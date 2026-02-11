Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Google vydal Chrome 145 s podporou JPEG XL

Chrome Chromium Autor: Google

Na světě je nová verze webového prohlížeče Chromium 145, resp. Chrome 145. Jak byla avizováno již dříve, Google zde navrací do jádra Blink podporu grafického formátu JPEG XL, a to v rámci zkušebních prvků Origin Trials a za pomoci nasazení implementace jxl-rs, v Rustu psaného dekodéru JPEG XL. Příslušný commit jxl-rs nasazující se do projektu Chromium dostal v polovině minulého měsíce.

Co naopak z grafických formátů prohlížečem podporovaných mizí, je podpora embeddování JPEG či PNG v BMP. Vývojáři dále implementovali některé nové CSS vlastnosti, vylepšuje se podpora WebRTC či WebAudio, rozhraní pro potvrzování zabezpečených plateb a další aspekty. Více též v přehledu novinek pro vývojáře.

Doplňme též pro zajímavost, že Google Gemini uvádí, že mezi novinkami v Chrome 145 je integrovaný AI model Nano Banana pro generování a úpravu obrázků přímo v prohlížeči pomocí textových příkazů, boční panel Gemini (Chatbot Gemini se stává trvalou součástí rozhraní – postranní panel) a detekce podvodů na Androidu (Chrome pro Android nyní využívá AI k detekci phishingových útoků a podvodných stránek v reálném čase přímo v zařízení).

