Chromebooky budou aktualizovány po dobu 10 let

Google oznámil prodloužení doby podpory a automatických aktualizací u zařízení Chromebook, které pohání linuxový operační systém ChromeOS. Od příštího roku tyto automatické aktualizace prodlužujeme, takže váš Chromebook bude mít lepší zabezpečení, stabilitu a funkce po dobu 10 let od vydání platformy, uvedli zástupci společnosti.





Chromebooky dostávají každé čtyři týdny automatické aktualizace, které zajišťují bezpečnost notebooku a prodlužují jeho životnost. Platformou se v tomto případě myslí řada komponent, které jsou navrženy tak, aby spolupracovaly – což je něco, co výrobce vybírá pro daný Chromebook. Abychom zajistili kompatibilitu s našimi aktualizacemi, spolupracujeme se všemi výrobci komponent v rámci platformy (např. procesor a Wi-Fi) na vývoji a testování softwaru pro každý jednotlivý Chromebook.





Chromebooky vydané od roku 2021 získají od roku 2024 automaticky podporu 10 let aktualizací. U Chromebooků vydaných před rokem 2021 a již používaných budou mít uživatelé a správci IT po obdržení poslední automatické aktualizace možnost prodloužit automatické aktualizace na 10 let od vydání.