JPEG XL je zpátky v Chromium / Chrome

Google stáhl ocas a vyvěsil bílou vlajku. Stalo se tak před časem a nyní s commitem 8215ebd můžeme prohlásit, že grafický formát JPEG XL je zpátky v Chrome, resp. jeho základu jménem Chromium. Končí tak trapné, zhruba tří a půl leté období, po které Google z bůhvíjakého důvodu JPEG XL z Chrome odstranil (byť hůl si pochopitelně našel).
Připomeňme, že proti rozhodnutí Googlu se zdvihla vlna nevole ze strany různých vývojářů i uživatelů a aktivní snahy a tlak o navrácení podpory formátu JPEG XL do projektu, na jehož základu staví drtivá většina dnešních webových prohlížečů, tak konečně přinesly ovoce. Do kódu prohlížeče se JPEG XL navrátil v prosinci, a to v podobě projektu
jxl-rs, referenční implementace formátu
libjxl , psaná v jazyku Rust.
V tuto chvíli je v Chromiu (a Chrome) podpora JPEG XL ve výchozím nastavení aktivní, nastavitelná build předvolbou
enable_jxl_decoder. Začlenění do projektu Chrome/Chromium nastalo s verzí 145.0.7632.0, shrnuje Phoronix.