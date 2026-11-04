Collabora: dánský pilot nebyl dokončen, nahlášené chyby jsme opravili

Společnost Collabora reagovala na zprávu o ukončení dánského pilotu svého kancelářského balíku. Podle jejího vyjádření projekt nezačal jako prostá výměna Microsoft Office za jiný software, ale jako test možnosti volby: Collabora Office byla integrována do systému F2, který dánské úřady používají pro správu agend. Uživatelé tak mohli při práci s dokumenty přepínat mezi Collabora Office a Microsoft Office.
Po úspěšné technické integraci měla následovat druhá fáze, v níž mělo řešení testovat přibližně čtyřicet zaměstnanců ministerstva. Ti při používání narazili na problémy s funkcemi a kompatibilitou. Collabora uvádí, že její tým zpětnou vazbu zpracoval a nahlášené potíže opravil.
Pilot byl podle společnosti pozastaven po reorganizaci dánské vlády v červnu 2026, při níž ministerstvo digitalizace přestalo existovat jako samostatný úřad. Testování se tak podle Collabory zastavilo ještě před plánovaným vyhodnocením. Firma tvrdí, že nebylo dokončeno formální posouzení vhodnosti řešení ani přijato závěrečné stanovisko k výsledku pilotu. Přerušení projektu proto podle ní nelze považovat za technické vyhodnocení, které by ukázalo, že software nevyhovuje.
Collabora zároveň uvádí, že spolupráce s dánskou společností cBrain a její platformou F2 pokračuje i s dalšími dánskými veřejnými institucemi. Není ovšem jasné, zda bude původní pilotní projekt někdy obnoven.