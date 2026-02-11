Google vydal Chrome 145 s podporou JPEG XL

Na světě je nová verze webového prohlížeče Chromium 145, resp. Chrome 145. Jak byla avizováno již dříve, Google zde navrací do jádra Blink podporu grafického formátu JPEG XL, a to v rámci zkušebních prvků Origin Trials a za pomoci nasazení implementace
jxl-rs, v Rustu psaného dekodéru JPEG XL. Příslušný commit
jxl-rs nasazující se do projektu Chromium dostal v polovině minulého měsíce.
Co naopak z grafických formátů prohlížečem podporovaných mizí, je podpora embeddování JPEG či PNG v BMP. Vývojáři dále implementovali některé nové CSS vlastnosti, vylepšuje se podpora WebRTC či WebAudio, rozhraní pro potvrzování zabezpečených plateb a další aspekty. Více též v přehledu novinek pro vývojáře.
Doplňme též pro zajímavost, že Google Gemini uvádí, že mezi novinkami v Chrome 145 je integrovaný AI model Nano Banana pro generování a úpravu obrázků přímo v prohlížeči pomocí textových příkazů, boční panel Gemini (Chatbot Gemini se stává trvalou součástí rozhraní – postranní panel) a detekce podvodů na Androidu (Chrome pro Android nyní využívá AI k detekci phishingových útoků a podvodných stránek v reálném čase přímo v zařízení).