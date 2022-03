COBOL má nový kompilátor gcobol, který se chce stát součástí GCC

Autor: Depositphotos

James K. Lowden oznámil vývoj nového kompilátoru jazyka COBOL. Projekt se jmenuje jednoduše gcobol a dva vývojáři už na něm pracují od října loňského roku. Už se podařilo zkompilovat stovku příkladů z knihy Beginning COBOL for Programmers od Michaela Coughlina.

Plány na další rozvoj jsou velmi smělé, během následujících týdnů by měl být implementován ISAM a Object-Oriented Cobol, během následujících měsíců by měly být zkompilovatelné testovací nástroje NIST COBOL a do konce roku snad bude k dispozici také podpora gdb.