Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  JPEG XL je zpátky v Chromium / Chrome

JPEG XL je zpátky v Chromium / Chrome

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

JPEG XL Autor: Jon Sneyers
JPEG XL

Google stáhl ocas a vyvěsil bílou vlajku. Stalo se tak před časem a nyní s commitem 8215ebd můžeme prohlásit, že grafický formát JPEG XL je zpátky v Chrome, resp. jeho základu jménem Chromium. Končí tak trapné, zhruba tří a půl leté období, po které Google z bůhvíjakého důvodu JPEG XL z Chrome odstranil (byť hůl si pochopitelně našel).

Připomeňme, že proti rozhodnutí Googlu se zdvihla vlna nevole ze strany různých vývojářů i uživatelů a aktivní snahy a tlak o navrácení podpory formátu JPEG XL do projektu, na jehož základu staví drtivá většina dnešních webových prohlížečů, tak konečně přinesly ovoce. Do kódu prohlížeče se JPEG XL navrátil v prosinci, a to v podobě projektu jxl-rs, referenční implementace formátu  libjxl , psaná v jazyku Rust.

V tuto chvíli je v Chromiu (a Chrome) podpora JPEG XL ve výchozím nastavení aktivní, nastavitelná build předvolbou enable_jxl_decoder. Začlenění do projektu Chrome/Chromium nastalo s verzí 145.0.7632.0, shrnuje Phoronix.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Nemluví o vás AI? Váš obchod skončil

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

Daň z nemovitých věcí

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Daň z příjmu fyzických osob

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Evropu má závislosti na Big Tech zbavit open source

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

ŠkOLENÍ: Naučte se používat Kubernetes na našem dvoudenním online školení
TO CHCI