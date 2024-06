Co se stane s digitálními hrami po vaší smrti?

Autor: Depositphotos

Pokud máte v různých herních obchodech nakoupeny digitální hry za spousty peněz, mohlo by vás zajímat, co se s nimi stane po vaší smrti. Mohou se dědit? Na Steamu máte smůlu. Účet na Steamu patří jenom vám a nejde převést na jinou osobu. Neoficiálně je možné blízkým sdělit heslo, ale je otázka do jaké míry je to legální. Navíc je stále častější použití 2FA.





V konkurenčním obchodě GOG.com máte o něco větší štěstí. Účet je také nepřenositelný, ale pokud GOG.com dostane soudní příkaz ve kterém je vaše přihlašovací jméno nebo alespoň email, tak prý udělají vše pro to, aby účet převedli. Kromě toho jsou hry na GOG.com bez DRM, takže pokud stáhnete instalátory na třeba externí HDD, pozůstalí je pak mohou hrát.

(zdroj: arstechnica, arstechnica)