flutteru, by se měl objevit s Ubuntu 23.04, tedy dvě verze před příštím LTS vydáním Ubuntu 24.04. Phoronix dodává, že z jednou těch větších věcí, co v něm nyní chybí, je třeba stále nenavrácená podpora instalace na kořenový adresář na ZFS oddílu, který Canonical ještě před pár lety slušně propagoval, aby se později navrátil do bezpečného lůna Ext4.