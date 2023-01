CETIN nabídne od dubna na optice rychlost 2000/1000 Mb/s

Autor: Depositphotos

Společnost CETIN nabídne od 3. dubna na optických přípojkách nový tarif s rychlostí 2000/1000 Mb/s. Využijí jej zejména ti zákazníci, kteří pracují intenzivně v cloudu a potřebují přenášet skutečně velké objemy dat, komentuje poskytovatel zvýšení maximální rychlosti.





Nový tarif doplňuje stávající nabídku CETINu, tedy tarify pro optické přípojky 250/250 Mb/s, 500/500 Mb/s a 1000/500 Mb/s, které byly představeny v roce 2021. Během roku 2022 došlo také k výraznému navýšení dostupnosti optického připojení technologií FTTH (fiber to the home, tedy optika až do bytu), a díky tomu je tento druh připojení dostupný pro téměř 240 tisíc bytových jednotek v České republice, dodává CETIN.





Zařazení nového tarifu do nabídky pro koncové zákazníky si mohou uživatelé ověřit u svých poskytovatelů internetu. Nový tarif 2000/1000 Mb/s bude dostupný v síti od 3. dubna 2023. Konkrétní parametry včetně ceny, přesného data spuštění nového tarifu a jeho dostupnosti pro koncové zákazníky, jsou v plné kompetenci maloobchodních partnerů společnosti. Dostupnost optického připojení i výhled do nejbližších měsíců je možné ověřit na webu www.zrychlujemecesko.cz.

(Zdroj: Tisková zpráva)