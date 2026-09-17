Chyba v Emacsu umožňuje spuštění libovolného kódu

Před dvěma lety byla v editoru Emacs objevena závažná chyba, která při zpracování zdrojového kódu v režimu Lisp způsobila nechtěnou expanzi makra a mohlo dojít ke spuštění libovolného kódu. Bas Alberts z GitHub Security Lab nyní zjistil, že původní oprava není kompletní a uživatele Emacsu jsou stále v ohrožení.
Prohlížení nebo úpravy nedůvěryhodných souborů v jiných režimech než v režimu Lisp v Emacsu mohou rovněž vést ke spuštění libovolného kódu. Tento problém se týká všech verzí Emacsu, na které se vztahovala původní chyba. To zahrnuje Emacs 24 a novější, případně i starší verze.
Byla zveřejněna oprava, která by měla být zahrnuta do vydání Emacs 31.2. Správci hlavního repozitáře Emacsu nepočítají s tím, že by tuto opravu sami zpětně portovali do starších verzí editoru.