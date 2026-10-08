Chrome 155 přichází se zapnutou podporou formátu JPEG XL

Google vydal prohlížeč Chrome 155 se zapnutou podporu obrazového formátu JPEG XL. Dekódování souborů s příponou
.jxl je nyní dostupné všem, původně bylo přítomno už od Chrome 145, ale zůstávalo skryto za experimentální volbou. Můžete si vyzkoušet demonstrační stránku.
JPEG XL slibuje oproti tradičnímu formátu JPEG zhruba o 30 až 50 procent účinnější kompresi. Podporuje také bezztrátové ukládání, HDR a bezztrátovou konverzi existujících obrázků z původního formátu. Google jej doporučuje vyzkoušet zejména u fotografií ve vysoké kvalitě a tam, kde se hodí postupné vykreslování obrazu.
Dekodér je napsaný v Rustu a vychází z projektu jxl-rs. Google zdůrazňuje, že u obrazových dekodérů je důležitá bezpečnost, protože zpracovávají nedůvěryhodná data stažená ze sítě. Tým zároveň zapracoval na optimalizacích včetně podpory SIMD, aby bezpečnější implementace neztrácela výkon.
Google už jednou experimentální podporu přidal do projektu Chromium v dubnu 2021, ještě před dokončením standardizace formátu. Byla dostupná za konfigurační volbou, takže ji zájemci museli zapnout ručně. V roce 2022 vývojářský tým oznámil, že experiment končí. Jako důvody uvedl slabou podporu v grafickém ekosystému, nedostatečný přínos oproti existujícím formátům a náklady na údržbu dalšího obrazového formátu. Kód i příznak byly následně odstraněny ve verzi 110.