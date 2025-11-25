Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Google řekl, co je potřeba pro navrácení podpory JPEG XL do Chrome

Google řekl, co je potřeba pro navrácení podpory JPEG XL do Chrome

David Ježek
Dnes
5 nových názorů

Sdílet

JPEG XL Autor: Jon Sneyers
JPEG XL

Zatímco před třemi lety se Google z moci svého internetového de facto monopolu rozhodl formát JPEG XL pohřbít, jiní jej dále rozvíjeli a implementovali. Podpora JPEG XL míří do PDF, implementuje jej jak Safari, tak Firefoxu a tak vlastně ten jediný, co stojí opodál, se jmenuje Chromium a vše z něj vycházející. Google tak mění rétoriku.

Rick Byers z Googlu uvádí, že signály o zájmu o JPEG XL pozorují třeba díky upvotingu bugů v Chromiu, návrzích na interoperabilitu a různých průzkumech. Rádi by tak viděli nějakou svižnou a paměťově bezpečnou implementaci JPEG XL, které by se někdo ujal a udržoval v Chromiu i její podporu. Bude-li tak, pak se podpora dostane do Google Chrome.

Nabízí se samozřejmě různé možnosti, včetně projektu jxl-rs, na Rustu postavené implementaci. Jestli, kdy a jaké řešení bude nakonec realizováno, se prozatím nechme překvapit. Snad se jen sluší nezapomenout na dvě postesknutí, která se nabízí: za prvé to, že předně byla hloupost podporu tohoto formátu vůbec odstraňovat, a za druhé řečnická otázka: je na tom Google tak špatně, aby kromě miliónu aspektů v Chromiu nemohl sám podporovat i JPEG XL a nečekat, najde-li se nějaký Samaritán?

Vstoupit do diskuse (5 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano

Zapomínání může být příznakem mozkové mlhy. Jak se řeší?

Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory

Jak funguje platforma IBM Power11?

Hawking na UV rampě nebo drama na safari? Nevěřte všemu

Centrální banka koupila bitcoin a další aktiva za milion dolarů

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Jak to bude vypadat, až nás budou chránit roboti?

Kubík musel na mimotělní oběh hned po porodu

Jak se rodilo předčasně před 50 lety? Separace a traumata

Při jakých příjmech se OSVČ vyplatí paušální daň?

Legitimní weby jsou zneužívány k manipulaci prohlížečů

Když se dárky objednávaly tajně v práci. Přinášíme příběh Cyber Monday

Agentní AI nakupování přichází. I do Česka

Udělejte si doma lasagne stejně dobré jako v restauraci

Čeho se děti nejvíc bojí v online světě?

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti

Martin Komora (Vivantis): Bojem o cenu online nevyhrajeme

Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů