CETIN spouští nové symetrické tarify pro optické přípojky

Dnešním dnem spustil CETIN nové tarify pro zákazníky využívající optické přípojky. Nové portfolio tvoří tři tarify: 250/250 Mb/s, 500/500 Mb/s a 1000/500 Mb/s. Výrazné navýšení uploadu vychází z rostoucích potřeb zákazníků: využívání cloud computingu, streamování nebo videokonferencí, vysvětluje CETIN v tiskové zprávě.

Uživatelé mohou tyto nové tarify získat od partnerů CETINu, cenové parametry i konkrétní datum, od kdy budou nové tarify nabízet, jsou v kompetenci jednotlivých poskytovatelů. CETIN o nabídce symetrických tarifů poprvé informoval v listopadu minulého roku.

K 1. březnu je optika dostupná již pro 142 tisíc přípojek a do konce roku by jich mělo být 235 tisíc. Právě pro stávající a budoucí zákazníky využívající optiku připravil CETIN nové tarify, které umožní využít potenciál rychlého připojení naplno – a to nejen ve smyslu stahování, ale i nahrávání. Přestože většina uživatelů samozřejmě stále víc data stahuje, než nahrává, je evidentní, že navýšení kapacity uploadu je už dnes nutností.

Další informace i informace o konkrétní přípojce je možné získat na www.zrychlujemecesko.cz.