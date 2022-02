Chrome umožní ve správci hesel připisovat poznámky a vkládat hesla mimo web

Autor: Google

Vývojáři Chrome připravují pro uživatele dvě novinky, které se týkají integrovaného správce hesel. Ve vývojářské větvi Canary se objevila možnost do správce hesel k jednotlivým položkám připisovat také textové poznámky. To je v samostatných správcích hesel běžná funkce, která uživatelům nabízí možnost připsat si třeba informaci o datu registrace a podobně.

Vedle toho také prohlížeč umožní uživateli zapisovat hesla do správce, aniž by bylo nutné navštívit konkrétní web a heslo tam zadat. To je možné zapnout už teď, pokud navštívíte chrome://flags/ a zapnete experimentální položku add-passwords-in-settings . V nastavení pak přibude tlačítko Přidat, které otevře formulář pro vytvoření nového záznamu.