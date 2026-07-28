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Český 2D herní engine pro CircuitPython s podporou řady mikrokontrolérů

Petr Šrámek
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Raspberry Pi Pico Autor: Raspberry Pi
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Picogame je open source 2D herní engine pro CircuitPython od Vladimíra Smitky (MakerClassCZ). Umožňuje jednoduše vytvořit vlastní hru na mikrokontrolérech jako jsou RP2040/RP2350 nebo ESP32 – například na české konzoli PicoPad.

Základem je nativní jádro psané v jazyce C, které se stará o vykreslování, scény a kolize, zatímco vlastní herní logiku píšete pohodlně v Pythonu. Odpadá tak neustálé kompilování a flashování firmware – stačí upravit soubor code.py a výsledek vidíte okamžitě.

Vyzkoušet si ho můžete i úplně bez hardwaru – přímo ve webovém simulátoru. Více se dočtete v článku na Chiptron.cz.

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Petr Šrámek

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