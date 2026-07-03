Článek "Otevřená pseudonymita: Piráti na cestě k orwellowskému policejnímu státu"

Cecílie Jílková, nezávislá investigativní reportérka, ve svém článku popisuje snahy Ivana Bartoše (Piráti) o odstranění soukromí a anonymity z Evropské peněženky digitální identity během českého předsednictví EU v roce 2022. Ochráncům práv se změny naštěstí podařilo do legislativy vrátit.
Ivan Bartoš během českého předsednictví odstranil z legislativy eIDAS 2.0, která zastřešuje evropskou digitální identitu, veškeré pojistky proti zneužití ze strany členských států. Těmito pojistkami byla nepozorovatelnost transakcí, právo na pseudonymitu, nepropojitelnost transakcí a antidiskriminační ustanovení. Ochráncům práv se později podařilo v rámci trialogu a veřejných konzultací tyto pojistky do legislativy vrátit.
Z jakého důvodu byly pojistky českým předsednictvím bez vědomí občanů odstraněny, Ivan Bartoš, ani agentura DIA na naše opakované dotazy nikdy nesdělili. Thomas Lohninger, CEO organizace na ochranu digitálních práv Epicenter.Works a viceprezident mezinárodní sítě EDRi, však sdělil pro Reportéry on-line, že Bartoš se sešel s Big Tech, ale nikdy se nesešel s lidskoprávními organizacemi na ochranu digitálních práv a soukromí.
Článek se také věnuje dalším snahám Evropské komise o cenzuru veřejného projevu na internetu a příspěvků v aplikacích typu TikTok, a to i v případě, že se jedná o příspěvky zcela legální a pravdivé.
Zpráva amerického Judiciary Committee z února 2026, založená na dokumentech, které si výbor od platforem vyžádal, podrobně popisuje, jak Evropská komise v průběhu deseti let systematicky tlačila na platformy, aby měnily pravidla moderace obsahu globálně – tedy včetně obsahu amerických občanů v USA. Interní dokumenty TikToku potvrzují, že společnost cenzurovala legální projevy i pravdivé informace po celém světě.
Dokument založený na neveřejných materiálech získaných prostřednictvím předvolání devíti technologických společností mimo jiné mapuje, jak evropští regulátoři označují běžné politické výroky za “hate speech” a vyžadují jejich celosvětové odstranění.
Nejkontroverznějším zjištěním zprávy bylo, že Evropská komise během nezveřejněného workshopu v květnu 2025 označila za ilegální "hate speech” frázi “we need to take back our country” (musíme si vzít zpět naši zemi). Tato fráze pak měla být všemi platformami cenzurována, přestože ji používali američtí politici napříč politickým spektrem včetně bývalé viceprezidentky Kamaly Harrisové a senátorky Elizabeth Warrenové.
(Zdroj: Otevřená pseudonymita: Piráti na cestě k orwellowskému policejnímu státu)